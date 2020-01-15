 Чиновники "Киевтеплоэнерго" подозреваются в разворовывании 1,7 млн, выделенных на охрану объектов КП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Установлено, что в 2019 году должностные лица коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" заключили с частным предприятием договор о предоставлении охранных услуг объектов, расположенных на территории города Киева.



В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия более 40 млн гривен бюджетных средств.



Однако, как установлено досудебным расследованием, исполнителем не представлено охранных услуг на общую сумму более 1,7 млн ​​гривен, что подтверждается заключениями экспертиз.

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Действия должностных лиц коммунального и частного предприятий квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 367 УК Украины (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия).



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.