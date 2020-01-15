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 В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: "У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план". ФОТО

Палата представителей США опубликовала новые факты в деле об импичменте президента Дональда Трампа в виде переписки в мэссенджере WatsApp помощника Руди Джулиани Льва Парнаса с разными людьми из орбиты президента Украины Владимира Зеленского, а также главой МВД Арсеном Аваковым, генпрокурором Юрием Луценко. Главная цель общения - инициировать расследование против семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также возможного вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованные материалы.

Так, в начале мая 2019 года Парнас пытался установить связь с председателем СБУ Иваном Бакановим. Его целью были попытки организовать встречу Зеленского с личным адвокатом Трампа Джулиани. Баканов отмечает, что передал информацию от него президенту. Через несколько дней он говорит, что никаких новостей по этому поводу нет. 10 мая Парнас отправляет Баканову ссылку на статью в The New York Times, которая касается возможного визита Джулиани в Украину с целью получить данные о Байдене и возможном вмешательстве Украины в выборы США в 2016 году. 15 мая Парнас снова пытается связаться с Бакановим, но ответа не получает.

В этот период он также пробует установить контакты с еще одним помощником Зеленского – Сергеем Шефиром. В частности, именно Шефиру он присылает письмо Джулиани к Зеленскому, в котором тот просит о встрече. 11 мая Шефир проводит встречу с Парнасом в ресторане "Прага". Через некоторое время помощник президента начинает игнорировать соратника адвоката Трампа. 

В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 01
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 02
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 03
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 04
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 05

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Парнас также общался с главой МВД Арсеном Аваковым. Они начали переписываться в апреле 2019 года и встретились в конце месяца, о чем свидетельствует уведомление Парнаса, в котором он отмечает, что был "рад видеть" Авакова.

В мае они продолжают общение, а соратник адвоката Трампа постоянно направляет министру ссылки на статьи американских СМИ, среди которых оказывается и та, которая касается возможного визита Джулиани в Украину с целью получить данные о Байден и возможном вмешательстве Украины в выборы США в 2016 году. Впоследствии Парнас просит Авакова быть организатором встречи Джулиани и кем-то из окружения президента Зеленского. Министр обещает поговорить с Шефиром, но с 29 мая также начинает полностью игнорировать Парнаса.

В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 06
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 07
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 08
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 09

В то же время, Парнас также был на связи с еще одним помощником президента Андреем Ермаком во время визита Зеленского на Генассамблею ООН. Он просит Ермака "дать ему знать сегодня", чтобы он мог организовать еще одну встречу, с человеком, которого Ермак называет "нашим другом".

В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 10

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Кроме того Парнас тесно контактировал с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко. Еще в начале марта Луценко жаловался ему на то, что посол США в Украине Мари Йованович "открыто призывает уволить главу САП (Назара Холодницкого. - Ред.)" и выражает недовольство некачественным отбором судей Верховного суда. 20 марта Парнас просит Луценко назвать ему фамилии тех лиц, против которых Йованович якобы просила не проводить расследование. Экс-генпрокурор называет имена двух нардепов - Сергея Лещенко и Мустафы Найема, а также руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

22 марта Луценко пишет Парнасу: "Если вы не принимаете решение по мадам (вероятно, речь идет о Йованович. - Ред.) - вы ставите под сомнение все мои заявления. В частности, и относительно Б (вероятно, речь идет о Байдене. - Ред.). Тут же экс-генпрокурор отчитывается, что расследование по делу компании Burisma Николая Злочевского "успешно движется" и что у него есть доказательства о "перечислениях Б". Однако Луценко жалуется, что в США "не могут снять одну дуру", на что Парнас отвечает, что она "непростая дура", но "никуда не денется". Также он пишет Луценко о том, что в США его поддерживают, в обиду не дадут и вообще – считают настоящим героем Украины.

В конце июня 2019 года Парнас отправляет Луценко твит Джулиани, в котором тот пишет, что Зеленский продолжает молчать о расследовании относительно Байдена. В ответ бывший генпрокурор говорит, что пора ему встретиться с Джулиани и что у него еще есть 2-2,5 месяца, а также некий план.

В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 11
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 12
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 13
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 14
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 15
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 16
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 17
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 18
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 19
В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 20

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И наконец в сентябре и октябре 2019 года Парнас переписывался с Игорем Коломойским, который спрашивает его, будет ли он в США во время визита туда Зеленского, а 3 октября сообщает ему, что есть "новости".

