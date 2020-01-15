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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4255) Медведчук (1015) самолет (2311) Сурков (244) Оман (22)

 "Как Сурков мог попасть в этот самолет?" - Медведчук рассказал, кто летел в его самолете из Омана, когда там был Зеленский. ВИДЕО

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что на борту самолета, которым он пользуется, из Омана в Москву летела семья его старшей дочери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я пользуюсь этим самолетом в соответствии с соглашением, которое у меня подписано с оператором на авиаперевозки, иногда я использую этот самолет. Относительно пребывания этого самолета в Омане, то я могу сказать так: действительно, он 7 января был в Омане, а 8-го он вылетел в Москву. Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери (Ирины, - ред.). И больше на борту этого самолета ни на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было", - заявил Медведчук.

На уточняющий вопрос корреспондента Медведчук объяснил, что самолет только забирал семью его дочери, приехавшую в Оман на отдых в конце декабря. Он уточнил, что на борту самолета находились, кроме его дочери, ее муж Андрей Рюмин, и трое их детей. Медведчук подчеркнул, что Рюмин не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским и не встречался с ним в Омане.

Также читайте: Или воздушное пространство было ограничено только для Зеленского, или помощник президента говорит неправду, - Ткач обнародовал данные радаров. СКРИНШОТЫ

Народный депутат отверг информацию о том, что якобы на самолете побывал помощник президента России Владислав Сурков. "Самолет летел без пассажиров из Киева в Оман. Как господин Сурков мог попасть в этот самолет? И из Омана в Москву он летел с семьей моей дочери. Больше там никого не было", - рассказал он.

Медведчук отметил, что пользуется этим самолетом несколько месяцев, а в целом пользуется "двумя-тремя" самолетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев

Перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием в той стране президента Владимира Зеленского. По данным СМИ, в это же время туда прибыл с делегацией из Москвы самолет Bombardier с номером 9H-VJN, на котором, как сообщали "Схемы", Зеленский вернулся в Украину.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства. Перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием в той стране президента Владимира Зеленского. По данным СМИ, в это же время туда прибыл с делегацией из Москвы самолет Bombardier с номером 9H-VJN, которым Зеленский вернулся в Украину.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Источник: https://censor.net.ua/n3169983
 
