 Доработанный законопроект об игорном бизнесе не выполняет обещание Зеленского по размещению игорных заведений только в 5-звездочных отелях, - Юрчишин

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Изменилось то, что сейчас нельзя располагать игровые автоматы в отдельно стоящих зданиях в жилых кварталах с определенной площадью - это такие печально известные центры национальной лотереи. Сейчас их перенесли в отели 3 и 4 категории. Фактически, получить третью звезду в украинских реалиях может хостел. То, что вводится ограничение на 25 номеров, на самом деле очень интересно, но вы сейчас можете найти хостел на три комнаты, где стоят 6 коек, и вам это подается как 6 номеров. Условно говоря, поставить 25 коек в пятикомнатной квартире - и вы имеете помещение, где можно параллельно проводить игры", - сказал Юрчишин.

Доступ к таким отелям сможет получить любой человек, который, например, способный заплатить 500 гривен за ночь, считает нардеп. Он отметил что Украине нужен законопроект, который будет защищать от игромании.

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Юрчишин также считает, что доработанный законопроект взамен легализует доходы лиц, которые наживаются на человеческой лотомании.

"Это совсем не то, что обещал президент Зеленский. Если вы помните его предвыборную компанию, то там было обещание, что легализация состоится на уровне 5-звездочных отелей. И тут такая странная девальвация обещаний президента по инициативе представителей его фракции", - сказал Юрчишин.

По его словам, фракция "Голос" будет голосовать против законопроекта.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект №2288-д о легализации игорного бизнеса в повторном первом чтении.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.