В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план 21

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3169972
 
 
 Топ комментарии
 
чи не забагато Мусі, Сєрлєща та Шабуньки у скандалах?
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Наваристая каша получается, аж ложка стоит...
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чи не забагато Мусі, Сєрлєща та Шабуньки у скандалах?
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По идее Луцик должен сесть.. А женщина 3 го тысячелетия до нашей эры передачи носить. Возможно посадка у нас, возможно в США ( английский же он на курсах не зря изучал) А по хорошему нужно привлечь всех кто участвовал и участвует в этой катавасии.
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ну, поки що, луб'янка керує запорєбріком
іди у паРашу
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Не нужно комментировать меня ( или кого либо другого), высказывайте свою мысль по статье). А ее у вас видимо нет. Хотя возможно вы считаете правильным вмешательство в выборы другого государства, при чем продолжать это делать, подставляя не только себя а и государство Украина, а значит и всех нас. Если так.. то вам точно за поребрик в Рашу, там это считается естественным и правильным..
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я про те, гебнявий, що твоє місце в гамнаімперії
а коментувати тебе, чи, вірніше, методичку прігожена - то забагато честі
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фотошоп галимый. там же везде барыга и свинарчуки, просто замазали.
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У тебя есть, так выложи. Увидим замазанное
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Какой такой "волонтерский" период работы в концерне?
Это что за волонтерство в концерне?
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Наваристая каша получается, аж ложка стоит...
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За Трампа Шампусь глушили в кремле всю ночь,особенно Жиринжопский и любитель собачек в ДурьДуме РАБссии катающий их в самолете в Лондон и обратно В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: "У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план" - Цензор.НЕТ 5418
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Крым наш,Трамп наш,спалились крысы кремлевские,но и тут виноваты бандеровцы В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: "У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план" - Цензор.НЕТ 6067Стадо идитотов
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Луценко пытается с помощью Трампа завалить Иованович,те вмешивается в дела США ,вешая всем лапшу о притянутой за уши Буризме.
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Вот что демократия творит! Человек ещё кандидатом в президенты не стал, а расследования о его деятельности уже проводить нельзя...
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"11 мая Шефир проводит встречу с Парнасом в ресторане "Прага".
Это где? В Киеве на выставке?
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Ага, в Киеве на выставке. Шикарный ресторан и скрыт надёжно от посторонних глаз. Заехал на машине прямо под вход, никто и не увидит.
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Ой, шикарный! Шикарным он был лет 40 назад - стейк по-пражски, бывало чешское пиво!
А в пруду швейцар ловил рыбу...
Сейчас ничего чешско-пражского там не осталось....
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Бывший совок давно бездонное корыто для западных коррупционеров байденов, шрёдеров, берлускони... и когда к власти в Украине придёт настоящий украинский президент и покажет Западу всю эту коррумпированную публику, а их тысячи - Запад порвёт на куски.
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Запад сам коррумпирован так, что нам и не снилось. И это коррупция на высшем уровне, а не по мелочам. Просто там никто не орет на весь мир об этом.
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Ты дурак? Это Западу и в страшном сне не снилась такая коррупция как на Украине, потому они и лезут сюда, бо дома им руки потрубают.
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Короче , американцы выгребают гроши с Украины похлеще москалей . Забавно то , шо львовские рагули топят за то , шоб Украина была в рабстве у США , а даунецкие сепары топят шоб путен тут порядки наводил В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: "У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план" - Цензор.НЕТ 1933
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забавно, що тебе сраною мітлою не виженеш з українського форуму, гебнявий
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О , путриот Гундяйчик нарисовался . Гундяйчик , а давай Байдену - младшему повысим зарплату за счет пенсов . Шо скажешь ?
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ти не зможеш підвисити навіть собі, гебняве
мариш, ніби ти чимось керуєш, сявка?
ги
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Пока что за счет пенсов повысили зарплаты ЗЕленым ублюдкам.
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Чудо винторогое, ты забыл аксиому "Украина не *********". Какое отношение ЧАСТНАЯ Бурисма и ее зарплаты, имеет к украинским пенсам? Это только у вас )(уйло убытки Ротенбергов за счет пенсов покрывает, а в цивилизованных странах этого не делают.
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Вот и стоит белый и пушистый Копчик, - не могет определится, умный он, чи красивый...
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Можно не привлекать таджиков к написанию заголовков?
Человек в школе учился?
Очень сомневаюсь!
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K04EGAR IV

