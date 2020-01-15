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 Изменения Зеленского в Конституцию по децентрализации ограничивают демократические процессы, - посольство Канады

Посольство Канады в Украине обеспокоено законопроектом №2598 о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти и призывает провести общественные консультации.

Об этом говорится в заявлении посольства Канады в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов касательно законопроекта №2598, который ограничивает демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласованию с принципами ECLSG (Европейская хартия местного самоуправления. - Ред.)", - говорится в заявлении.

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13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти. Законопроект предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. При этом громада определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо. Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. 18 декабря парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня сессии и направить в Конституционный суд законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти на предмет соответствия его статьям 157 и 158 Основного закона. 28 декабря Зеленский отозвал прежний и направил в Раду новую редакцию законопроекта о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

Изменения Зеленского в Конституцию по децентрализации ограничивают демократические процессы, - посольство Канады 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169967
 
   
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до канадцев доходит быстрее чем до зебилов...
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А яке значення має для нас занепокоєнність Канади?
А що стосується цієї "децентралізації" то потрібно провести референдум.
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Ніхто референдуми що по землі, що по децентралізації проводити не буде це вже ясно як білий день, бо не зможуть втілити в життя мрії пукіна
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Взагалі то це все - втілення в життя вимог "угоди про асоціацію" та МВФ....
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Децентралізація по-українськи і децентралізація по-зеленски - це дві великі різниці і мають різні цілі.
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Какой референдум? Что понимают бабушки в префектах? Без референдума скажу: немного. Конечно, есть исключения. Некоторые бабуси помнят еще настоящих префектов. Но это было так давно...
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Канада одна из самых развитых и самых класных для жизни стран мира. Поэтому их мнение чрезвычайно важно. Но для таких зебилов как ты видимо только мнение рашки имееет значение
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А за тем, что бы ты зебилоид, спал спокойно, а не под танками недоимперии сидело!
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до канадцев доходит быстрее чем до зебилов...
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Зебилоиды, посольство Канады, тоже Порохоботы? На зарплате у Рошен? Конфетки шоколадные с тортиками кушают от Порошенко?)))
Изменения Зеленского в Конституцию по децентрализации ограничивают демократические процессы, - посольство Канады
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якщо порохобот - це поміркована порядна людина, то так, Трюдо - порохобот
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А воно так и є. У середньому виборець Пороха набагато розумніше виборця зе.А "мудрий український нарід" це нажаль міф. Населенння в Україні нажаль дуже тупе, десятки років при совку даються в знаки
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Один уже тут высрался, мол пох мнение Канады. Тупым малоросам как этот мнение цивилизованых стран пох, ем важно, что скажут кацапы.
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мне кажется первая страна которая не выдержит и назовет украинцев тупыми малороссами официально, это будет именно Канада..!!
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У зё в кумирах ***** - он его пытается копировать, но кончит или как овощ, или саркози, кристоф де саржери, каддафи.. ибо ***** бедоносец и все очарованные им пропадают - кто слетает с трона, а кто гибнет - дело лишь во времени, но конец один - печальный. Такая у ***** отрицательная метафизика - ничего личного.
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Посольство Канады представляет интересы Канады в Украине и не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела такими заявлениями.
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Зебобики ну где коменты в защиту клоуна. Сколько ему ещё дать 100 дней? Лохи без вас бубе жить плохо а с вами "кінець епохи бідності".
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