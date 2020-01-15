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 Людям придется преодолевать дополнительные сотни километров до новых таможен, - Южанина о едином юрлице для Гостаможенной службы

Нардеп от "Европейской солидарности" член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина считает, что закон о едином юрлице для Государственной таможенной службы есть существенные замечания и касаются они усиления институциональной способности Гостаможенной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в сети Facebook.

Южанина отметила, что при реализации этого закона как минимум две ее принципиальные правки не были учтены.

"Первая правка - по обеспечению функционирования территориальных органов таможни согласно административно-территориальному устройству на территории и, что важно, в пределах областей, АРК Крым и городов Киева и Севастополя. Именно эта правка была направлена ​​на то, чтобы законодательно усилить и сделать безусловным для выполнения и невозможным для субъективного произвольного толкования руководством Гостаможслужбы пункта 4 статьи 546 Таможенного кодекса Украины, которой уже предусмотрен единый принцип организации деятельности таможен - административно-территориальные единицы на уровне области , АР Крым, города Киева и Севастополя или несколько таких единиц без всякого их частичного искусственного разделения или объединения", - говорится в сообщении.

Вторая правка, которую не учли - необходимость определения перечня и объема делегированных территориальным органам Гостаможслужбы полномочий именно в Положении о Государственной таможенной службе Украины, что утверждается Кабмином.

"Такой подход позволил бы обеспечить применение единых подходов к предоставлению территориальным органам Гостаможслужбы функций и полномочий при осуществлении таможенных процедур. Не просто единственный и постоянный перечень функций, а понятный и прогнозируемый прежде всего для предприятий и граждан перечень вопросов, которые будут выполнять такие территориальные органы. Проще говоря - к какому территориальному органу, должностному лицу и с каким вопросом можно обращаться при таможенном оформлении", - отметила Южанина.

Как итог, Южанина подчеркнула, что налогоплательщикам теперь потребуется очень досконально изучать положение о каждом территориальном органе Гостаможслужбы, чтобы сориентироваться, к кому и с каким вопросом обращаться при таможенном оформлении, в том числе при возникновении проблемных вопросов.

По ее словам, территориальные органы, очевидно, и дальше будут создаваться с нарушением принципа определения зон их деятельности.

"Это полное игнорирование эффективности деятельности существующих таможен, местные бюджеты недополучат поступления из-за закрытия ряда таможен (десяти, если быть более точными), налогоплательщики будут преодолевать дополнительные сотни километров к новым, созданных на усмотрение господина Нефьодова таможням", - добавила она.

Напомним, соотвтествующий законопроект Рада приняла 14 января 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 2019 год таможня собрала в госбюджет $14.6 млрд, что на миллиард долларов больше, чем в 2018 году, - Нефьодов. ИНФОГРАФИКА

Людям придется преодолевать дополнительные сотни километров до новых таможен, - Южанина о едином юрлице для Гостаможенной службы 01
Людям придется преодолевать дополнительные сотни километров до новых таможен, - Южанина о едином юрлице для Гостаможенной службы 02

Источник: https://censor.net.ua/n3169987
 
 
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ну и шо - оденут шубы и доедут на самокатах Людям придется преодолевать дополнительные сотни километров к новым таможням, - Южанина о едином юрлице для Гостаможенной службы - Цензор.НЕТ 4179
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если на сайте будет стоять подробное описание, то проблем не будет. Возможно проблемьі с подачей инфьі, так как у нас не приученьі ее логически подавать и обрабатьівать отдельно взятьіе мозги. "...изучать положение о каждом территориальном органе Гостаможслужбы, чтобы сориентироваться, к кому и с каким вопросом обращаться при таможенном оформлении, в том числе при возникновении проблемных вопросов"Источник: https://censor.net.ua/n3169987
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Нормальные герои, всегда идут в обход. Сотня-вторая км, делов-то. А народу это пойдет на пользу. Двигаться надо больше, это хорошо для здоровья. Опять же, будет время подумать. Все только в выигрыше. Так что нема чего скиглиты и в дальний путь к ближайшему посту.
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Проблема решается очень просто: нужны ЕДИНЫЕ ЦЕНТРЫ /расположенные рационально и оптимально по числености жителей/ по приему, обработки и выдычи ВСЕХ государственных ДОКУМЕНТОВ, с общей и единой электронной базой, с возможностью электронного документооборота и доступа через интернет!
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не думаю, що ті, кому треба на таможню, не мають машини. старці на таможні не труться.
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друг на таможне рассказал, что зебилы обьединили(видимо чтобы экономить зарплаты для повышения избранным) Киевскую областную, Житомирскую и еще какую-то Виницкую что ль в одну территориальную таможню. Это он мне сказал еще месяц назад... Это то о чем как раз и говорит теперь Южанина, что ездить придется не одну сотню км за оформлением ...
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Объясняю как это работает. Заключил по инету договор поставки товара. В инете нашел авто, приехала к тебе на склад. Скинул брокеру документы, машина проехала на таможенный терминал. Через 2-3 часа ушла со всем пакетом документов на границу. Из офиса не выходишь, за все платишь по б/н, среднем 250-350$ за одно оформление, независимо от стоимости груза. При импорте платишь НДС. Про коррупцию, очереди, убитое время-сказки для тупых ЗЕбилоидных лохов. На границе живая очередь. На экспорт поставили печать не открывая. Импорт-могут посмотреть одним глазом.
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