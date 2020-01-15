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 Политика Украины
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 Законопроект о децентрализации не предусматривает особый статус территорий, а статус административно-территориальных единиц, - нардеп от "СН" Безгин

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин заявил, что законопроект № 2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти" не предусматривает особый статус территорий, а статус административно-территориальных единиц.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Безгин рассказал журналистам в кулуарах парламента.

"Есть манипуляция по этому поводу. В первой версии было достаточно неоднозначное толкование "правовой статус". Оно было отредактировано и сейчас там объясняется, как статус административно-территориальных единиц и, в частности, особенности там указаны только для Киева и Севастополя. А все остальное - это статус в пределах административно-территориального деления. Это означает, что, когда будем принимать закон об административно-территориальном делении, эти единицы распределятся на общины, на округа - это укрупненные районы, и непосредственно на области. Никакой возможности там таким образом внедрить особый статус для Донецкой, или Луганской областей, нет", - заявил Безгин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170010
 
 
 Топ комментарии
 
Де кулька в наперсточників Законопроект о децентрализации не предусматривает особый статус территорий, а статус административно-территориальных единиц, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 3000
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Слуги , лучше осудите поведение вашего презедента
За последние 10 лет было сбито 2(!) гражданских рейсовых самолета
Оба сбиты российскими ракетами.
Нало требовать наказания для раши в виде эмбарго на все , шоб не давала оружие территори там и дикарям .
А ВЫ ХЕРНЕЙ СТРАДАЕТЕ, зотите чтобы дети венерических и туберкулезных наемников и сепаров сидели за одной партой с вашими .
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Потихеньку, по цеглині розбирають Україну.
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Сірий

Потихеньку, по цеглині розбирають Україну.

Та вже не по цеглині - фундамент руйнують...
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Вони з фундаменту і почали. Дивно, що будівля ще тримається.
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это скрытая форма особого статуса. Они думают вокруг одни идиоты. После принятия их закона, перекроить границы округа будет достаточно заявы и 226 голосов...
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Тому там відсутні назви ряду областей... Законопроект о децентрализации не предусматривает особый статус территорий, а статус административно-территориальных единиц, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 868
Як вчора на ток-шоу на "Прямому" "розмазували" представника СН з цього приводу - краса невимовна! Бо виявляється - існує аж 3 законопроекти, які одночасно підтримав відповідний комітет (під керівництвом СН)... Законопроект о децентрализации не предусматривает особый статус территорий, а статус административно-территориальных единиц, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 2518
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скорее всего верен термин административно-доительная единица
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Лежать 3 проекти, ні один з попередніх не скасовано - мінється все, окрім основної цілі - зміна територіального устрою\статусу голосуванням простої більшості.
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Що ви брешете, СН ( суки недолугі)! В народі кажуть - Не вмер Данило-так болячка задавила!
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Слуги , лучше осудите поведение вашего презедента
За последние 10 лет было сбито 2(!) гражданских рейсовых самолета
Оба сбиты российскими ракетами.
Нало требовать наказания для раши в виде эмбарго на все , шоб не давала оружие территори там и дикарям .
А ВЫ ХЕРНЕЙ СТРАДАЕТЕ, зотите чтобы дети венерических и туберкулезных наемников и сепаров сидели за одной партой с вашими .
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Та кому він **** втирає. Я особисто прочитав його зміни до конституції і це повний пздц. 226 голосами буде можливість надати будь який статус будь які області, у випадку ухвалення цих змін. Про префекти я вже мовчу, смотрящі від зеленого будуть, тобто від кремлівського *****.
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Ой ржу не могу!!!!!
Петюня тоже любил играть словами...... Не Война, а АТО, и т.д.....
Не федерализация, а особый режим лугандона......
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Т.е. отделятся областями - низ-з-зя !
Можно только общинами.
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80. Віталій Безгін (29 років). Експерт Офісу ефективного регулювання (BRDO). У минулому глава правління партії «ДемАльянс».
Приватний підприємець. Працює у сфері реклами, дизайну та комунікацій. Співзасновник та голова ГО «Альянс Дій» Учасник ініціативи «Кадровий Резерв України».
Працював креативним директором рекламного агенства «SCU KYIV».
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"Если философ мог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?" (с) - у этих "СЛУГ" собрались великие эксперты и втиратели.... ( неперестаю повторять - кого вы навыбирали , зЭбилы ? )
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