 Законопроект о децентрализации не предусматривает особый статус территорий, а статус административно-территориальных единиц, - нардеп от "СН" Безгин

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Безгин рассказал журналистам в кулуарах парламента.
"Есть манипуляция по этому поводу. В первой версии было достаточно неоднозначное толкование "правовой статус". Оно было отредактировано и сейчас там объясняется, как статус административно-территориальных единиц и, в частности, особенности там указаны только для Киева и Севастополя. А все остальное - это статус в пределах административно-территориального деления. Это означает, что, когда будем принимать закон об административно-территориальном делении, эти единицы распределятся на общины, на округа - это укрупненные районы, и непосредственно на области. Никакой возможности там таким образом внедрить особый статус для Донецкой, или Луганской областей, нет", - заявил Безгин.
Потихеньку, по цеглині розбирають Україну.
Та вже не по цеглині - фундамент руйнують...
Як вчора на ток-шоу на "Прямому" "розмазували" представника СН з цього приводу - краса невимовна! Бо виявляється - існує аж 3 законопроекти, які одночасно підтримав відповідний комітет (під керівництвом СН)...
За последние 10 лет было сбито 2(!) гражданских рейсовых самолета
Оба сбиты российскими ракетами.
Нало требовать наказания для раши в виде эмбарго на все , шоб не давала оружие территори там и дикарям .
А ВЫ ХЕРНЕЙ СТРАДАЕТЕ, зотите чтобы дети венерических и туберкулезных наемников и сепаров сидели за одной партой с вашими .
Петюня тоже любил играть словами...... Не Война, а АТО, и т.д.....
Не федерализация, а особый режим лугандона......
Можно только общинами.
Приватний підприємець. Працює у сфері реклами, дизайну та комунікацій. Співзасновник та голова ГО «Альянс Дій» Учасник ініціативи «Кадровий Резерв України».
Працював креативним директором рекламного агенства «SCU KYIV».
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"Если философ мог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?" (с) - у этих "СЛУГ" собрались великие эксперты и втиратели.... ( неперестаю повторять - кого вы навыбирали , зЭбилы ? )