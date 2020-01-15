 "Слуги народа" хотят перекроить Конституцию вопреки местному самоуправлению и Евросоюзу, - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал городской голова Днепра Борис Филатов.

"Буквально сейчас парламент собирается голосовать за так называемую "децентрализацию".

Категорически против всё местное самоуправление, мэры, Европейский Союз, наши немецкие и канадские партнеры.

Непрозрачно, в нарушении прав территориальных громад, без широкого общественного обсуждения, "слуги народа" хотят перекроить Конституцию.

Ну ок. Дерзайте.

Власть не вечна.

И вы скоро это узнаёте".

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