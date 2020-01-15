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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лещенко (591) США (16033) Найем (507) Шабунин (116) Йованович (222) Парнас Лев (13)

 Переписка Парнаса: экс-посол США Йованович просила Луценко не "трогать" Лещенко, Найема и Шабунина. ФОТО

Экс-посол США Мари Йованович просила главу Генпрокуратуры Юрия Луценко отказаться от каких-либо действий в отношении нардепов Сергея Лещенко и Мустафы Найема, а также директора Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Об этом стало известно из опубликованной Конгрессом США переписки помощника Руди Джулиани Льва Парнаса с генпрокурором, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на вопрос Парнаса, какие имена называла госпожа посол, Луценко отвечает: "Лещенко, нардеп, Найем, нардеп, Шабунин, НГО". При этом Луценко добавляет, что все они "громкие активисты НАБУ".

Переписка Парнаса: экс-посол США Йованович просила Луценко не трогать Лещенко, Найема и Шабунина 01

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Как сообщалось, Генпрокурор Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, которых просила не привлекать к ответственности

В свою очередь, в посольстве США в Украине сообщили: "Заявления Луценко не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

Сама Йованович утверждает, что не существовало никакого списка "неприкосновенных" лиц, которых в Украине было бы запрещено привлекать к ответственности. В то же время она признала, что просила Луценко не преследовать директора НАБУ Артема Сытника.

Источник: https://censor.net.ua/n3169981
 
 
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У далась житуха у Нейема, Лещенко, хорошие места, зарплаты, какая там торговля на крови, все ОК!!!
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Їх файно пристроїли - гарно отримують гроші, хоч і не вчителі.
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В смысле - Лещенко и Найом. За бабки пройдут по головам
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Югик переписывался с мировыми аферистами типа Парнаса..ну не идиот????
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Переписывался с Йованович, ты идиот?
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Югок реально тормозяра, не долго думая сдал с потрохами. Ничего нового,как и УНА-УНСовцев ,после "Украины без Кучмы".
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У далась житуха у Нейема, Лещенко, хорошие места, зарплаты, какая там торговля на крови, все ОК!!!
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недорого ж ви запросили за совість свою . а Заліщук чого кинули ?
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Залищук, говорят, очень удачно вышла замуж за иностранца (представителя ЕС в Украине )


Ни Наем ни Лещенко похоже замуж выйти пока не могут ))))
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Американская зараза токсична для Украины также , як и москаляча .
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Кацап, скільки українців вбили американці?
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Рагуль , ты тоже в очереди стоишь , шоб облизать американскую дупу ?
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Ти не відповів на запитання, удмурт.
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Рагуль , шо тебе больше по вкусу : дупа Байдена чи Трампа , а ?
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Дуже дякую я за демонстрацію розумових здібностей. Кацап, тєбє йолочка нравітца? Листування Парнаса: експосол США Йованович просила Луценко не "чіпати" Лещенка, Найєма та Шабуніна - Цензор.НЕТ 338
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он просто предлагает дупу ***** - она роднее, братская можно сказать
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Йованович вместо содействия борьбе с коррупцией в Украине выращивала и лелеяла оборотней Лещенко, Наема, Шабунина.
На кого, в чьих интересах долгие годы работает "мадам кольчуга"?
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Она просила не трогать соросят которые сейчас усилинно Украину доят
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Очень плохо. Послом США в воюющей против рф Украине должен быть надежный, компетентный человек, а не мутная особа, которая в свое время выступала против Украины, на стороне россии в кольчужном скандале.
Ее обвинения оказались ложными и очень плохо повлияли на репутацию и дальнейшие события в Украине.
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если она действительно предупреждала это значит что у неё была точная инфа о "заказе"
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