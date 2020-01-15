 Законопроект Зеленского об изменениях Конституции по децентрализации не укрепляет права громад, - посольство Германии

Об этом говорится в заявлении посольства Германии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права громад! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!" - говорится в заявлении.

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13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти. Законопроект предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. При этом громада определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо. Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. 18 декабря парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня сессии и направить в Конституционный суд законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти на предмет соответствия его статьям 157 и 158 Основного закона. 28 декабря Зеленский отозвал прежний и направил в Раду новую редакцию законопроекта о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.