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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2347) Ельченко (258) Зеленский (4255) США (16033) Трамп (2748)

 У Трампа очень высокое мнение о президенте Зеленском, между ними есть какая-то химия, - Ельченко

Про конкретные даты поездки пока не говорится.

Встреча украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме готовится, однако конкретные даты визита пока не определены. Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал в комментарии ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что украинская сторона постарается сделать эту встречу продуктивной, а саму поездку украинского президента – насыщенной не только переговорами с Трампом.

"О сроках не говорится. У нас видение такое, что этот визит должен быть не просто ради галочки или какой-то часовой встречи в Белом доме. Этот визит должен как минимум должен привести к подписанию каких-то важных документов. Ряд их сейчас готовится. И во-вторых, Он должен включать в себя не только визит в Вашингтон, а и в некоторые другие города и регионы США. В первую очередь, я знаю, у нас есть большой интерес в посещении Калифорнии, и плюс в этом году у нас в планах открытие нового генерального консульства Украины в Техасе, в городе Хьюстон. И нам все это надо собрать в кучу, и возможно нам удастся организовать визит именно по таким трем составляющим", - рассказал Ельченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Вашингтоне одобряют позицию Киева не вмешиваться в дело об импичменте, - Ельченко

Новый глава дипведомства подтвердил слова своего предшественника о том, что между Зеленским и Трампом сложились более чем дружеские отношения.

"Он (Трамп) имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он с ним уже несколько раз говорил, и встречался один раз в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет. Потому, что от личных отношений между главами государств, многое зависит", - подчеркнул Ельченко.

Также посол отмечает, что в отношениях между двумя государствами должна быть налажена действенная взаимность, поскольку и Украина может быть полезной Штатам, а не только наоборот.

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"Главное для нас – это показать обратную реакцию. Показать, что мы не только благодарны Соединенным Штатам, а показать, что мы тоже готовы помогать, когда им нужно. Да, наши возможности несопоставимы, но есть много вещей, где от нас зависит также много вопросов, важных для США", - пояснил глава дипведомства.

Источник: https://censor.net.ua/n3170003
 
 
 Топ комментарии
 
Так пусть вместе возьмутся за ручки и идут в отставку
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Ну звісно ж - кожне слово ловить... Трамп имеет очень высокое мнение о Зеленском, - Ельченко - Цензор.НЕТ 9871
Трамп имеет очень высокое мнение о Зеленском, - Ельченко - Цензор.НЕТ 7707
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Трамп имеет очень высокое мнение о Зеленском, - Ельченко.

Хотілося б почути пряму мову Трампа з цього приводу, а не шалені історії від усяхих Ельченків та Мендель.
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Так пусть вместе возьмутся за ручки и идут в отставку
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химия будет,но попозже..
сначала крытка..
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Девушка делала в кабинете физику, но забыла закрыть дверь и пришлось делать ещё и химику.
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с крытки на химию не уходят- в колонию на особый, до звонка. если кто не знает, когда открываются ворота, звенит звонок, как в школе.
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уверен,что нова влада сможет сделать исключение Трамп дуже високої думки про Зеленського, - Єльченко - Цензор.НЕТ 9945
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Ты обосновано так про себя сказал?
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но мнение трампа не должно превышать и расходиться с мнением ********* )))
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"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой и ум у него не для танцевания, а для устройства себя для развязки своего существования, для сведения обхождения и когда такой человек, ежели он ученый поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становиться становится еще выше лаврской колокольни и когда он студова глянет вниз, на людей так они ему покажутся... кажутся такие махонькие-махонькие... .. все равно как мыши. Пардон, как крисы. Потому, что это же человек! А тот, который он... это... он... он тоже человек, не ученый, но... Зачем же? Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но... нет!"
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На а как не уважать величайшего лидера современности по зашкварам
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Трамп - такое же гавно як и путен . Они оба деребанят Украину по взрослому .
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Трамп имеет очень высокое мнение о Зеленском, - Ельченко.