@K04EGR

·2 чСук.. Ми знищуємо все навкруги себе, Чорна діра розміром з Всесвіт. Шефір, Баканов, Аваков, Луценко, Єрмак.. А хтось ше рахує 100 днів та чекає на посадки Свинарчуків? Для вас дуже погана новина..
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Тепер зеленим треба волати, що "Палата представників США - огенти *******!"
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Це вже шах і мат для Трампа. А попереджали ж його не звязуватися з тою курвою Монікою Зелінскі 😕
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З Трампом нічого поганого не буде і слава Богу.
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Партия "ОПЗЖ" продолжает подталкивать Владимира Зеленского к миру с Россией и давит на то, что президент не выполняет обещания, которые звучали в начале 2019 года. Лидеры политсилы надеются отобрать максимальную долю рейтинга Зеленского уже к концу 2020 года. Крупные политические игроки "Партии регионов" теперь действуют на площадке партии "ОПЗЖ", и их методы политического влияния не изменились. Все лидеры политсилы также пытаются разделить общество и собрать под своего кандидата как можно больше рейтинга. Так, Медведчук и Рабинович не перестают критиковать Зеленского и его методы, а Левочкин и Бойко проводят технологическую игру, направленную против Зе-команды. Об этом пишет "Украинская правда". Так, источники в партии пояснили, что пророссийский электорат на Юго-Востоке страны не изменился, а просто на время перешел к Зеленскому, уже к концу 2020 года "ОПЗЖ" планирует вернуть электорат. Партия готова поддержать Зеленского в вопросе мира с Россией, по остальным пунктам будет продолжаться критика, и если президент не решиться уступить РФ, то давление усилится и избиратели отвернуться от политсилы Зеленского на местных выборах. Нардеп Левочкин уже начал готовить партию к местным выборам и собирается взять большинство на Юго-Востоке путем раскола в партии "Слуга народа". Кроме того, по информации источников, он активно общается с Андреем Богданом из ОП.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/199034_1579077222
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хорошая новость из США.Завершается строительство крупнейшего авианосца современности,нашпигованного такой техникой и вооружениями,что остальные вместе взятые и нежны будут.Стоимость проекта - $ 12 ярдов.Танцуй Европа и плачь РАБссия В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: "У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план" - Цензор.НЕТ 5199 В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: "У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план" - Цензор.НЕТ 5199
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старая истина по новому. "не только рукописи не горят". петрык пьятый завершил круг первый для Украины, постоением тотально коррумпированного государства. вовик шестой вводит страну в круг второй, исторической спирали. он такой себе "кравчук 2", теоретически могший, но не пожелавший уводить страну от постсовка и парашного развития. за ним - второй виток президентской спирали. пока печалько.
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Дмитрий Чекалкин
22 ч. ·

Мы хотим всем рекордам наши гордые дать имена…
Татьяна Колесник:
Прогнозували народження доньки, а тепер кажуть, що буде синуля. У нас ступор з обранням імені. Порадьте сильне і гарне ім'я.
Max Shevchenko:
Зараз актуально давати дітям імена, співзвучні з нашими теперешніми героями нації.
Наприклад:

Сізо (Сівохо, Зеленський, Олігархи).
Кінепобр (Кінець епохи брехні).
Чи суто слов'янське Разебог (Разумков, Зеленський, Богдан).
Або близьке до польського Коземир (Коломойський, Зеленський, Мир).
Проперест (просто перестать стрелять).
Мужній Зроїхщер (зробили їх ще раз).
Виважений Продопоср (просто договориться посредине).
Гдетопоср (где-то посредине).
Прекраснее закордонне ім'я Слунапаркер (слуга народу партія керуюча).
Щось африканське чується в Арахазебо (Арахамія, Зеленський, Богдан).
Не менш чудове для дівчаток - Посредіна. Звучить, ніби ім'я італійської синьори.


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Тільки я один бачу в цьому всьому вуха кацапської контори? Хто такий С. Шефір,що через нього наводять контакти? Маланота рулить.
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шефир на самом деле руководитель Ермака... Мне кажется именно он стоит за всеми схемами с рф....
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Якщо уважно слідкувати за «справою Трампа»-козлятиною смердить з самого початку. А зараз-Україна і люди, котрі «наводили»-відверті російські агенти. Американці як діти в міжнародній політиці стосовно Росії! Захищаючи Трампа, авторитетні політичні коментатори, як довід того, що Україна втручалась в вибори в Америці приводять вислови «двох впливових українських політиків»! Вгадайте хто ці «політики»! Як діти!
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Какое же простое славянско-одесское литцо у этого Парнаса! Ну, как у Янелоха ЗЕлупы, между прочим.
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вот что значит слабый президент....

В принципе переписка не показала ничего нового, хотя круг "заинтересантов" расширился за счет авакова , каламойского, шефира....
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шайка жуликов и авантюристов вокруг жулика и рашистской консервы Трампа + шайка жуликов, авантюристов, недалеких инфантилов и попросту агентов кремляди, пришедшая к власти в Украине- это все ничего хорошего Украине не предвещает.

а Джулиани (не отрицаю его заслуг в свое время, как мэра NYC) сейчас на темной стороне.









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Как показала переписка, окружение Президента Зеленского игнорировало авантюриста. А окружение барыги - нет.
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Ну ось і контора вилізла! Джуліанна -авантюрист. Рюзьге таке рюзьге. І все у них так просто.
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Это хорошо, что ты все про "контору" знаешь Но речь, как бы, о Парнасе.
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