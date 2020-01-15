Трамп имеет очень высокое мнение о Зеленском, - Ельченко.

Встреча украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме готовится, однако конкретные даты визита пока не определены. Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал в комментарии ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что украинская сторона постарается сделать эту встречу продуктивной, а саму поездку украинского президента – насыщенной не только переговорами с Трампом.

"О сроках не говорится. У нас видение такое, что этот визит должен быть не просто ради галочки или какой-то часовой встречи в Белом доме. Этот визит должен как минимум должен привести к подписанию каких-то важных документов. Ряд их сейчас готовится. И во-вторых, Он должен включать в себя не только визит в Вашингтон, а и в некоторые другие города и регионы США. В первую очередь, я знаю, у нас есть большой интерес в посещении Калифорнии, и плюс в этом году у нас в планах открытие нового генерального консульства Украины в Техасе, в городе Хьюстон. И нам все это надо собрать в кучу, и возможно нам удастся организовать визит именно по таким трем составляющим", - рассказал Ельченко.

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Новый глава дипведомства подтвердил слова своего предшественника о том, что между Зеленским и Трампом сложились более чем дружеские отношения.

"Он (Трамп) имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он с ним уже несколько раз говорил, и встречался один раз в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет. Потому, что от личных отношений между главами государств, многое зависит", - подчеркнул Ельченко.

Также посол отмечает, что в отношениях между двумя государствами должна быть налажена действенная взаимность, поскольку и Украина может быть полезной Штатам, а не только наоборот.

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"Главное для нас – это показать обратную реакцию. Показать, что мы не только благодарны Соединенным Штатам, а показать, что мы тоже готовы помогать, когда им нужно. Да, наши возможности несопоставимы, но есть много вещей, где от нас зависит также много вопросов, важных для США", - пояснил глава дипведомства.