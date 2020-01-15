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 Политика Украины
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 Законопроект Зеленского об изменениях Конституции по децентрализации не укрепляет права громад, - посольство Германии

В посольстве Германии в Украине считают, что законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти не укрепляет права громад.

Об этом говорится в заявлении посольства Германии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права громад! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!" - говорится в заявлении.

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13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти. Законопроект предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. При этом громада определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо. Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. 18 декабря парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня сессии и направить в Конституционный суд законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти на предмет соответствия его статьям 157 и 158 Основного закона. 28 декабря Зеленский отозвал прежний и направил в Раду новую редакцию законопроекта о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

Законопроект Зеленского об изменениях Конституции по децентрализации не укрепляет права громад, - посольство Германии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169975
 
   
 Топ комментарии
 
Зє-йло зєлєним царьом мріє стати. Ну-ну.
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Европа прозрела уже от этого дауна, мы долго еще ждать будем?
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Зебилоиды, ой)
Посольство Германии, тоже Порохоботы?))) Тоже зарплаты получают шоколадками и тортиками от Рошен?)
Законопроект Зеленского об изменениях Конституции по децентрализации не укрепляет права громад, - посольство Германии
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А Зеленский и не думает про громады, зачем они ему? Он пришел во власть служить олигархату, Коломойскому, а не громадам. Коломойский его посадил в кресло, а не громады.Громады только проголосовали тупо как хотел Коломойский и все. Если бы обезьяны голосовали, то Коломойский так бы сделал, чтобы они все проголосовали за Зелю, например за банан.
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Европа прозрела уже от этого дауна, мы долго еще ждать будем?
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процес почався... невдовзі він набере обертів...
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Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. Источник:
https://censor.net.ua/n3169975
Префекти - смотрящіє.
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Немцы посмели усомниться в гениальности нашего ЗЕправителя!? Тьфу на вас, нас 73%!!!!
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Законопроект Зеленского об изменениях Конституции по децентрализации не укрепляет права громад, - посольство Германии

Завидуют. Сто пудов. Вова и по образованию, и по национальности юрист. Он не может ошибаться.
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"Коллективный Зеленский ведет Украину в пропасть" Андрей Пионтковский

https://www.youtube.com/watch?v=SJOiLjuOsLc
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В природе нет такого чего этот ПЕТРИКовский не говорил. Балабол!
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є таке... це ті самі тіпа 73%...
а втім ти правий! є колективний ХОХОЛ!
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Пионтковский, как раз оптимист! Он не понимает, какой реванш сейчас переживает Украина и что выстоять сейчас, при Зебиле, Украине, практически не возможно.
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Випускайте терміново "дєффачку Мэндель" із заявою "Посольство Німеччини в Україні - огенти *******!"
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И Канады нахуа? А кого вам надо рашки, Туркменистана?
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Пусть о своей фрау Шестерке думают!
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Если бы не эта фрау, ты бы сейчас, где-то в Сибири уже лес валил и это в лучшем случае, а в худшем на кладбище валялось!
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Эта фрау продаётся, СП2 тому пример! Так что не надо ляпать!
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СП2 это не только фрау продается, а и другие министры, президенты!Президент США, ждал до последнего, когда останется достроить несколько километров, тогда ввел санкции для видимости! Так шо недаром ***** и ко, пили шампанское за трампона от московии до Владивостока!
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Обережно, Зелений Попугай вас заляпає зеленим лайном
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Зебилоиды, ой)
Посольство Германии, тоже Порохоботы?))) Тоже зарплаты получают шоколадками и тортиками от Рошен?)
Законопроект Зеленского об изменениях Конституции по децентрализации не укрепляет права громад, - посольство Германии
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о фошисты забеспокоились.... Законопроєкт Зеленського про зміни Конституції щодо децентралізації не зміцнює права громад, - посольство Німеччини - Цензор.НЕТ 3639
Энто только начало....
Наш Зе скоро объединит Малороссию с Великой Московией и тогда да..., ваш СП-2 покажется вам немцам незначительной херьней, за которую не стоило рвать попы...
Тогда сами начнете строить новую Берлинскую Стенку...- но поздно будет...
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Те все делается не для рабов а для возвращения Украины в крепостное право
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А Вове по барабану он же и не волочет ни в одном вопросе гос управления а окружил себя шутами и паяцами с таким же развитием и пытается строить Пу модель управления под чутким руководством К и компашки один вопрос его мучает когда следующий отпуск и на Сейшелы ил на Канары все весь стиль управления
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Посольство Германии тоже порохоботы, как и Канады, да зебилы?
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Законопроект Зеленского. Он может писать законопроекты? Ответ на вопрос все законопроекты для Зедебила пишет Портнов и его команда, оно их подписывает.
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Гнать ЗЕбилов надо с такими изменениями!
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У Зеленского все законы фейковые. На словах одно а на деле совсем другое. Как с неприкосновенностью, на словах её сняли а на деле усилили. Так же и тут.
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А как на счет Констутиционных прав так званых ,,громад,,отделится на праве Конституции Украины от страны в рамках до 1939-го года,а там тегитории не меряно и имеют на нее права и Беларусь и Польша и Словакия и Рупыния?Ведь громада имеет расшириные права,на то она и громада чтоб путем референдумов управлять как на своей територии так и своей територией.
При принятии изминений в Конституцию Украины Галант целосности Украины страну практически развалит да развалит на угоду ***** так что ***** останутся только Киев и окупированые територии оторые ему и ***** не нужн
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"Какая разница, укрепляет или ослабляет?" (с) Бубочка Оманская
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У нього інша мета. Він позбавляється європейських цінностей і підганяє законодавство під мордорське. З цим Оманський справляється пречудово
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