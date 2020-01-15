 У Трампа очень высокое мнение о президенте Зеленском, между ними есть какая-то химия, - Ельченко

Встреча украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме готовится, однако конкретные даты визита пока не определены. Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал в комментарии ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Дипломат отметил, что украинская сторона постарается сделать эту встречу продуктивной, а саму поездку украинского президента – насыщенной не только переговорами с Трампом.
"О сроках не говорится. У нас видение такое, что этот визит должен быть не просто ради галочки или какой-то часовой встречи в Белом доме. Этот визит должен как минимум должен привести к подписанию каких-то важных документов. Ряд их сейчас готовится. И во-вторых, Он должен включать в себя не только визит в Вашингтон, а и в некоторые другие города и регионы США. В первую очередь, я знаю, у нас есть большой интерес в посещении Калифорнии, и плюс в этом году у нас в планах открытие нового генерального консульства Украины в Техасе, в городе Хьюстон. И нам все это надо собрать в кучу, и возможно нам удастся организовать визит именно по таким трем составляющим", - рассказал Ельченко.
Новый глава дипведомства подтвердил слова своего предшественника о том, что между Зеленским и Трампом сложились более чем дружеские отношения.
"Он (Трамп) имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он с ним уже несколько раз говорил, и встречался один раз в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет. Потому, что от личных отношений между главами государств, многое зависит", - подчеркнул Ельченко.
Также посол отмечает, что в отношениях между двумя государствами должна быть налажена действенная взаимность, поскольку и Украина может быть полезной Штатам, а не только наоборот.
"Главное для нас – это показать обратную реакцию. Показать, что мы не только благодарны Соединенным Штатам, а показать, что мы тоже готовы помогать, когда им нужно. Да, наши возможности несопоставимы, но есть много вещей, где от нас зависит также много вопросов, важных для США", - пояснил глава дипведомства.
сначала крытка..
ги
Посмокчи, може попустить!)))
Хотілося б почути пряму мову Трампа з цього приводу, а не шалені історії від усяхих Ельченків та Мендель.
Трамп не может ей отказать
...
здесь же видно все....
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За то, что хвалит он кукушку.
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А сам Ельченко не под "химией" бува? Что он несет то?
Комплекс неполноценности?
Хоть сам Трамп и не еврей, но его зять, он же его старший советник (коррупция? ) Джаред Кушнер, еврей.
Дочь Трампа тоже не будучи еврейкой приняла иудаизм, пройдя гиюр
Иванка Трамп: Отец поддержал мой переход в иудаизм
Дочь кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, перешла в иудаизм в 2010 году, выйдя замуж за еврея.
Ныне Иванка активно агитирует за своего отца среди американских евреев.
А вы, хохлы, грызитесь между собой, грузитесь…
Киев - столица и крупнейший город Украины, важный промышленный, научный, образовательный и культурный центр Восточной Европы. Он является домом для многих высокотехнологичных отраслей, высших учебных заведений и всемирно известных исторических достопримечательностей.
В 2000 году раввин Йонатан Маркович вместе со своей женой Инной и детьми прибыл в столицу Украины. Тут он начал свою деятельность как посланник ХАБАДа и главный раввин города Киевhttps://www.chabadkiev.org/templates/articlecco_cdo/aid/4173107/jewish/-.htm
Ярлык «сложный ребенок» приклеился к юному Дональду еще в школе, после нескольких вспышек агрессии по отношению к «любимым учителям».
- Мистер Трамп! - наяривали по телефону его отцу педагоги из Школы Кью-Форест в городке Куинс. - Мальчик становится неуправляемым! За последние 7 дней он совершил 16 проступков! 16!
Фред внимательно выслушал их, затем молча и тяжело положил трубку на рычаги.
- Только без рукоприкладства, умоляю, Фред, - услышал он испуганный голос своей жены.
Ничего не ответив, отец повертел в руках сигару и направился в детскую.
Там Трамп-старший внимательно и долго смотрел в глаза сына и пытался интуитивно понять, что же делать с этим маленьким рыжим чудовищем?
- Вот что я скажу тебе, сынок! - наконец, произнес он. - В этой стране живут люди, которых можно спокойно послать подальше. А есть те, которых, уж прости, посылать никак нельзя. Поэтому в школу… ты больше не пойдешь.
- Ура! - подпрыгнул от счастья маленький Дональд. - Спасибо, папа!
- Не спеши, малыш, я ведь еще не закончил! - похлопал его по щеке отец. - Ты поедешь учиться в военную академию на севере штата Нью-Йорк. Надеюсь, нормальные парни в погонах быстро поставят твои мозги на место и объяснят, что к чему в этой жизни. Я уже договорился. У тебя час на сборы…
Отец ушел, а 13-летний Трамп стоял в центре изобиловавшей игрушками комнаты, и слезы отчаяния катились по его щекам. Ему было еще невдомек, что интуиция его папы сработала с присущей деловым людям четкостью и определила его судьбу.
Я бы этим не гордился и не бравировал!
И, сколько денег Трамп выкачает за подачку?
А тут про какой продукт речь идет?