 Снайперы оккупантов, выдавая себя за мирных жителей, на гражданских автомобилях перемещаются по линии разграничения на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК наемниками, которые с начала текущего года возвращаются после окончания курсов снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ. Из числа указанных лиц оккупанты формируют мобильные снайперские группы, которые при выполнении задач перемещаются вдоль линии разграничения на гражданских легковых автомобилях, выдавая себя за мирных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, противник пытается продолжать скрыто атаковать личный состав подразделений ОС, чтобы не допустить стабилизации обстановки на линии разграничения.

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