Хотілося б почути пряму мову Трампа з цього приводу, а не шалені історії від усяхих Ельченків та Мендель.
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да он скажет что угодно, только бы с импичментом отстали.
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Не думаю. Трапм тепер буде триматись від Зєлєнскага якомога подалі! Україна, завдяки «новім ліцам» в команді Янелоха-токсична і замазана на Росії.
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"Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет"- таки да одну и туже химию жрут, это Лавров подсуетился с посольскими делами......
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химия Моники ЗЕбенски Трамп дуже високої думки про Зеленського, - Єльченко - Цензор.НЕТ 7121
Трамп не может ей отказать
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Если Трамп о Зеленском высокого мнения,то каково его мнение о Порошенко?Наверное низкое.Вернее очень и очень низкое.Такое,что ниже плинтуса.
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Какое может быть отношение к мародёру, который выпустил из Славянска и Краматорска уродов.
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Дєфочкі, ви в Ольгіно в одній кімнаті живете?
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А ТЫ ИЗ КАКОЙ КУЧИ ДЕРЬМА БОРОВА ПЕТИ ВЫСКОЧИЛО, УБОГОЕ ?
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Адепты зелёного пришествия все такие черноротые хамы?
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ахах, кстати да, писало что Нарцисс снялся чет в 60-ти фильмах, не эпиз. ролях
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под такой заголовок могли бы подобрать другое фото...
здесь же видно все....

Трамп имеет очень высокое мнение о Зеленском, - Ельченко - Цензор.НЕТ 6833
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Кстати, вспомнилось как Путин..... украл кольцо, вроде бы. Чудак опешил и сообщил это с офигевшим видом гораздо позже. Какой-то миллиардер - "дал посмотреть" Х*йлу свою цацку и убедился что совок - это то что еще хуже любых его(совка, как понятия), описаний.
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После этого вся страна впала в гомерический хохот... 95 квартал отдыхает.
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выше тока ын и байден Трамп имеет очень высокое мнение о Зеленском, - Ельченко - Цензор.НЕТ 3332
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Если Трамп высого мнения о Зеленском, то можно сложить соответственно мнение о Трампе
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)) было бы неплохо, если бы трамп привселюдно выступил с предложением о передаче Украине аляски вместо аннексированного крыма.
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За, что кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.




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казалось бы чего тебе ещё надо , ты посол в США .. а нет - лижут , лижут и лижут
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Клоуну и не снилось что будет презиком поедет на встречу с господином Трампом рожи там корчит, но лохи всё исправили он там был и корчил. Лохмандеи, Зе на вас молится куда же он без вас.
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"Он (Трамп) имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он с ним уже несколько раз говорил, и встречался один раз в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Источник: https://censor.net.ua/n3170003\\\\\\\\\\\\\

А сам Ельченко не под "химией" бува? Что он несет то?
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Сомнительная характеристика, однако. У него и Кинь Чем Взад - отличный парень. И *****...
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Не надо в Хьюстон. Американцы, мне страшно за вашу космическую программу.
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Його високу думку ми мали задоволення надивитись на їх зустрічі. Може хвате українському суспільству лапши, своєї вдосталь.
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Про, яку хімію між ними йдеться?? Вони, точно, щось схоже вживають, судячи по вчинкам та характеру....
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Ну насчет Трампа не знаю но как Бубочка анализы сдавал на наркоту всем известно! У наркомана друзей не наркоманов быть не может. Эму с другими не интересно!
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Трамп догадывается, что Зеленский его " коллега " ?
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Ельченко, что ты наделал, ты ПЕсикам все мозги наизнанку вывернул, они-же теперь до ночи не успокоятся ... и Петя обязательно даст совет Трампу ,как надо ... Трамп имеет очень высокое мнение о Зеленском, - Ельченко - Цензор.НЕТ 7671
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Каким боком тут "ПЕсики" и Петя? Ни дня без Пети? Болезненная зависимость?
Комплекс неполноценности?
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Евреи всегда, в отличие от украинцев, кучкуются и "проталкивают" друг друга.
Хоть сам Трамп и не еврей, но его зять, он же его старший советник (коррупция? ) Джаред Кушнер, еврей.
Дочь Трампа тоже не будучи еврейкой приняла иудаизм, пройдя гиюр
Иванка Трамп: Отец поддержал мой переход в иудаизм
Дочь кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, перешла в иудаизм в 2010 году, выйдя замуж за еврея.
Ныне Иванка активно агитирует за своего отца среди американских евреев.
А вы, хохлы, грызитесь между собой, грузитесь…
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Іванка Трамп очолює жіноче крило Хабаду. Вона постійно тусується з дружинами Роми Абрамовича, Дерибаски та інших росийских хабадників. Там секта єврейських товстосумів, яка керує світом.
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Вот вам и ответ. А то развели про какую-то химию...
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Хабад-Любавич Киев приветствует Вас!
Киев - столица и крупнейший город Украины, важный промышленный, научный, образовательный и культурный центр Восточной Европы. Он является домом для многих высокотехнологичных отраслей, высших учебных заведений и всемирно известных исторических достопримечательностей.

