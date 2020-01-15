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 Враг трижды обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска на Донбассе трижды обстреливали позиции украинских воинов, в том числе из гранатомета 82-го калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Миноброны.

"По состоянию на 12.00, по имеющейся на данный момент информации, враг всего совершил 3 прицельных обстрела наших позиций. В том числе, один раз с миномета 82-го калибра. Около 02.00 ночи по направлению от н.п. Лозовое оккупанты выпустили 2 мины по нашим защитникам Светлодарска", - говорится в сообщении.

После 11.00 враг в течение получаса вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по нашим позициям вблизи н.п. Пески. После 11.40 оккупанты вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов по защитникам Васильевки.

По имеющейся информации, боевых потерь, в результате прицельного огня противника нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169997
 
 
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Якщо війна не закінчується. то хто наживається на ній? Новиє ліца?
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а расейские наемники в это время шо, спали шоле?
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