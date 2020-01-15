Об этом говорится в заявлении посольства Германии в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права громад! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!" - говорится в заявлении.
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти. Законопроект предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. При этом громада определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо. Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. 18 декабря парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня сессии и направить в Конституционный суд законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти на предмет соответствия его статьям 157 и 158 Основного закона. 28 декабря Зеленский отозвал прежний и направил в Раду новую редакцию законопроекта о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
https://censor.net.ua/n3169975
Префекти - смотрящіє.
Завидуют. Сто пудов. Вова и по образованию, и по национальности юрист. Он не может ошибаться.
https://www.youtube.com/watch?v=SJOiLjuOsLc
а втім ти правий! є колективний ХОХОЛ!
Посольство Германии, тоже Порохоботы?))) Тоже зарплаты получают шоколадками и тортиками от Рошен?)
Законопроект Зеленского об изменениях Конституции по децентрализации не укрепляет права громад, - посольство Германии
Энто только начало....
Наш Зе скоро объединит Малороссию с Великой Московией и тогда да..., ваш СП-2 покажется вам немцам незначительной херьней, за которую не стоило рвать попы...
Тогда сами начнете строить новую Берлинскую Стенку...- но поздно будет...
При принятии изминений в Конституцию Украины Галант целосности Украины страну практически развалит да развалит на угоду ***** так что ***** останутся только Киев и окупированые територии оторые ему и ***** не нужн