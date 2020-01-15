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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:коррупция (7600) прокуратура (3806) Киевтеплоэнерго (14)

 Чиновники "Киевтеплоэнерго" подозреваются в разворовывании 1,7 млн, выделенных на охрану объектов КП

Киевская местная прокуратура №6 совместно с Нацполицией и СБУ разоблачили директора частного предприятия и должностное лицо коммунального предприятия, преступная деятельность которых нанесла государству ущерб на сумму свыше 1,7 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Установлено, что в 2019 году должностные лица коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" заключили с частным предприятием договор о предоставлении охранных услуг объектов, расположенных на территории города Киева.

В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия более 40 млн гривен бюджетных средств.

Однако, как установлено досудебным расследованием, исполнителем не представлено охранных услуг на общую сумму более 1,7 млн ​​гривен, что подтверждается заключениями экспертиз.

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Действия должностных лиц коммунального и частного предприятий квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 367 УК Украины (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3170005
 
 
 Топ комментарии
 
подозреваются в разворовывании 1,7 млн, выделенных на охрану объектов КП

У ЗЕбилов есть хороший рецепт решения проблемы - нужно поднять зарплату.
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Щось якось наче б то дуже мало ))))
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Охорона - одна із "солодких" статей фінансування, яка розкрадається повністю по факту виділення коштів.
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подозреваются в разворовывании 1,7 млн, выделенных на охрану объектов КП

У ЗЕбилов есть хороший рецепт решения проблемы - нужно поднять зарплату.
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прям сюр какой то, может ции гроши пошли в фонд зеленых насаждений
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Всё зер гуд, однако, у меня квадратный вопрос: при каких делах здесь нацполиция и СБУ? То дело "громад" (так, кажется, у вас органы местного самоуправления называются?).
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Это реально нужно как в Китае.
Украл чинушка у одного чудака 5 грн. - он плюнет в рожу. а если украл 5000000грн. у миллиона людей и все плюнут?
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Охорона - одна із "солодких" статей фінансування, яка розкрадається повністю по факту виділення коштів.
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Всі інші мафії,вже,знищено...Взялися за київтеплоенрго
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Давно пора расстреливать-это быстро,недорого и эффективно.
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Можливо якісь наїзди, адже перерахували 40 млн., і до 38,3 млн претензій немає, а лише до 1,7 млн. А тут при бажанні можна всякого накопати, типа послуги надали, але не в повному обсязі на 2%
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