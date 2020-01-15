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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18430) потоп (294) Голик Юрий (57)

 Потоп в Ocean Plaza – пример борьбы с последствиями, а не причинами, - cоветник премьера Голик

Инцидент возле Ocean Plaza - ожидаемая закономерность, и реакция властей города относительно "устранения последствий" является отображением того мрака, который произошел, и обязательно произойдет еще.

 Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Последствия. Устранение последствий. А должна была быть ранее борьба с причинами. Как предупреждение возможных последствий. Это дешевле. Многие городские власти не любят работать над фундаментальными вещами, к которым относятся зарытые в землю трубы. Потому что замену труб медийно не "продашь". А в век популизма и картинок, за их замену еще и обвинят в зарытии денег под землю", - отметил он.

По словам советника премьер-министра, в стране строятся парки, асфальтируются дороги, а коммуникации меняются по остаточному принципу.

"А еще строятся новые дома, офисные и торговые центры, увеличивается нагрузка на сети, за подключение к которым взимается плата, и все в полной уверенности, что емкость и жизненный срок сетей бесконечны. И этот список можно продолжить. К энергоэффективности мы тоже не привыкли. Поэтому, зачастую греем воздух. А потом опять боремся с последствиями. Но не причинами. Бег по кругу", - подчеркнул он.

Как ранее заявил Юрий Голик, для развития инфраструктуры нужен профессиональный менеджмент, и только потом – деньги.

Источник: https://censor.net.ua/n3169970
 
 
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Типо непонятно, что строить торговые центры на месте шанхая, где лет 100 не прокладывались никакие инженерные коммуникации, всегда чревато подобными "неожиданностями".
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ИЗ КЛИЧКА МЭР, КАК ИЗ РОШЕНОВСКОГО ДЕРЬМА ПУЛЯ !
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А что он предлагает? Бросить бороться со следствием и перейти на причины? По-моему правильнее сначала отключить воду.А уже затем боритесь с причинами сколько душе угодно.А вообще, заголовок составлен так, будто советник скоро уволит премьера. Это случайность?
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