EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  124  15
Все про:Евросоюз (12732) НАПК (797) Матти Маасикас (8) Новиков Александр (1)

 Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК

Украина должна создать условия, при которых будет невозможно быть коррумпированным.

Кок информирует Цензор.НЕТ, об этом посол ЕС и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас сказал на открытом заседании Кабинета министров 15 января после представления нового главы НАПК.

Он поздравил с назначением на пост главы Национального агентства по предотвращению коррупцию Александра Новикова и отметил, что "борьбы с коррупцией требуют украинцы, это не требование ЕС".

"Сейчас борьба с коррупцией принимает другие формы. Люди хотят видеть, чтобы нарушители были привлечены к ответственности. Но наиболее важно сделать такие условия, чтобы в государстве стало невозможно заниматься коррупцией. Создать условия, чтобы невозможно было быть коррумпированнным", - сказал он.

Читайте также: Можете рассчитывать на несокрушимую поддержку Украины, - глава представительства Евросоюза Маасикас

Источник: https://censor.net.ua/n3170001
 
   
 Топ комментарии
 
В Україні корупцію подолано.(с)
 показать весь комментарий
 
"Хлопчик, а ти романтик?" (С) Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 2582
Чи є десь в світі країна, в якій відсутня корупція?
 показать весь комментарий
 
Для этого нужно изменить психологию всего населения. Кто бы подсказал, как это сделать.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Старые схемы на новом месте, как "училка" возглавила ГАСИ



ГАСИ возглавила учительница: отныне лицензии будут выдавать физруки и трудовики.

Разрешительная Административно-Бюрократическое Учреждение Украины (новое будущее реформированое название ГАСИ) показало лучшие достижения в системе «турборежима» и за три дня провела аудит деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции по существующей структуре: лицензиям, главным инспекторам и всем разрешениям за последние годы.
Кстати, аудит - это проверка бухгалтерской отчетности, учета, первичных документов и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования с целью определения достоверности их отчетности, учета, его полноты и соответствия действующему законодательству и установленным нормативам. Елена Костенко оказалась еще и бухгалтером и единолично провела большую работу.....
 показать весь комментарий
 
 
Ми Наш,ми Новий мір пастроїм,
Нічтожєство там станєт Всєм Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 5362 Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 5362 Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 6455
 показать весь комментарий
 
исхитрись ка мне добыть, то, чего не может быть Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 2915
 показать весь комментарий
 
 
"Хлопчик, а ти романтик?" (С) Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 2582
Чи є десь в світі країна, в якій відсутня корупція?
 показать весь комментарий
 
 
Такой страны нет. Разница в процентном соотношении.
 показать весь комментарий
 
возможно есть. даже целый материк. антарктида ))) но тоже канешно вопрос.
 показать весь комментарий
 
Для этого нужно изменить психологию всего населения. Кто бы подсказал, как это сделать.
 показать весь комментарий
 
 
Передать управление планетой этой системе.
Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 9668
 показать весь комментарий
 
Припинити держполітику тотального пограбування Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК - Цензор.НЕТ 4546
 показать весь комментарий
 
С 2005 года эти высокопоставленные говорящие головы из ЕС говорили тоже самое, но ни одна высокопоставленная западная мразь за 15 лет не арестовала ни одного коррумпированного цента выведенного из Украины на Запад - ни одного, одна лапша. Почему? Потому, что все они процветают на откаты от коррумпированного бабла выведенного на Запад украинскими олигархами, казнокрадами, коррупционерами и оборотнями в пагонах и мантиях.
 показать весь комментарий
 
 
Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК.

Якщо в Україні створити такі умови, про які говорить вельмишановний пан Маасікас, то де ж вся свора держслужбовців та "слуг народу" буде харчуватись???
 показать весь комментарий
 
"Тот кто доит пустое вымя - рискует получить копытом в лоб" - народная мудрость...
 показать весь комментарий
 



Serendipity.ua

@Blonde75819970

В стране фактический дефолт, народ обложен налогами,чтобы пополнять бюджет,который идет на зарплату слуг народа.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх