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 Заседание Совета Европы из-за катастрофы самолета МАУ в Иране начали с минуты молчания

Послы государств-членов Комитета министров Совета Европы почтили минутой молчания память людей, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ, сбитого в Иране.

Об этом написал в Twitter директор по коммуникациям Совета Европы Даниэль Хольтген, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы 47 государств-членов Комитета министров Совета Европы на встрече провели минуту молчания в память о жертвах сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", - сообщил он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также читайте: Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3169985
 
 
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Заседание Совета Европы из-за катастрофы самолета МАУ в Иране начали с минуты молчания

На самом деле им начхать на этот самолет , типичная показуха .
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В чем смысл и толк этих "заседаний" и "резолюций", кроме показухи и вида собственной нужности и полезности /туниядцев и трутней, живуших за казенный счет и бестолкого транжирящих бюждетные средства, в том числе на такие бесполезные и безсмысленные мероприятия/!?
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Ликбез манипуляций.

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"Зе-вариант" сообщения "Пристайко проведет в Великобритании встречи с главами МИД стран, чьи граждане погибли при крушении самолета
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этот сайт фсб-шный.
Высрали раз: идем по коридору, идет Данилюк и читает чет, заглянули из-за плеча, похихикали(и выложили это на сайт) - ну как бы их не вычислили то7 Засідання Ради Європи через катастрофу літака МАУ в Ірані розпочали з хвилини мовчання - Цензор.НЕТ 1462
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Фсб працює проти свого ставленика вови??? Засідання Ради Європи через катастрофу літака МАУ в Ірані розпочали з хвилини мовчання - Цензор.НЕТ 6913
А що стосовно самого тексту??? Це ж з відкритих джерел...
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зря, потерянное время и деньги - а могли бы Зебила пригласить, он бы пошутил про Украину-порноактрису! Заседание Совета Европы из-за катастрофы самолета МАУ в Иране начали с минуты молчания - Цензор.НЕТ 6648
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