 Законопроект о децентрализации не предусматривает особый статус территорий, а статус административно-территориальных единиц, - нардеп от "СН" Безгин

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Безгин рассказал журналистам в кулуарах парламента.

"Есть манипуляция по этому поводу. В первой версии было достаточно неоднозначное толкование "правовой статус". Оно было отредактировано и сейчас там объясняется, как статус административно-территориальных единиц и, в частности, особенности там указаны только для Киева и Севастополя. А все остальное - это статус в пределах административно-территориального деления. Это означает, что, когда будем принимать закон об административно-территориальном делении, эти единицы распределятся на общины, на округа - это укрупненные районы, и непосредственно на области. Никакой возможности там таким образом внедрить особый статус для Донецкой, или Луганской областей, нет", - заявил Безгин.

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