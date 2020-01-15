 Я понимаю, если меня ненавидят бедные люди, но когда это делает выпускник школы КГБ Рева..., - Смелянский выступил против экс-министра соцполитики

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.
"Я понимаю когда меня критикуют или даже ненавидят бедные люди. Но когда меня начинают критиковать пиарщики Тимошенко, или политрук, выпускник школы КГБ СССР Андрей Рева, который, я надеюсь, ещё ответит и за соцполитику, и за интересные закупки инвалидных колясок, и за все остальное. Он ещё ходит и на пророссийских каналах рассказывает, какой он молодец. Ну не треш. Раз уж у меня такая зарплата, так и быть возьму на себя расходы показать, на какие шиши он живет", - написал он, реагируя на комментарий Ревы в соцсети.
Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что зарплата гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского в 2020 году вырастет до свыше 1,8 млн грн в месяц.
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Зеленые клоуны походу специальный отбор по умственной недостаточности и звиздливости проходили.
"Обговорення провокативних постів Елли та Юхима Смілянських відбулося на сторінці керівника Укрпошти у Facebook...
У своєму Facebook-акаунті Елла Смілянська розміщує світлини георгіївськими стрічками, а також радянську символіку та російські пропагандистські висловлювання.
Батько голови "Укрпошти" в своєму Facebook-акаунті часто публікує пости екс-прем'єра України Миколи Азарова. А зірваний концерт Костянтина Райкіна в Одесі викликав у Юхима Смілянського обурення зі словами: "Ганьба бандерівцям".
Постять георгієвські стрічкі, а жити поїхали в США.
"Нагадаємо, що Ігор Смілянський ще в 1995 році переїхав з батьками до США.
Батьки мешкають там і досі, а їх син очолив в Україні "Укрпошту"."
А ми ще гірші ніж жиди..
Ми продали Дідівську славу,
й жиди в ярмо Нас запрягли!.." (Т.Г.Шевченко.)