 
 Топ комментарии
 
Какие люди Зелю отмазывают. Это успех.
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Включає дурня як і його хуйло-кум.
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)) на смену "ящику шрёдингера" приходит "самалёт *********".
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Шуфрич пропустил ежегодный ******* в 2019. В этом году как минимум 2 раза должно быть
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Наконец-то все стало на свои места, правда троллям сильно обломилось, поделом, они это заслужили.
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Что стало на свои места? Дочка по словам того Мертвейчука была в Омане. Зачем самолет садился в Москве?
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Зеленского в мацкве не было, тролли облажались.
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Так никто и не говорил что встреча в Маскве была. Встреча была в Омане и Зеленский как шавка подзаборная ждал Суркова!
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Потому что дочка Медведчука замужм за россиянином и живет в Москве.
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Так дочка была в Омане самолет из Стокгольма за ней летел по словам Мертвейчука! Но перед прилётом в Оман он сел в Москве!
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А на ком женат выродок СОЕВОГО БОРОВА ?
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В спам без причины, признак дурачины.
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Конечно все так и было, как мертвечина говорит. Да и Сурков стопудово тоже будет все отрицать.
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какой там сурков..... медведчук и зеленский просто дружат семьями..... лапша для 73-процентных.....
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я всегда тоже дурака включаю, когда обосрусь, только это не поведение первого лица
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А какого хрена тогда самолет садился в Маскве? Шоколадок фабрики "Большевичка" купить?
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Прочитай ещё раз, может дойдет
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Прочитай ещё раз, может дойдет
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походу ..уйло натолкало не только зеленому сопливцу, но и куму. видно подгорает знатно и край надо что-то скрыть
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Кстати давно хотел знать, владеет ли он украинским..... но невелика радость, Табачник тоже владел, и Шуфрич владеет, только Гепа и Абкаков - бекают, издеваясь, еще и Азиров тоже кривлялся. Путин даже высрал что Мертвечук - сын украинского националиста(типо плохие диды тоже ваивале - хорошим дидам "в спины стреляле"(на своей территории, на которую "хороших" дидов никто не приглашал)).
А по-сути - врет как дышит. даже досматривать неохота. б*же, вот кого Яхве создал "по своему образу и подобию". "Как Сурков мог попасть в этот самолет?" - Медведчук рассказал, кто летел в его самолете из Омана, когда там был Зеленский - Цензор.НЕТ 6879
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Ці особи все українське ненавидять, але звідси не їдуть, а користуються всім українським, бо вони потвори.
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Так хочуть тут бути князьками. Був 1 єпископ, чи поцріарх в Константинополі - посприяв шоб турки захопили, але недовго радів, Султан його відправив до Яхве) Так і з цими буде у випадку завоювання України. он, як з гівами-захряченками "Як Сурков міг потрапити в цей літак?" - Медведчук розповів, хто летів у його літаку з Оману, коли там був Зеленський - Цензор.НЕТ 5505
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Сурков сидел на месте второго пилота.
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якщо це гебняве чмо вважає за потрібне відмазуватись, значить є від чого
пусті закиди вони ігнорують зазвичай
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Это отмазки не здорового психически человека.
Срочно летел домой но на автостопе на помахал Сурков из чемоданами наркоты.Жалко было чтобы наркота пропадала ,,для гадов кацапов,, вот и подобрали убогого и отвезли в Москву чтоб там ,,гады,,тровились.
А за такие действия ЗЕ вполне заслуживает Героя Украины.
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Не ту дочь прилепил, другую надо было, типа к папе крестному летела
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кароче, усе пропало, поможет тока дымовая завеса из парниковых гасов
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Если лишить денег и самолетов олигарха,то он уже не сможет никуда летать,ни за деньги подкупать.
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Врет, как дышит, а дышит часто.) Слишком много совпадений, а совпадение - это хорошо спланированная случайность.
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Как Сурков мог попасть в этот самолет? - Приблизно як Бук попав на територію Донбаса.
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Давайте отберем у Медведчука самолет!
Он им пользуется в личных целях. Кто за этот самолет платит?
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Кто веритв этот бред, ну кроме упоротых зебилов?
Почему МОЛЧАЛ все это время? Почему сразу не сказал, что в самолете летела семья его дочери?
А теперь все это выглядит бредом! Зачем Медведчук покрывает Янелоха Оманского? Еще больше подозрительным кажется это поездка в Оман!
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Медведчук - організатор зустрічі Нелоха з кацапськими представниками на нейтральній території (доречі, в Омані легко можна провести фінансові розрахунки через чорні оффшори). В Омані легко ввести всіх в оману, особливо стоячи на лижах на верхівці бархану.
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Новости уже,как неделя,а свиноферма всё строчит по старым методичкам.Не могли новых подготовить,шоли?
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Зелина Ленка и теща забили стрелку с дочкой и зятем мудачука в Омане. Так и было!
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Конечно верить словам Медведчука - себя не уважать. Но вот чему можно верить - это отсутствию прямых обвинений со стороны политических противников Зеленского (например Порошенко). Намёки и догадки не в счёт. Если бы у Пети были факты в подтверждение присутствия Суркова (а шило в мешке не утаить), то факты 100% были бы озвучены.
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На полагать у президента Украины нету собственного самолета, бедняге приходиться автостопом летать )))
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Прям не оман, а лазурный берег франции.
Вся ылита вдруг в одно и то же время совершенно случайно заотдыхалась в омане.
Пля! Я уже верю!
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Очень взволнованная женщина позвонила спасателям в Вилейке Беларусь и сообщила о экстраординарном происшествии, пишет 1reg.by.Оказывается, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вилейку на вертолете и строил какой-то портал, но случайно застрял в стене дома этой женщины. Аудиозапись распространил блогер NEXTA.
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