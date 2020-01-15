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 Политика Украины
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Все про:Human Rights Watch (63) журналистика (2559) нарушения (778) свобода слова (1025)

 Независимые медиа в Украине в 2019 году находились под давлением, - отчет Human Rights Watch

В период с января по июль 2019 года зафиксировали не менее 11 случаев избиения или травмирования журналистов и одно убийство.

Об этом говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, передает Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что, по данным Института массовой информации, произошли десятки случаев угроз в отношении журналистов и препятствования выполнению ими своих профессиональных обязанностей, включая повреждение имущества и ограничение доступа к должностным лицам и мероприятиям.

В частности, отмечается, что в августе суд удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации украинского националистической организации "C14" против "Громадского телевидения", которое назвало организацию "неонацистской". В ноябре Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу "Громадского" и оставил решение суда в силе.

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Также в июне от тяжелых травм головы, полученных в мае во время нападения неустановленного нападающего, умер журналист-расследователь Вадим Комаров. Он получал угрозы и на него нападали в предыдущие годы. Следователи связали нападение на Вадима Комарова с его профессиональной работой журналиста.

В том же месяце суд приговорил пятерых мужчин, которые спланировали и осуществили в 2018 году нападение с применением кислоты на антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, которая скончалась от полученных химических ожогов.

Также напоминают, что в августе суд освободил из СИЗО российского пропагандиста, редактора российского государственного информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого держали под стражей с мая 2018 года по обвинению в государственной измене. В сентябре Вышинский выехал в Россию в рамках обмена пленными.

Правозащитники также отмечают, что в апреле Верховная Рада приняла закон, который требует использовать украинский язык в большинстве сфер общественной жизни. Этот закон, как отмечается, вызвал беспокойство по поводу того, что он не обеспечивает в полной мере защиту и использование языков нацменьшинств.

Источник: https://censor.net.ua/n3169964
 
 
 Топ комментарии
 
путешествие ишака в оман, ярко подтверждает главный факт - независимой журналистики в Украине уже нет. кроме радио свобода ("схемы"), у нас в стране не осталось журналистов с яйцами, которые не сцат писать и говорить правду о том беспределе, который устраивают слуги каломойши.
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Human Rights Watch не надали звіт за друге півріччя 2019 року, а там є про що говорити.
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Хьюманы сами, откровенно говоря, та ещё левацкая организация.
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наши братья евреи там банкуют..., кому же как не им следить за правами человека в Украине..?
С украинским языком это вообще пипец...., мне руськоизычному тяжело даже на форумах..., на этом же Цензоре... Все на мове - ни панимаю пачти ничаго... Независимые медиа в Украине в 2019 году находились под давлением, - отчет Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 9128
Такая наглость требовать использование украинского языка в общественной жизни...
Хохлы в Украине ваабче обарзели...

Правозащитники также отмечают, что в апреле Верховная Рада приняла закон, который требует использовать украинский язык в большинстве сфер общественной жизни. Этот закон, как отмечается, вызвал беспокойство по поводу того, что он не обеспечивает в полной мере защиту и использование языков нацменьшинств.Источник: https://censor.net.ua/n3169964

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Ой, да! А в Німеччині, прикінь (!!!), всі німецькою розмовляють, а у Франції - французською... Ото русофоби! Тре негайно припинити українізацію України, а то ач як "ваабче обарзели"
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немцы известные фошисты..., а французы тоже - ассимилировали наверное всех....
Мы не должны брать с них пример...
Кстати.., как там в Израиле...? На каком языке шпрехают? Наверное 2-й государственный руський, потому что много наших с совка туда переехало - несколько миллионов...
Нужно как в Израиле...
С них брать пример...
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А у меня провайдер кабельного ТВ, 5 канал Порошенко перестал транслировать.
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Так зараз такі команди роздають усім операторам. А за Інтернет планують підняти ціни.
На сегодняшний день экономически обоснованный тариф в Украине - это порядка $10. Цена популярного пакета будет потихоньку, без резких движений близиться к этой отметке. Для сравнения, В ЕС он стоит где-то 30-40 евро в месяц", - рассказал UBR.ua СЕО провайдера "Паутина", руководитель комитета Интернет ассоциации Украины по защите экономической конкуренции Александр Арутюнян.
https://ubr.ua/market/telecom/v-ukraine-podorozhaet-internet-i-tsifrovoe-tv-provajdery-hotovjat-novye-prajsy-3889778
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Human Rights Watch не надали звіт за друге півріччя 2019 року, а там є про що говорити.
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путешествие ишака в оман, ярко подтверждает главный факт - независимой журналистики в Украине уже нет. кроме радио свобода ("схемы"), у нас в стране не осталось журналистов с яйцами, которые не сцат писать и говорить правду о том беспределе, который устраивают слуги каломойши.
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А с чьих рук кормится эта Human Rights Watch Независимые медиа в Украине в 2019 году находились под давлением, - отчет Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 1858
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Это контора в США. Не исключено влияние Трампа в корысных целях!
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Майдану плевать на все законы, запреты, президентов, судей и проккуроров...
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порохосрань и тут обосралась. вальцман методы не подбирал лишь бы у кормушки зацепится.
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кстати, вы обратили внимание, что как только пришел ставленник кремля к власти в Украине, у нас резко перестали писать о миллионах украинцах ежегодно выезжающих из страны в поисках лучшей жизни. а статьи и расследования о торговли на крови, о баснословных платежках с роттердам+, о высоких ценах на еду по сравнению с польшей, о войне которая выгодна порошенко, о том как порошенко грабит страну и тд. а знаете почему пропали эти новости и статьи? да все просто - каломойша и кремль престали проплачивать эти "зрады".
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Вождь мирового ПРОЛЕТАЙрята обосрал все РАБссиянские СМИ утром 27 октября 1917 года.Закрыв более 5 000 тысч газет журналов издававшихся при сЦаре батюшке.Так что кацаПсины чемпионы мира в этом ратном деле. Незалежні медіа в Україні в 2019 році перебували під тиском, - звіт Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 5780Зачем бараньему стаду дары Свободы Незалежні медіа в Україні в 2019 році перебували під тиском, - звіт Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 5780
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в Украине нету независимых медиа, они все принадлежат олигархам и коллаборантам!
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Независимые ОТ КОГО!?

Не бывает независимых СМИ, просто каждые обслуживают РАЗНЫЕ интересы /разных групп или отдельных личностей/!
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Независимый в мире ток один,это Лёха Провальный,типа КГБист, но жоппазицинер плешивому Хмырю Незалежні медіа в Україні в 2019 році перебували під тиском, - звіт Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 6713
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