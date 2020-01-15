 Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук

"Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых утратило свою актуальность. Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают", - написал Гончарук в своем "Телеграм-канале" в среду, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ранее Кабмин провел полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов правительства.

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В целом правительство к настоящему времени создало 264 вспомогательных органа.