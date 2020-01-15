 Полиция задержала еще одного человека из группировки, которую считают причастной к убийству Окуевой

Об этом "Слидству.Инфо" сообщила его адвокат Ирина Бигунец, передает Цензор.НЕТ.

Задержание произошло сегодня утром, 15 января, около его дома. Пока неизвестно, объявили ли мужчине подозрение.

В прокуратуре и полиции Киевской области подтвердили факт задержания. Но отметили, что это связано с другим преступлением, которое, по мнению следствия, совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой. По словам главы пресс-службы полиции Киевщины Николай Жуковича, речь идет об убийстве киевского предпринимателя в 2014 году. Детали Жукович не сообщил.

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Защитница Кравченко в комментарии отреагировала на заявление представителя полиции: "Бред какой-то. Вчера задержали одного по подозрению в убийстве Окуевой, а сегодня задерживают из этой же группы лиц моего подзащитного за другое преступление. Они будут закрывать всех лиц за различные производства? Давайте все производства Киевской области на них повесим".

Отметим, что Андрей Кравченко является одним из семи подозреваемых в процессах по убийствам директора компании Caparol Павла Зможного, которое произошло в 2016 году, а также - начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.

Незадолго до задержания журналистам удалось пообщаться с Андреем Кравченко. В комментарии он заявил, что дружит с Редькиным и другими подозреваемыми лицами. Мужчина сказал, что не верит в причастность Редькина к преступлению против Окуевой. Мужчина также отметил, что ожидает, что вскоре задержат и его.

"В моем понимании это - полный абсурд. Они ему инкриминируют, что он стрелял в Амину Окуеву. Это полная чушь. Я даже не знаю, как это назвать. Это - театр абсурда. Зачем ему Амина Окуева? И он пошел стрелять Амину Окуеву. Он успешный бизнесмен. Оно ему просто не надо. Это - чушь", - прокомментировал он.

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Кравченко заявил, что непричастен к инкриминируемым ему убийствам и отметил, что не знал никого из погибших, в том числе - Амину Окуеву.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.