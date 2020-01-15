EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  405  5
Все про:контрразведка (210) СБУ (14241) вербовка (146)

 Террористы пытались завербовать чиновника Минюста, - контрразведка СБУ

Чиновник структурного подразделения Минюста поехал в Луганск. Там его задержали террористы. Мужчину шантажировали и угрожали "посадить на подвал", и он подписал соглашение о конфиденциальном сотрудничестве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Боевиков заинтересовал не только факт работы мужа в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины", - сказано в сообщении.

По заданию террористов чиновник должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганщины, а также о служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов "агент" должен был получать по телефону.

Террористы пытались завербовать чиновника Минюста, - контрразведка СБУ 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. ФОТО

Но стоило мужчине вернуться на подконтрольную территорию, как он попал в поле зрения контрразведчиков СБУ.

"Сейчас мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах своего вербовки и поставленных задач. Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины", - отметили в ведомстве.

В СБУ предупреждают, что такие случаи - не единичны. "СБУ системно выявляет и предотвращает попытки спецслужб страны-агрессора и подконтрольных ей марионеток привлечь наших соотечественников к противоправной деятельности", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Контрабанда военных комплектующих к военным самолетам предотвращена на Харьковщине, - контрразведка СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3170002
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
срочно дать героям премию, как у малюськи
 показать весь комментарий
 
 
И чтож этот герой в Луганске делал? Это же каким идиотом нужно быть?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх