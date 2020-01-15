EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Экономика, Общество
  1705  21
Все про:судостроение (31) арест имущества (206) Офис генерального прокурора (21)

 Цена судостроительного завода "Океан" в 1,8 млрд грн на 90% надутая, в мире такие заводы продают по $1, - владелец "Океана" Капацына

Инвестор судостроительного завода "Океан" Василий Капацына заявил, что стартовая цена завода в 1,8 млрд грн является значительно завышенной. А в цивилизованном мире такие заводы вообще продают по $1.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции на тему "Почему Офис генерального прокурора блокирует работу Николаевского судостроительного завода "Океан": возможные причины и катастрофические последствия ареста имущества завода".

Капацин обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке с просьбой принят его и выслушать его позицию.

"У нас есть ответы на все вопросы: кто довел до банкротства, как шла процедура банкротства, куда тратились деньги, откуда деньги, их происхождение", - отметил он.

"Почему завод купили за 122 млн? Потому что многие говорят: "Он же стоит миллиард". Миллиард - это требования кредиторские. Я могу вам с отвтественностью сказать, что на 90% надутые. И цену, которую указывают на миллиард с чем-то, это кредиторские требования, это не цена завода", - рассказал он.

По его словам, в цивилизованном мире такие заводы продают по $1.

"Потому что для того, чтобы этот завод стал настоящим заводом нужно вложить, по моим рассчетам, не менее 15 млн евро. В ближайший год, два, три. Я об этом говорил и год назад", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от СН Кинзбурская обратилась в ГПУ с запросом о снятии ареста с фирм, связанных с замглавы Харьковского облсовета Скоробагача, - Харьковский антикоррупционный центр

С 2012 года предприятие, которое пытался взять под контроль Вадим Новинский, балансировало на грани банкротства. В итоге в 2018 году завод продали за чуть больше 122 млн грн. при стартовой цене в 1,8 млрд грн.

Покупателем стало ООО "Торговый дом "Аннона"". Формальным владельцем заводя является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.

Василий Капацына - единственный владелец ООО "Судостроительный завод "Океан", которое управляет ЦИК предприятия. Капацына - давний партнер Новинского по проекту порта "Очаков".

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом НСЗ Океан.

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

Напомним, ранее Офис Генерального прокурора добился ареста имущества Николаевского судостроительного завода "Океан". Данное решение было принято в рамках уголовного дела о незаконном завладении имущества завода и доведении его до банкротства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала 2020 года зарегистрировано 259 уголовных производств по фактам насилия над детьми, - Офис Генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3169973
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапына, а давай я продам тебе в долг пару килограмм хлама по супер завышенной цене, то есть доведу тебя до банкротства, а потом тебя признают банкротом и я скуплю все твое имущество за 1 доллар? Нравится схема?
 показать весь комментарий
 
продают по $1 и бесплатній обед в столовой.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За 1 доллар каждый купит -- хитрая кацапа какая Цена судостроительного завода "Океан" в 1,8 млрд грн на 90% надутая, в мире такие заводы продают по $1, - владелец "Океана" Капацына - Цензор.НЕТ 3162
 показать весь комментарий
 
 
Да, за 1 бакс можно и взять, даже не один...
 показать весь комментарий
 
Кацапына, а давай я продам тебе в долг пару килограмм хлама по супер завышенной цене, то есть доведу тебя до банкротства, а потом тебя признают банкротом и я скуплю все твое имущество за 1 доллар? Нравится схема?
 показать весь комментарий
 
 
Це схема мала працювати за часів Овоча Цена судостроительного завода "Океан" в 1,8 млрд грн на 90% надутая, в мире такие заводы продают по $1, - владелец "Океана" Капацына - Цензор.НЕТ 9826
 показать весь комментарий
 
ця схема почала працювати ще при кравчуку, когда за копейки распродали один из крупнейших торговых флотов в мире
 показать весь комментарий
 
щоб цею завод ставши справжнім заводом нужно вкластись, за моїмі розрахунку, що не менше 15 млн євро.

А щоб заробити і не платити борги, "достаточно 1 грн!
 показать весь комментарий
 
продают по $1 и бесплатній обед в столовой.
 показать весь комментарий
 
 
даже самый убитый, древний завод не может стоит меньше, чем стоимость металла и ликвидного оборудования на нем.
 показать весь комментарий
 
 
Инвестор судостроительного завода "Океан" Василий Капацына Кацапіна.

І подібних "інвесторів" чекає пРезидент і його кодло команда.
 показать весь комментарий
 
 
в цивилизованных странах заводы отдают правильным людям, которые развивают экономику, как например в Украине времен кучмы.
 показать весь комментарий
 
 
да ті шо?! Ещ' и доплачивают миллиарді! Там только территория сколько стоит. Одного металла можно нарезать ипродать на огромную сумму. ублюдки.
 показать весь комментарий
 
ТОРГИ НА ПРОЗЗОРО! Я покупаю кацапыгу и все его имущество за 15 баксов. Кто больше?
 показать весь комментарий
 
За доведение до банкротства расстрел и некому будет доводить.
 показать весь комментарий
 
 
Продают за 1$ - это правда!
Но, если предприятие не заработало на полную мощность - садят в тюрьму.
Почему заводы Детройта не скупили по 1$ и не порезали на металлолом? Не хотят в тюрьму!
 показать весь комментарий
 
 
О, набежало стадо Ыкономистов, которые не слышали о практике продажи за доллар или другую символическую сумму "чемодана без ручки" с дополнительным договором, обязывающим счастливого покупателя приделать эту чертову ручку.
 показать весь комментарий
 
А кацапын не хочет случайно поведать, сколько платят рабочим на таких заводах "в цивилизованном мире"? Ска, откуда вас таких мразей понабегало?
 показать весь комментарий
 
Потому что для того, чтобы этот завод стал настоящим заводом нужно вложить, по моим рассчетам, не менее 15 млн евро. В ближайший год, два, три. Источник: https://censor.net.ua/n3169973\\\\\\\\\\\

За эти деньги только покрасить корпусА выйдет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх