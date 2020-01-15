 "Слуги народа" хотят перекроить Конституцию вопреки местному самоуправлению и Евросоюзу, - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал городской голова Днепра Борис Филатов.
"Буквально сейчас парламент собирается голосовать за так называемую "децентрализацию".
Категорически против всё местное самоуправление, мэры, Европейский Союз, наши немецкие и канадские партнеры.
Непрозрачно, в нарушении прав территориальных громад, без широкого общественного обсуждения, "слуги народа" хотят перекроить Конституцию.
Ну ок. Дерзайте.
Власть не вечна.
И вы скоро это узнаёте".
саме таке"розділення" і турбує гніду-пукіна та його мішпуху...
Власть не вечна.
И вы скоро это узнаёте".Источник: https://censor.net.ua/n3169979
Филя с Корбаном решили замутить путч... - доставайте Яроша, пора начинать..
Скоро посевная, - времени в обрез...