 Более 4 млн жителей Донбасса получили доступ к украинскому вещанию, - Костинский

Об этом сказал член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С 2015 года информационная интеграция оккупированных территорий происходит за счет всех доступных технологий телерадиовещания, современных и таких, которые считали устаревшими, но которые в условиях войны оказались довольно эффективными. Доступ к украинскому телерадиовещания возвращен более чем 4 миллионам украинцев в подконтрольных и неподконтрольных районах ", - отметил Костинский.

Он напомнил, что Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины для защиты информационного пространства была создана в марте 2015 года.

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"За 4 года была развита новая и улучшена действующая коммуникационная инфраструктура в Донецкой и Луганской областях и на юге Херсонщины. Увеличена география покрытия украинского сигнала, в частности, на временно оккупированных территориях. Упрощены условия получения разрешительных документов на вещание - теперь вещатели вместо лицензии получают у нас разрешения, и процедура упрощает этот процесс в 3-5 раз. И стимулируется развитие кабельных сетей в Луганской и Донецкой областях, где вещатели имеют огромную скидку", - проинформировал Костинский.

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