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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11492) Гончарук_Алексей (464)

 Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук

Кабинет министров Украины ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых утратило актуальность, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых утратило свою актуальность. Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают", - написал Гончарук в своем "Телеграм-канале" в среду, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ранее Кабмин провел полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, - Гончарук

В целом правительство к настоящему времени создало 264 вспомогательных органа.

Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169999
 
 
 Топ комментарии
 
Ара! Срочно премии по 500 тыш! вас бы ликвидировать казачков засланных, работающих на Внешнее управление. а не на Украину.
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для заднеприводных самокатов лишние вспомогательные органы це не помеха, а всего лишь польза Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 324
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Ара! Срочно премии по 500 тыш! вас бы ликвидировать казачков засланных, работающих на Внешнее управление. а не на Украину.
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кривляются оба деятеля так что аж стыдно.
реально оба клоуны, правда один рыжий, а второй Зеленский)
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А може і уряд вже треба ліквідувати та керувати буде один президент?
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так в посте ж Гончарук написал, что Уряд уничтожил 85 ненужных ОРГАНОВ УРЯДУ! т.е. таки работают на самоуничтожение ))
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Головне - не зменшувати оберти самознищення.
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для заднеприводных самокатов лишние вспомогательные органы це не помеха, а всего лишь польза Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 324
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какой успех - ликвидировали ИТАК не работающие органы )) И сколько накроили? ноль целых- ноль десятых!!! А сколько на это убили времени? просто предідущие власти даже время на них не тратили, ну не работают и хер с ними, лишь бі денег не жрали....Бахвалы
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Ещеб з/п этих органов скинул в буджет, а не себе в премию и надбавку.
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Гончарук , картопля в маркетопте стоит 10.80 - это сумасшедшие гроши для аграрной страны . Если не снизите до 4 гривен , то я буду голосовать против вашей шоблы на следущих выборах . Морква - нормальная цена , капуста тоже , цибулю трохи снизить надо , а картопля - зашквар . Ферштейн Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8118
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Ага, а попробуй рынок открыть для импорта. Будет как электроэнергией. У родных производителей картошка гниет а вы чужую завозите!
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Ти навіть не знаєш чому картопля так коштує та те, що Гончарук це не регулює Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4745
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Абу , не возбуждайся так , за Свинарчуков я голосовать не буду Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8418
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О , люблю когда меня скринят . Ты думаешь шо я проголосую за БПП ? аха
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Из-за неправильного заголовка, точнее не дописанного, я только сейчас вчитался в первую строку поста Гончарука - УРЯД ЛИКВИДУВАВ 85 допомiжных органів УРЯДУ! Как вам такое? практически работают на самоуничтожение !! Скоро Зеля таки сам править будет Слава бог, ниже дописал, что эти ОРГАНЫ итак УЖЕ не работали, ну почти отмерли
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