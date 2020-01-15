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Все про:СМИ (3297) Вятрович (231) иновещание (4) Европейская Солидарность (218) Бородянский Владимир (66)

 Команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в информационной войне, - Вятрович обратился с Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV. ДОКУМЕНТ

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович направил депутатское обращение к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому с просьбой объяснить прекращение международной трансляции украинского телеканала иновещания UA|TV.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Европейской солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

"Команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в ответ на бомбардировку в информационной войне и прекращает вещание UATV?", - говорится в сообщении.

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович на странице в сети Facebook заявил, что не понимает, зачем "уничтожать иновещания".

"Похоже, что команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в ответ на бомбардировку в информационной войне. Телепрограммы на английском, арабском и других языках, которые транслировались в десятках стран мира, отныне больше не выходят. Якобы без уничтожения иновещания невозможно организовать вещание на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

По его словам, каким будет вещание на оккупированных территориях - также неизвестно.

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Команда Зеленского решила просто перестать стрелять и в информационной войне, - Вятрович обратился с Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV 01
Команда Зеленского решила просто перестать стрелять и в информационной войне, - Вятрович обратился с Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV 02
Команда Зеленского решила просто перестать стрелять и в информационной войне, - Вятрович обратился с Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV 03
Команда Зеленского решила просто перестать стрелять и в информационной войне, - Вятрович обратился с Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV 04

Источник: https://censor.net.ua/n3169992
 
   
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Слово "вятрович" чомусь викликає лише огиду та зневагу.
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До лікаря звернись, огидливий ти наш, може вилікує.
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Закінчуй речення:"... у тих, хто не любить Україну і не сприймає її історію у варіанті, який відрізняється від кацапського." Пиши сміливо, адже ти ТАК думаєш? Нє? 😏
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Неудивительно, ЗЕ и его стая зеленых обезьян сдают Украину.

ЗЕ, пора в Ростов!
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Тайная встреча ф Мацкве не прошла зря ......
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Да, зеклоуны все средства вкидывают в свои нелепо огромные зп
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А где Минстець? Антиколорадос чуть не обосрался от деятельности этого деятеля
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Гибридная война - гибридная капитуляция. По сантиметру территории, по шагу назад, по недосказанному слову... Складывается впечатление, что Вова не столько дурак, сколько предатель.
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порохобота отодвинули от корыта Команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в информационной войне, - Вятрович обратился с Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV - Цензор.НЕТ 3388
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с такой властью скоро ОРТ и рассея 1 будут рекомендованы к просмотру.....
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Дурачок, ты не понял. Они меняют калибр и собираются стрелять по целям, а не по воробьям.
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Тегеран офіційно визнав, що іранські військові збили Боїнг "Міжнародних авіаліній України"
12 янв. 2020 г

50 просмотров
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Команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в информационной войне, - Вятрович обратился с Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV - Цензор.НЕТ 979UATV Channel

На это Вятрович предлагает и дальше выделять бюджетные деньги? Потужно!
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только у зелескота и их кацапских братушек убивавших украинцев, фамилия Вятович вызывает разрыв днища.
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Диагноз Зе-команде уже поставлен: - Это абсолютная нежизнеспособность, и Зеленому в этом фарсе отведена роль терпилы со светлыми планами и красивыми видеоклипами, которому рано или поздно придется отвечать за вороватость и бездарность всей этой власти...(с)
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