Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК.

Кок информирует Цензор.НЕТ, об этом посол ЕС и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас сказал на открытом заседании Кабинета министров 15 января после представления нового главы НАПК.
Он поздравил с назначением на пост главы Национального агентства по предотвращению коррупцию Александра Новикова и отметил, что "борьбы с коррупцией требуют украинцы, это не требование ЕС".
"Сейчас борьба с коррупцией принимает другие формы. Люди хотят видеть, чтобы нарушители были привлечены к ответственности. Но наиболее важно сделать такие условия, чтобы в государстве стало невозможно заниматься коррупцией. Создать условия, чтобы невозможно было быть коррумпированнным", - сказал он.
ГАСИ возглавила учительница: отныне лицензии будут выдавать физруки и трудовики.
Разрешительная Административно-Бюрократическое Учреждение Украины (новое будущее реформированое название ГАСИ) показало лучшие достижения в системе «турборежима» и за три дня провела аудит деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции по существующей структуре: лицензиям, главным инспекторам и всем разрешениям за последние годы.
Кстати, аудит - это проверка бухгалтерской отчетности, учета, первичных документов и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования с целью определения достоверности их отчетности, учета, его полноты и соответствия действующему законодательству и установленным нормативам. Елена Костенко оказалась еще и бухгалтером и единолично провела большую работу.....
Нічтожєство там станєт Всєм
Чи є десь в світі країна, в якій відсутня корупція?
Якщо в Україні створити такі умови, про які говорить вельмишановний пан Маасікас, то де ж вся свора держслужбовців та "слуг народу" буде харчуватись???
Serendipity.ua
@Blonde75819970
В стране фактический дефолт, народ обложен налогами,чтобы пополнять бюджет,который идет на зарплату слуг народа.