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Все про:Конституция (2072) Филатов (389) децентрализация (479)

 "Слуги народа" хотят перекроить Конституцию вопреки местному самоуправлению и Евросоюзу, - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации

Народные депутаты Верховной Рады хотят внести изменения в Конституцию по децентрализации, категорически против которых выступает всё местное самоуправление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал городской голова Днепра Борис Филатов. 

"Буквально сейчас парламент собирается голосовать за так называемую "децентрализацию".

Категорически против всё местное самоуправление, мэры, Европейский Союз, наши немецкие и канадские партнеры.

Непрозрачно, в нарушении прав территориальных громад, без широкого общественного обсуждения, "слуги народа" хотят перекроить Конституцию.

Ну ок. Дерзайте.

Власть не вечна.

И вы скоро это узнаёте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект по реформе децентрализации может быть направлен в Конституционный Суд, в нем учтены замечания юристов, - Корниенко

Слуги народа хотят перекроить Конституцию вопреки местному самоуправлению и Евросоюзу, - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации 01
Слуги народа хотят перекроить Конституцию вопреки местному самоуправлению и Евросоюзу, - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации 02
Слуги народа хотят перекроить Конституцию вопреки местному самоуправлению и Евросоюзу, - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации 03
Слуги народа хотят перекроить Конституцию вопреки местному самоуправлению и Евросоюзу, - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации 04

Источник: https://censor.net.ua/n3169979
 
 
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по мнению коземанды если красные линии покрасить в зелёный то их можно пересечь.....
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денег не дадут и Украина останется один на один с цапами - а может на самом деле - такова их цель?
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М'яко сказано - Пох_рити Конституцію ""Слуги народа" хотят перекроить Конституцию. Власть не вечна", - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации - Цензор.НЕТ 3338 ""Слуги народа" хотят перекроить Конституцию. Власть не вечна", - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации - Цензор.НЕТ 6273
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М'яко сказано - Пох_рити Конституцію ""Слуги народа" хотят перекроить Конституцию. Власть не вечна", - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации - Цензор.НЕТ 3338 ""Слуги народа" хотят перекроить Конституцию. Власть не вечна", - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации - Цензор.НЕТ 6273
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денег не дадут и Украина останется один на один с цапами - а может на самом деле - такова их цель?
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А для чого "вони" дають Україні гроші? Щоб розділати країну і продати її частинами? Оптом і в роздріб? Українцям це треба?
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"вони ДАЮТЬ гроші" (а фактично КРЕДИТИ) щоби українці з "їх" підтримкою ЗАДУШИЛИ гнід пропукінських = таких як ти та ВІТДІЛИТИ лайно фашистсько-пропукінське та ж-камуняк від ЛЮДЕЙ
саме таке"розділення" і турбує гніду-пукіна та його мішпуху...
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Ну ок. Дерзайте.
Власть не вечна.
И вы скоро это узнаёте".Источник: https://censor.net.ua/n3169979

Филя с Корбаном решили замутить путч... - доставайте Яроша, пора начинать.. ""Слуги народа" хотят перекроить Конституцию. Власть не вечна", - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации - Цензор.НЕТ 8268
Скоро посевная, - времени в обрез...
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по мнению коземанды если красные линии покрасить в зелёный то их можно пересечь.....
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Зелекторат, радовался "аргументу", что каждый президент перекраивает Конституцию под полномочия и они, потому, все одинаковые, потому - Зелемойский. Интересно, они сейчас тоже обрадуются, что уже перекраивают страну?
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Султан уже умер, настает очередь ишака (осла)..
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Бубочке в женское платье переодеваться - не прывыкать...
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Молодець Боря! Піднімай Дніпро. Будемо цих зелених чмирів міняти на нормальних на дострокових. Українці вже зрозуміли - який це непотріб.
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