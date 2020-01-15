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 Политика Украины
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Все про:Укрпочта (135) Рева Андрей (466) Смелянский (12)

 Я понимаю, если меня ненавидят бедные люди, но когда это делает выпускник школы КГБ Рева..., - Смелянский выступил против экс-министра соцполитики

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский ответил экс-министру социальной политики Андрею Реве на его замечание по поводу высокой зарплаты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.

"Я понимаю когда меня критикуют или даже ненавидят бедные люди. Но когда меня начинают критиковать пиарщики Тимошенко, или политрук, выпускник школы КГБ СССР Андрей Рева, который, я надеюсь, ещё ответит и за соцполитику, и за интересные закупки инвалидных колясок, и за все остальное. Он ещё ходит и на пророссийских каналах рассказывает, какой он молодец. Ну не треш. Раз уж у меня такая зарплата, так и быть возьму на себя расходы показать, на какие шиши он живет", - написал он, реагируя на комментарий Ревы в соцсети.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что зарплата гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского в 2020 году вырастет до свыше 1,8 млн грн в месяц.

Я понимаю, если меня ненавидят бедные люди, но когда это делает выпускник школы КГБ Рева..., - Смелянский выступил против экс-министра соцполитики 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальница отделения "Укрпочты", которая присвоила более 90 тыс. грн пенсий, пойдет под суд, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3169990
 
 
 Топ комментарии
 
Схлестнулись два негодяя. Я понимаю, если меня ненавидят бедные люди, но когда это делает выпускник школы КГБ Рева..., - Смелянский выступил против экс-министра соцполитики - Цензор.НЕТ 8025
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прикольно, когда хромой уделывает горбатого
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Гробит Укрпочту за огромные деньги. Главный почтмейстер США получает на 25% меньше агента от Внешнего влияния Смелянского. С Ревой и так всё понятно, но уже ОНО "папередники" пусть ходит на допросы к следователям за своё.
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прикольно, когда хромой уделывает горбатого
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Гробит Укрпочту за огромные деньги. Главный почтмейстер США получает на 25% меньше агента от Внешнего влияния Смелянского. С Ревой и так всё понятно, но уже ОНО "папередники" пусть ходит на допросы к следователям за своё.
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"кобели бранятся - только тешатся" (С)
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Они там все замазаны . Каждая такая зарплата чинуше - это минус несколько десятков детей Украины . И они это прекрасно знают , но продолжают убивать украинцев .
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Жук жуку сказал что он жук, а тот - нет, ты. а этот: нет, ты.)
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Рева, Андрей Алексеевич окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова (квалификации - офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения) в 1987 году и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность - юрист) в 2004 году.

Зеленые клоуны походу специальный отбор по умственной недостаточности и звиздливости проходили.
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Ну, положим, военно-политическому училищу имя главного КаГэБиста страны тоже не просто так дали.
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Два мерзких паука..Один отвратнее другого, сожрите уже друг друга скорей, приятного аппетита...
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Сонечко , они скорее нас сожрут , такова их природа . Они питаются человеческими жизнями и ничего другого им не подходит .
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Кращий захист - напад... Й ось всім навкруги полегшало... Велика зарплатня, для топ менеджерів то правильно, але ж потрібно й міру знати - хоч трампа не ображати...
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два откатчика не поделили славу лучшего?
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слуг своих надо уважать, хрена себе у меня одни евреи в слугах, ощущаю себя фараоном и царем иродом
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Класні батьки Елла та Юхим в головного поштаря.

"Обговорення провокативних постів Елли та Юхима Смілянських відбулося на сторінці керівника Укрпошти у Facebook...

У своєму Facebook-акаунті Елла Смілянська розміщує світлини георгіївськими стрічками, а також радянську символіку та російські пропагандистські висловлювання.

Батько голови "Укрпошти" в своєму Facebook-акаунті часто публікує пости екс-прем'єра України Миколи Азарова. А зірваний концерт Костянтина Райкіна в Одесі викликав у Юхима Смілянського обурення зі словами: "Ганьба бандерівцям".
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І самий смак, традиційний для ватанів.
Постять георгієвські стрічкі, а жити поїхали в США.

"Нагадаємо, що Ігор Смілянський ще в 1995 році переїхав з батьками до США.
Батьки мешкають там і досі, а їх син очолив в Україні "Укрпошту"."
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Жиди погані правлять Нами !
А ми ще гірші ніж жиди..
Ми продали Дідівську славу,
й жиди в ярмо Нас запрягли!.." (Т.Г.Шевченко.)
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ЗеДятлы, передайте этому моральному уроду Смелянскому, что Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова к высшей школе КГБ имеет такое же отношение, как он сам к реальной трудовой деятельности и честной жизни. ОНО, смельянский настолько туп, впрочем, как и вся команда ЗЕлёных мародёров, что даже биографию Ревы не прочло прежде чем что то ляпать. Впрочем с ТАКОЙ зарплатой этот бездарь и бездельник считает что может городить чушь а ЗеДятлы и её скушают.
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Вот такое гнилье во власти в настоящем и проошлом
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Характеристика г. смелянского абсолютно объективна ,как и г. гончарука....Эти проходимцы реально грабят страну. И причем тут Рева ?
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