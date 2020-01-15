 Людям придется преодолевать дополнительные сотни километров до новых таможен, - Южанина о едином юрлице для Гостаможенной службы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в сети Facebook.

Южанина отметила, что при реализации этого закона как минимум две ее принципиальные правки не были учтены.

"Первая правка - по обеспечению функционирования территориальных органов таможни согласно административно-территориальному устройству на территории и, что важно, в пределах областей, АРК Крым и городов Киева и Севастополя. Именно эта правка была направлена ​​на то, чтобы законодательно усилить и сделать безусловным для выполнения и невозможным для субъективного произвольного толкования руководством Гостаможслужбы пункта 4 статьи 546 Таможенного кодекса Украины, которой уже предусмотрен единый принцип организации деятельности таможен - административно-территориальные единицы на уровне области , АР Крым, города Киева и Севастополя или несколько таких единиц без всякого их частичного искусственного разделения или объединения", - говорится в сообщении.

Вторая правка, которую не учли - необходимость определения перечня и объема делегированных территориальным органам Гостаможслужбы полномочий именно в Положении о Государственной таможенной службе Украины, что утверждается Кабмином.

"Такой подход позволил бы обеспечить применение единых подходов к предоставлению территориальным органам Гостаможслужбы функций и полномочий при осуществлении таможенных процедур. Не просто единственный и постоянный перечень функций, а понятный и прогнозируемый прежде всего для предприятий и граждан перечень вопросов, которые будут выполнять такие территориальные органы. Проще говоря - к какому территориальному органу, должностному лицу и с каким вопросом можно обращаться при таможенном оформлении", - отметила Южанина.

Как итог, Южанина подчеркнула, что налогоплательщикам теперь потребуется очень досконально изучать положение о каждом территориальном органе Гостаможслужбы, чтобы сориентироваться, к кому и с каким вопросом обращаться при таможенном оформлении, в том числе при возникновении проблемных вопросов.

По ее словам, территориальные органы, очевидно, и дальше будут создаваться с нарушением принципа определения зон их деятельности.

"Это полное игнорирование эффективности деятельности существующих таможен, местные бюджеты недополучат поступления из-за закрытия ряда таможен (десяти, если быть более точными), налогоплательщики будут преодолевать дополнительные сотни километров к новым, созданных на усмотрение господина Нефьодова таможням", - добавила она.

Напомним, соотвтествующий законопроект Рада приняла 14 января 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 2019 год таможня собрала в госбюджет $14.6 млрд, что на миллиард долларов больше, чем в 2018 году, - Нефьодов. ИНФОГРАФИКА



