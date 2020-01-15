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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Луценко (7662) Йованович (222) Парнас Лев (13)

 Луценко-Парнасу в переписке: Дело по "Бурисме" движется, и только вы не можете снять одну дуру. ФОТО

Экс-генпрокурор Юрий Луценко просил помощника Руди Джулиани Льва Парнаса поскорее уволить Мари Йованович с должности посла США.

Об этом стало известно из опубликованной Конгрессом США переписки Парнаса с бывшим главой ГПУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, 26 марта 2019 года Луценко сообщает Парнасу о том, что у него "успешно движется дело по Злочевскому и что есть показания о перечислениях Б (вероятно Джо Байдену. - Ред.)".

Тут же он жалуется, что "только вы не можете снять одну дуру (вероятно экс-посол США Мари Йованович. - Ред.)". 

Парнас в свою очередь отвечает, что она "непростая дура", но "никуда не денется".

Луценко-Парнасу в переписке: Дело по Бурисме движется, и только вы не можете снять одну дуру 01

Смотрите также: Переписка Парнаса: экс-посол США Йованович просила Луценко не "трогать" Лещенко, Найема и Шабунина. ФОТО

Мари Йованович, экс-посол США в Украине, была неожиданно отозвана со своего поста в мае. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Джорджа Кента, личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани осуществлял в отношении Йованович "клеветническую кампанию".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3169994
 
 
 Топ комментарии
 
Порохоботы, вам приятно как шкварится ваша бывшая соевая власть в лице генпрокурора-кума?
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Шкварится бывшая?))) Тут все в а..уе как шкварится действующая)))
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Посол в нього дура, а Югга стратєг доморощенний.
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Посол в нього дура, а Югга стратєг доморощенний.
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Дипломатические ранги:
посол,
чрезвычайный посол,
чрезвычайный и полномочный посол,
посол нах...
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Горд за страну! Пора ООН переносить в Киев, а гривна заменить $.
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Порохоботы, вам приятно как шкварится ваша бывшая соевая власть в лице генпрокурора-кума?
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Шкварится бывшая?))) Тут все в а..уе как шкварится действующая)))
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Так это Зеленский с Рябошапкой назвали посла США дурой? Держи в курсе Луценко-Парнасу в переписке: Дело по "Бурисме" движется, и только вы не можете снять одну дуру - Цензор.НЕТ 4112
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После того как преЗедент перемывал кости канцлеру Германии, слова Луценко о послихе, которая клеветала на Украину, уже не очень впечатляют.
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дурой він нікого не називав погодився з трампом про недостатність допомоги меркельші цілком згодний на 100 відсотків він сказав.
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"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", - сказал он в разговоре с Трампом 25 июля 2019 года, стенограмма которого опубликована на сайте Белого дома в среду.

і тут Зеленський правий на 1000 відсотків меркельша підтримує північний газогін а макрон розповідає про европу від лісабона до владівостока
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После бесед Моники с Трампом на слушаниях по импичменту говорили как Бубочка любит жопу Трампа - вот это позор на весь мир, а не посол дура, которая такой и была
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А чего соевая? Шоколадная! Сам то небось только Рошен и жрешь, сволочь. Шоб ты подавился.
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Сначала скинули всю переписку новостью, потом поняли что лоханулись и теперь весь день кусками будете кидать?
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Юра - уникальный тип, начиная с дебошп в аэропорту Германии и до последних дней - зашквар за зашкваром.
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Лахта, слабо защищаем нашу покровительницу!
Нельзя допустить ее посадки в Гуантанамо!
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теперь понятно, кто трампа на трон посадил, не закусывая
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В 90-00 р.р. демпартія роззброювала Україну не гірше за кацапську агентуру, різали, розпродавали все. Під їх вірним спонсором Соросом. в 2010 забрали останній уран після "перезагрузки" і постійних чмокань з кацапами. Потім всіляко уламували Турчинова не рипатись в Криму, а в допомогу навіть Джевелін засцяло негртеня дати, зато наплодили тут всяких грантожерів безтолкових.
Якщо від демпартії йтиме не Байден, краще для України вже діючі. Однозначно.
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Соя.Тебе уже и штаты не такие.Балалаечники поди,самэ то.
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Балалайка три струна,в голове только на...,да нах...
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Дры-ни,дры-ни балалайка,бестолковая хозяйка.Свыння-гладковский под домашним арестом,в кандалах сидит.Куды ж йому питы?
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Буде або Байден, або Сандерс від демів, а це програш для них. Трамп піде на другий термін. Для України це ніяк. «Завдяки» Зеленському Україна токсична і замазана з Росією , а Трамп
Ізіліціонист і рахує проблеми України проблемами Європи. Що є то є.
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Myroslav Hrabovsky-Трамп Ізіліціонист .Как то Азировым попахивает?Досыть скиглиты,бяры лапату и капай картошку.Тоесть бульбу.
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подлец
однозначно
в чьих интересах работал??
ну ни как не в интересах Украины
Овощь за всю свою жизнь
единственное правильно сделал
что посадил этого алкаша
Жаль не общую камеру
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в чьих интересах работал??

В интересах третьего тысячилетия. Профессианальный рэволюцыонэр фсетаки.
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Хто б Юрку пояснив, що посада Генпрокурора трохи відрізняється від посади міністра закордонних справ. А от низька професійність складу прокуратури і Генпрокуратури вже притча во язицех. У якості свідка бачив їхню роботу.
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