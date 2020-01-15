 Кабмин планирует продажу до 50% "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты", отказались от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении "Интерфакс-Украина".

Согласно записке, после первого рассмотрения законопроекта на заседании Кабмина 27 декабря 2019 года состоялись согласительное совещание и заседание правительственного комитета, по итогам которых списки претерпели существенные изменения.

Если в первом варианте Минэкономики допускало продажу до 50% во всех объектах, то теперь их количество сокращено до 22, тогда как у 135 объектов предлагается закрепить в госсобственности 100%.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин передал на приватизацию 530 государственных предприятий.

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