В 2000 году раввин Йонатан Маркович вместе со своей женой Инной и детьми прибыл в столицу Украины. Тут он начал свою деятельность как посланник ХАБАДа и главный раввин города Киевhttps://www.chabadkiev.org/templates/articlecco_cdo/aid/4173107/jewish/-.htm
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А как вы хотели? Ежели он на пол-метра выше ,то его мнение высокое ! Другое дело ,что он думает об уме скомороха и как проще на нем заработать...
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Як то кажуть у народі: «Дурак дурака ненавидит издалека».
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Дональд Трамп появился на свет в послевоенном 1946-м. Он рос в семье человека, который успешно занимался бизнесом в строительной сфере, но хотел для своего сына «чего-то большего».
Ярлык «сложный ребенок» приклеился к юному Дональду еще в школе, после нескольких вспышек агрессии по отношению к «любимым учителям».
- Мистер Трамп! - наяривали по телефону его отцу педагоги из Школы Кью-Форест в городке Куинс. - Мальчик становится неуправляемым! За последние 7 дней он совершил 16 проступков! 16!
Фред внимательно выслушал их, затем молча и тяжело положил трубку на рычаги.
- Только без рукоприкладства, умоляю, Фред, - услышал он испуганный голос своей жены.
Ничего не ответив, отец повертел в руках сигару и направился в детскую.
Там Трамп-старший внимательно и долго смотрел в глаза сына и пытался интуитивно понять, что же делать с этим маленьким рыжим чудовищем?
- Вот что я скажу тебе, сынок! - наконец, произнес он. - В этой стране живут люди, которых можно спокойно послать подальше. А есть те, которых, уж прости, посылать никак нельзя. Поэтому в школу… ты больше не пойдешь.
- Ура! - подпрыгнул от счастья маленький Дональд. - Спасибо, папа!
- Не спеши, малыш, я ведь еще не закончил! - похлопал его по щеке отец. - Ты поедешь учиться в военную академию на севере штата Нью-Йорк. Надеюсь, нормальные парни в погонах быстро поставят твои мозги на место и объяснят, что к чему в этой жизни. Я уже договорился. У тебя час на сборы…
Отец ушел, а 13-летний Трамп стоял в центре изобиловавшей игрушками комнаты, и слезы отчаяния катились по его щекам. Ему было еще невдомек, что интуиция его папы сработала с присущей деловым людям четкостью и определила его судьбу.
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Один клоун под импичментом высоко оценил другого, которой пока нет....
Я бы этим не гордился и не бравировал!
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Це дуже погано! Агенти як то кажуть спелісь.....
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Ежели между ними такая химия, вот бы и импичментнули их вместе, напару . Один дополняет другого
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Сколько денег даст, Вот в чем вопрос!
И, сколько денег Трамп выкачает за подачку?
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не по статусу что то...это Оманский осёл должен иметь очень высокое мнение о Трампе-он же из них двух величайший политик современности как говорит одна наркоманка...
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Поточнее надо бы выражаться. Вот с Наркоматом РФ нам все ясно. Там с Америкой химия органическая. С Латинской Америкой. С Аргентиной как бы. Колумбийской закваски.
А тут про какой продукт речь идет?
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