 Враг трижды обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Миноброны.

"По состоянию на 12.00, по имеющейся на данный момент информации, враг всего совершил 3 прицельных обстрела наших позиций. В том числе, один раз с миномета 82-го калибра. Около 02.00 ночи по направлению от н.п. Лозовое оккупанты выпустили 2 мины по нашим защитникам Светлодарска", - говорится в сообщении.

После 11.00 враг в течение получаса вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по нашим позициям вблизи н.п. Пески. После 11.40 оккупанты вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов по защитникам Васильевки.

По имеющейся информации, боевых потерь, в результате прицельного огня противника нет.

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