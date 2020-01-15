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Все про:Укроборонпром (840) Prozorro (111)

 "Укроборонпром" начал продажу списанного имущества на Prozorro

Государственный концерн "Укроборонпром" будет реализовывать списанное имущество предприятий через электронную площадку ProZorro.Продажи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в среду сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Информацию о торгах и лоты можно получить непосредственно на официальном сайте концерна, куда интегрировали интерфейс ProZorro.Продажи", - говорится в сообщении .

Сейчас в системе объявлено 270 аукционов на общую сумму 62,58млн грн. Среди позиций, например, железобетонный плавучий понтон и фюзеляж вертолета. В основном же предприятия "Укроборонпрома" на аукцион выставили автомобили, автобусы и металлолом. Все лоты собраны по ссылке.

"Проведение торгов списанным имуществом предприятий, входящих в состав Концерна, является одним из компонентов реформы закупок в Концерне, которая началась со сменой генерального директора", - говорится в сообщении.

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Реформа предусматривает централизацию закупочной функции в концерне, полный переход на ProZorro, изменение внутренних процедур, в частности, уменьшение суммы допороговых закупок. С 2020 года в "Укроборонпроме" и на предприятиях концерна уменьшена сумма допороговой закупки до 50 тыс. грн. Это означает, что любые услуги или имущество, стоимость которого превышает 50 тыс. грн, будут покупаться прозрачно через публичную площадку.

"Эффективное распоряжение имуществом - один из главных элементов успеха. Именно поэтому "Укроборонпром" уделяет этому большое внимание. Мы постоянно сотрудничаем с ProZorro и консультируем предприятия по проведению продаж и закупок. В частности, создали инструкцию для предприятий как правильно проводить продажи, какая информация должна быть в описании лота, например, важно наличие фото. Также мы планируем обучение для коллег и постоянно будем контролировать выполнение рекомендаций", - отметила директор департамента закупок Надежда Бегун.

Следующий шаг в реформе закупок госконцерна - выставление арендованного имущества государственных предприятий на площадке ProZorro. Со следующего месяца в стране вступает в силу новый закон об аренде государственного имущества. Он обязывает все государственные предприятия передавать имущество в аренду через электронную площадку ProZorro. Это, отмечает Бегун, позволит сдавать в аренду имущество государственных предприятий на рыночных условиях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169968
 
 
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Так от "мародёра! Петруччо что то всё таки осталось, да, ЗеДятлы?!
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Ага, списанный хлам, который небось был куплен по цене золота через посредников вроде Свинарчука-младшего.
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Конечно же стране, у которой просто критическая нехватка запчастей, нужно распродавать налышковое майно, как сказал один "советник"
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Пока министр МВД новое лицо Ававков, сумки сапера лучше не покупать. Даже если там только скотч и плоскогубцы. Только рюкзаки!
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Да,да и ещё его могучие катеры из Кузни,которые ни в ...ни в Красную Армию.Но заказ оплачен.
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Украине с её мелководным побережьем и Днестром уже стали не нужны катеры? Откуда такой совковый дрочь на океанские крейсеры?
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