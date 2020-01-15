 Луценко-Парнасу в переписке: Дело по "Бурисме" движется, и только вы не можете снять одну дуру. ФОТО

Об этом стало известно из опубликованной Конгрессом США переписки Парнаса с бывшим главой ГПУ, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, 26 марта 2019 года Луценко сообщает Парнасу о том, что у него "успешно движется дело по Злочевскому и что есть показания о перечислениях Б (вероятно Джо Байдену. - Ред.)".
Тут же он жалуется, что "только вы не можете снять одну дуру (вероятно экс-посол США Мари Йованович. - Ред.)".
Парнас в свою очередь отвечает, что она "непростая дура", но "никуда не денется".
Мари Йованович, экс-посол США в Украине, была неожиданно отозвана со своего поста в мае. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Джорджа Кента, личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани осуществлял в отношении Йованович "клеветническую кампанию".
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
посол,
чрезвычайный посол,
чрезвычайный и полномочный посол,
посол нах...
і тут Зеленський правий на 1000 відсотків меркельша підтримує північний газогін а макрон розповідає про европу від лісабона до владівостока
Нельзя допустить ее посадки в Гуантанамо!
Якщо від демпартії йтиме не Байден, краще для України вже діючі. Однозначно.
Ізіліціонист і рахує проблеми України проблемами Європи. Що є то є.
однозначно
в чьих интересах работал??
ну ни как не в интересах Украины
Овощь за всю свою жизнь
единственное правильно сделал
что посадил этого алкаша
Жаль не общую камеру
В интересах третьего тысячилетия. Профессианальный рэволюцыонэр фсетаки.