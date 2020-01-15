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 Снайперы оккупантов, выдавая себя за мирных жителей, на гражданских автомобилях перемещаются по линии разграничения на Донбассе, - ГУР

Снайперы российско-оккупационных войск на Донбассе выдают себя за мирных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК наемниками, которые с начала текущего года возвращаются после окончания курсов снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ. Из числа указанных лиц оккупанты формируют мобильные снайперские группы, которые при выполнении задач перемещаются вдоль линии разграничения на гражданских легковых автомобилях, выдавая себя за мирных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, противник пытается продолжать скрыто атаковать личный состав подразделений ОС, чтобы не допустить стабилизации обстановки на линии разграничения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3170000
 
 
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Ждут пока Сивуха блок-посты уберет.
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та фигня все - они там на общественном транспорте перемещаюца с ружжями наперевес, для доставки на точку используют лыжи
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спалился ты козломордый, в Украине в этот год снега вообще не было, какие лыжи?
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твойай-кью впечатляет, наверно, не только меня Снайперы оккупантов, выдавая себя за мирных жителей, на гражданских автомобилях перемещаются по линии разграничения на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 1815
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Да потому что у них пособник на должности президента Украины
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Термін "сіра зона" тепер, після відведення не вживається? Це для кого написано, ЩО ЦИВІЛЬНІ, НА ЦИВІЛЬНОМУ автотранспорт пересуваються по ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ!!! Це взагалі не можливо через жорсткий режим. А от по "свмій зоні", яка завдяки Зєлжн кому значно розширилася, пересування, таким чином дійсно можливе.
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Большинство потерь у нас из-за предателей во власти и офицерском составе. Военное положение на даунбасе должно было быть введено еще в 2014. Теперь же просрали часть Украины, получили десятки тысяч жертв и под вопросом остальная Украина.
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