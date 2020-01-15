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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2347) Ельченко (258) Зеленский (4255) США (16033) Трамп (2748)

 Трамп имеет очень высокое мнение о Зеленском, - Ельченко

Про конкретные даты поездки пока не говорится.

Встреча украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме готовится, однако конкретные даты визита пока не определены. Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал в комментарии ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что украинская сторона постарается сделать эту встречу продуктивной, а саму поездку украинского президента – насыщенной не только переговорами с Трампом.

"О сроках не говорится. У нас видение такое, что этот визит должен быть не просто ради галочки или какой-то часовой встречи в Белом доме. Этот визит должен как минимум должен привести к подписанию каких-то важных документов. Ряд их сейчас готовится. И во-вторых, Он должен включать в себя не только визит в Вашингтон, а и в некоторые другие города и регионы США. В первую очередь, я знаю, у нас есть большой интерес в посещении Калифорнии, и плюс в этом году у нас в планах открытие нового генерального консульства Украины в Техасе, в городе Хьюстон. И нам все это надо собрать в кучу, и возможно нам удастся организовать визит именно по таким трем составляющим", - рассказал Ельченко.

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Новый глава дипведомства подтвердил слова своего предшественника о том, что между Зеленским и Трампом сложились более чем дружеские отношения.

"Он (Трамп) имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он с ним уже несколько раз говорил, и встречался один раз в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет. Потому, что от личных отношений между главами государств, многое зависит", - подчеркнул Ельченко.

Также посол отмечает, что в отношениях между двумя государствами должна быть налажена действенная взаимность, поскольку и Украина может быть полезной Штатам, а не только наоборот.

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"Главное для нас – это показать обратную реакцию. Показать, что мы не только благодарны Соединенным Штатам, а показать, что мы тоже готовы помогать, когда им нужно. Да, наши возможности несопоставимы, но есть много вещей, где от нас зависит также много вопросов, важных для США", - пояснил глава дипведомства.

Источник: https://censor.net.ua/n3170003
 
 
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Так пусть вместе возьмутся за ручки и идут в отставку
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но мнение трампа не должно превышать и расходиться с мнением ********* )))
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На а как не уважать величайшего лидера современности по зашкварам
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Трамп - такое же гавно як и путен . Они оба деребанят Украину по взрослому .
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Трамп имеет очень высокое мнение о Зеленском, - Ельченко.

Хотілося б почути пряму мову Трампа з цього приводу, а не шалені історії від усяхих Ельченків та Мендель.
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Порохоботы как всегда подгавкивают лахтинцам
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Ага и звонят Пуйла с Новым Годом поздравляют. Пиши еще 😁
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Кого вы там шныри соевые можете поздравлять
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Не думаю. Трапм тепер буде триматись від Зєлєнскага якомога подалі! Україна, завдяки «новім ліцам» в команді Янелоха-токсична і замазана на Росії.
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"Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет"- таки да одну и туже химию жрут, это Лавров подсуетился с посольскими делами......
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Ну если один любит жопу другого, конечно между ними химия
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Кацапы только про жопу, любят они все, что с этим связано.
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Если Трамп о Зеленском высокого мнения,то каково его мнение о Порошенко?Наверное низкое.Вернее очень и очень низкое.Такое,что ниже плинтуса.
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Какое может быть отношение к мародёру, который выпустил из Славянска и Краматорска уродов.
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Дєфочкі, ви в Ольгіно в одній кімнаті живете?
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А ТЫ ИЗ КАКОЙ КУЧИ ДЕРЬМА БОРОВА ПЕТИ ВЫСКОЧИЛО, УБОГОЕ ?
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ахах, кстати да, писало что Нарцисс снялся чет в 60-ти фильмах, не эпиз. ролях
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под такой заголовок могли бы подобрать другое фото...
здесь же видно все....

Трамп имеет очень высокое мнение о Зеленском, - Ельченко - Цензор.НЕТ 6833
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После этого вся страна впала в гомерический хохот... 95 квартал отдыхает.
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Если Трамп высого мнения о Зеленском, то можно сложить соответственно мнение о Трампе
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)) было бы неплохо, если бы трамп привселюдно выступил с предложением о передаче Украине аляски вместо аннексированного крыма.
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За, что кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.




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казалось бы чего тебе ещё надо , ты посол в США .. а нет - лижут , лижут и лижут
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Клоуну и не снилось что будет презиком поедет на встречу с господином Трампом рожи там корчит, но лохи всё исправили он там был и корчил. Лохмандеи, Зе на вас молится куда же он без вас.
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"Он (Трамп) имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он с ним уже несколько раз говорил, и встречался один раз в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Источник: https://censor.net.ua/n3170003\\\\\\\\\\\\\

А сам Ельченко не под "химией" бува? Что он несет то?
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Сомнительная характеристика, однако. У него и Кинь Чем Взад - отличный парень. И *****...
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Не надо в Хьюстон. Американцы, мне страшно за вашу космическую программу.
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