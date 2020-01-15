 Я понимаю, если меня ненавидят бедные люди, но когда это делает выпускник школы КГБ Рева..., - Смелянский выступил против экс-министра соцполитики

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.

"Я понимаю когда меня критикуют или даже ненавидят бедные люди. Но когда меня начинают критиковать пиарщики Тимошенко, или политрук, выпускник школы КГБ СССР Андрей Рева, который, я надеюсь, ещё ответит и за соцполитику, и за интересные закупки инвалидных колясок, и за все остальное. Он ещё ходит и на пророссийских каналах рассказывает, какой он молодец. Ну не треш. Раз уж у меня такая зарплата, так и быть возьму на себя расходы показать, на какие шиши он живет", - написал он, реагируя на комментарий Ревы в соцсети.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что зарплата гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского в 2020 году вырастет до свыше 1,8 млн грн в месяц.

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