 "И где деньги?" - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты

Об этом глава Минюста написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера раздраженной жене на вопрос "Где деньги?" пришлось объяснять, что инфографика манипулятивная, 226 тыс. не получал, и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка, уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы. В целом зарплата действительно была маленькой и раньше говорил правду", - написал Малюська.

То же самое, по его словам, не раз придется объяснять и другим.

"Единственное, что радует в этой ситуации, это что наконец смогу нормально поговорить с мамой, потому что последние несколько месяцев наши разговоры сводились к оправданиям после тезисов "немедленно пиши заявление и уходи с этой дурной работы", "натяни шапку поглубже, сядь в троллейбус и послушай , что о вас говорят, оно тебе надо за 16 000?" Ну и так далее", - добавил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Не было никогда зарплаты в 300 тыс., только единоразовые выплаты за "волонтерский" период работы в "Укроборонпроме", - Найем

Малюська отметил, что для чиновников высокая зарплата является профессиональной необходимостью. Ведь иногда в срочные командировки приходится летать за собственный счет.

"Более того, попадание на политическую должность (как вот моя) делает из человека politically exposed person (политического деятеля), и его в течение нескольких лет после освобождения не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация. Я, например, после окончания политической карьеры не смогу вернуться к своей прежней работы, которой занимался почти 10 лет", - добавил Малюська.

Также на Цензор.НЕТ: Нардепам повысят зарплату примерно на 3 тыс. грн, - Разумков

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук выступил за повышение размера выплат министрам его правительства, а также сообщил о введении ключевых показателей эффективности работы госслужащих.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, заместители министров увольняются из-за низких зарплат.