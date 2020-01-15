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Все про:зарплата (1970) Малюська Денис (25)

 "И где деньги?" - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как оправдывается перед женой из-за маленькой зарплаты и отвечает на мамины уговоры бросить работу.

Об этом глава Минюста написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера раздраженной жене на вопрос "Где деньги?" пришлось объяснять, что инфографика манипулятивная, 226 тыс. не получал, и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка, уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы. В целом зарплата действительно была маленькой и раньше говорил правду", - написал Малюська.

То же самое, по его словам, не раз придется объяснять и другим.

"Единственное, что радует в этой ситуации, это что наконец смогу нормально поговорить с мамой, потому что последние несколько месяцев наши разговоры сводились к оправданиям после тезисов "немедленно пиши заявление и уходи с этой дурной работы", "натяни шапку поглубже, сядь в троллейбус и послушай , что о вас говорят, оно тебе надо за 16 000?" Ну и так далее", - добавил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Не было никогда зарплаты в 300 тыс., только единоразовые выплаты за "волонтерский" период работы в "Укроборонпроме", - Найем

Малюська отметил, что для чиновников высокая зарплата является профессиональной необходимостью. Ведь иногда в срочные командировки приходится летать за собственный счет.

"Более того, попадание на политическую должность (как вот моя) делает из человека politically exposed person (политического деятеля), и его  в течение нескольких лет после освобождения не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация. Я, например, после окончания политической карьеры не смогу вернуться к своей прежней работы, которой занимался почти 10 лет", - добавил Малюська.

Также на Цензор.НЕТ: Нардепам повысят зарплату примерно на 3 тыс. грн, - Разумков

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук выступил за повышение размера выплат министрам его правительства, а также сообщил о введении ключевых показателей эффективности работы госслужащих.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, заместители министров увольняются из-за низких зарплат.

И где деньги? - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты 01И где деньги? - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты 02

Источник: https://censor.net.ua/n3169996
 
 
 Топ комментарии
 
Это зашквар . Они там полностью берега потеряли .
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Это зашквар . Они там полностью берега потеряли .
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У него одна проблема, это то , что его жена прессует, других проблем нет .
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не, вы еще маму забыли - маленькая з/п у мальчонки, надо работу менять )))
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Маму малюську надо слушаться "пиши заявление" пока не поздно
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Моллю́ски, или мягкоте́лые (лат. Mollusca), - тип первичноротых целомических животных со спиральным дроблением
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8
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А що, там ще й зарьпляту платять. Зароблених на корупції мільйонів мало?
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та он те гроши богдаше лохматому в долг дал на культурное общение и чаты онлайн связи в здании комнаты для печати
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Інфографіка - маніпулятивна, кокс і повії - справжні.
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А Яременко вже не виправдовується. Жінка теж новини дивиться. 😁
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Жена Боди Яременко тоже пилит своего за зарплату. "И где деньги?" - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты - Цензор.НЕТ 7325
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Нє. Ну а шо він хотів з таким прізвищем ? У Малюськи,-й зарплата маніпуська.
От був би він Огогуська ! Або хоча б Нормалюська...
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Ахаха, то певно жінка не тільки за зарплату його пиляє....
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Очередная морда показала кто дорвался до власти!!
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Пусть бросает эту работу. И идёт в частный сектор.
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На эстраду. Опыт уже есть-- в труппе клоунов.
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- Ой, Вань, гляди-кось - попугайчики!
Нет, я, ей-богу, закричу!..
А это кто в короткой маечке?
Я, Вань, такую же хочу.

В конце квартала - правда, Вань,-
Ты мне такую же сваргань…
Ну что «отстань», опять «отстань»,
Обидно, Вань!

- Уж ты б, Зин, лучше помолчала бы -
Накрылась премия в квартал!
Кто мне писал на службу жалобы?
Не ты?! Да я же их читал!

