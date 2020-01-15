 "И где деньги?" - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты

Об этом глава Минюста написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера раздраженной жене на вопрос "Где деньги?" пришлось объяснять, что инфографика манипулятивная, 226 тыс. не получал, и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка, уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы. В целом зарплата действительно была маленькой и раньше говорил правду", - написал Малюська.
То же самое, по его словам, не раз придется объяснять и другим.
"Единственное, что радует в этой ситуации, это что наконец смогу нормально поговорить с мамой, потому что последние несколько месяцев наши разговоры сводились к оправданиям после тезисов "немедленно пиши заявление и уходи с этой дурной работы", "натяни шапку поглубже, сядь в троллейбус и послушай , что о вас говорят, оно тебе надо за 16 000?" Ну и так далее", - добавил министр.
Читайте на Цензор.НЕТ: Не было никогда зарплаты в 300 тыс., только единоразовые выплаты за "волонтерский" период работы в "Укроборонпроме", - Найем
Малюська отметил, что для чиновников высокая зарплата является профессиональной необходимостью. Ведь иногда в срочные командировки приходится летать за собственный счет.
"Более того, попадание на политическую должность (как вот моя) делает из человека politically exposed person (политического деятеля), и его в течение нескольких лет после освобождения не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация. Я, например, после окончания политической карьеры не смогу вернуться к своей прежней работы, которой занимался почти 10 лет", - добавил Малюська.
Также на Цензор.НЕТ: Нардепам повысят зарплату примерно на 3 тыс. грн, - Разумков
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук выступил за повышение размера выплат министрам его правительства, а также сообщил о введении ключевых показателей эффективности работы госслужащих.
По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, заместители министров увольняются из-за низких зарплат.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8
От був би він Огогуська ! Або хоча б Нормалюська...
Tik Tu - Маленькі Малюсіки
Нет, я, ей-богу, закричу!..
А это кто в короткой маечке?
Я, Вань, такую же хочу.
В конце квартала - правда, Вань,-
Ты мне такую же сваргань…
Ну что «отстань», опять «отстань»,
Обидно, Вань!
- Уж ты б, Зин, лучше помолчала бы -
Накрылась премия в квартал!
Кто мне писал на службу жалобы?
Не ты?! Да я же их читал!
К тому же эту майку, Зин,
Тебе напяль - позор один.
Тебе шитья пойдет аршин -
Где деньги, Зин?..
Как мне жалко министра юстиции и его семью)))
Мастер класс, Малюсько.
От чомусь Гонтарева відразу знайшла роботу, але хай не переймається, після того, як ця зелена команда піде, їм не потрібно буде шукати роботу - на державний кошт так й будуть утримуватись, навіть круглодобово й рукавички шити...
ото заскиглили!!! Знедолені міністри!!! Дитині на синій кабріолєт бентлі не вистачає
Ограблен банк, украдено 10 миллионов долларов. Грабители не оставили никаких следов. Начальник полиции просит журналиста:
- Напишите, что украли 20 миллионов.
- Почему?
- Поймать мы их вряд ли сумеем, а так хоть их жены им грандиозный скандал устроят...
Да еще и жена недовольна...
Меня терзают смутные сомненья (с)
Он пешком дотопал с всей семьей...
(В рейсовый самолет до Омана-2 даже зебобы могут уже не поверить)
А порядочниє люді,дєньгі тратят на бл_дей!...
.
писати такий непотріб не може собі дозволити просто нормальна людина, не кажучі вже про міністра.
це зневага та знущання з громадян країни. тому що писати про свої сварки з дружиною та оті сопливі вислови його матусі (аби ви там виздихли всією родиною), через зарплатню (яка в рази більша аніж в більшості населення ), це звичайна зневажлива зелена сцянина.