К тому же эту майку, Зин,
Тебе напяль - позор один.
Тебе шитья пойдет аршин -
Где деньги, Зин?..
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) это первое что появляется в ассоциациях.
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Єдина правда в цій статті,це слова мама ""натяни шапку поглубже, сядь в троллейбус и послушай , что о вас говорят".
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Ну потратил на анал! А то у него анальный секас только с Богданчиком и то он в роли жены! "И где деньги?" - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты - Цензор.НЕТ 9446
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малюська, слухайся маму - кіздуй нах - чо ти так вчепився пазурами за той портфєль і крєсло. Хароший юріст щас на вєс золота - хватить і жінці, і блRдям
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Они там все патриоты бабла. Не нравится зарплата в 16 тыс. во время войны - *****.
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там не уточнялась размєрность, мо' то в руплях
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гниди. а 73%- українські воші, що породили цих гнид.
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А, шо надо было за мародёра пот роха голосовать и его нэнажэрлывую свору свинарчуков-сатановских?
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Читаю и плачу, не могу остановить слёзы смеха)))
Как мне жалко министра юстиции и его семью)))
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Интересно, чем вообще оно там работает ? Мозга походу нет ! 😜
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давай местами поменяемся.или жену поменяй.
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Ничего, в Польше не станут смотреть какая раньше у их разноробочего была должность - примут с радостью.
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Он уже сколько ноет брошу, брошу приводит причины: низкая зарплата, мама сказала. Но не бросает и не объясняет этому причину. Почему?
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Нда.... Готов поработать почти даром (за зарплату, которая не нравится этому засранцу). На что только ради Родины не пойдёшь....
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Тут возникает другой вопрос: где у тебя мозги, если ты залез на стол с ногами и делаешь фотки?
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Это как Якименко? Все спустил на "табу" и ноет шо мало платят?
Мастер класс, Малюсько.
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Зараз повитираю сльози...
От чомусь Гонтарева відразу знайшла роботу, але хай не переймається, після того, як ця зелена команда піде, їм не потрібно буде шукати роботу - на державний кошт так й будуть утримуватись, навіть круглодобово й рукавички шити...
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як же ж вони грошей просять - як вмираючий від голоду корочку хлєба!
ото заскиглили!!! Знедолені міністри!!! Дитині на синій кабріолєт бентлі не вистачає
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Ну и че ты ноешь нищеброд? Иди в учителя, там по 4000$ платят и будет тебе счастье!
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Напомнило анекдот
Ограблен банк, украдено 10 миллионов долларов. Грабители не оставили никаких следов. Начальник полиции просит журналиста:
- Напишите, что украли 20 миллионов.
- Почему?
- Поймать мы их вряд ли сумеем, а так хоть их жены им грандиозный скандал устроят...
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реальный факт. в конце 90х грузин перешёл из чехов в ракоуско и готовиться к "интервью" по поводу азюля. ломает голову, как сказать откуда пришёл, шоб обратно в чехи не депортонули. йа так не долго думаю и выдаю, - та скажи, шо с франции пришёл, спрятался в фуре среди ящиков в продуктами та так и доехал )) глаза сразу загорелись, - да, это идея! слюши, а сколько это могло стоить, шоб вот так перевезли? та грю, по барабану. ну скажи $6k, хочеш скажи больше, хочеш меньше. он аж вскипел! - та ты шо! вот это я за из франции в ракоуско 6 штук баксов отдал! та провались оно пропадом! )))))))) досих пор ржу как вспомню ))))
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С такой фамилией у него наверно не только зарплата маленькая ! Не зря жена злая !!! 😁 😁 😁
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Видно, сильно запала ему в душу персона Доцента из "Джентельменов удачи"!
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У Малюськи малюсенькая зарплата.
Да еще и жена недовольна...
Меня терзают смутные сомненья (с) "И где деньги?" - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты - Цензор.НЕТ 5800
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Добро пожаловать в наш клуб, г-н министр
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ребята .. объясняя народу необходимость своих высоких зарплат , не забывайте объяснять всё тому же народу "необходимость" их низких зарплат , а то когнитивный диссонанс будет постоянно будоражить их умы
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ЗЕскот может потерпеть ради ЗЕбубачки, это ж не какой то там барига мародьор.
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малюська, ти не назвав розмір зряплати - назви чісло!!! 16000 чого? руплів?
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да вы бл..дь издеваетесь что ли 226 тысяч с вычетом налогов, король нотариусов, что вообще происходит ау люди вы где
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За кого голосував у другому турі президентських виборів?
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мой президент и верховный главнокомандующий Порошенко
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Дуже кмітлива мама! Як би цієї поради послухався Гарант зі своїм оточенням....мабуть очі би відкрилися та тенор прорізався....Навіть славетні Королі минулого це випробування проходили та робили висновки та мужні вчинки...Вперед Слуги, почуйте, що народ говорить, як виживає, на що живе, де зустрічав Новий рік..... КРИСИ!
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Класичний "професіонал" та "потужний фахівець" своєї справи з команди Зе. Нехай попробує вижити на 7 тисяч гривень на місяць, зарплату лікаря вищої категорії...
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226К ЗЕминистр получил и жалуеца тчо мало бо налоги ещё заплатил, да с налогами там вышло порядка 180К. ВО заливает ЗЕбилам откровенно такую бредятину несёт.
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Цікаво, а ось Ваня Баканав , вивіз цілу родину на відпочинок у Францію! Ваня вміє заощаджувати!
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Младший лейтенант, парень молодой
Он пешком дотопал с всей семьей...

(В рейсовый самолет до Омана-2 даже зебобы могут уже не поверить)
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Потому,что у бл_дей деньги єсть для бігудей!
А порядочниє люді,дєньгі тратят на бл_дей!... "І де гроші?" - міністру юстиції Малюсьці довелося виправдовуватися перед дружиною через зарплату - Цензор.НЕТ 7908
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це зневага та знущання.

писати такий непотріб не може собі дозволити просто нормальна людина, не кажучі вже про міністра.

це зневага та знущання з громадян країни. тому що писати про свої сварки з дружиною та оті сопливі вислови його матусі (аби ви там виздихли всією родиною), через зарплатню (яка в рази більша аніж в більшості населення ), це звичайна зневажлива зелена сцянина.
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они хотят все преувратить в смех - не хера у них не получиться - не нравиться - пошел ..... вот так просто и пошел
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У супермаркетах постійно відкриті вакансії вистачить і йому і жоні і мамі тоді грошенят усім вистачить...
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Маменькин сынок и подкаблучник жены не может быть министром так-как боится и и зависит ото всех.
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Єврейська мама істину каже. Окрім шапки ще треба вдягнути теплий єврейський светр, бо синочка замерзне в тролейбусі. Єврейський светр, це такий светр, який повинен вдягти синочка, коли його мамі холодно.
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