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 Политика Украины, Экономика
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Все про:приватизация (926) Укртрансгаз (195) Укртранснафта (79) Энергоатом (127) Укргидроэнерго (14) Укрэнерго (164) Укргаздобыча (178) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (9)

 Кабмин планирует продажу до 50% "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты", отказались от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома"

Правительство Украины в среду рассмотрит доработанный законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, который предполагает сохранение за государством минимум 50%+1 акции "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування" и "Укртранснафты" и 100% "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении "Интерфакс-Украина".

Согласно записке, после первого рассмотрения законопроекта на заседании Кабмина 27 декабря 2019 года состоялись согласительное совещание и заседание правительственного комитета, по итогам которых списки претерпели существенные изменения.

Если в первом варианте Минэкономики допускало продажу до 50% во всех объектах, то теперь их количество сокращено до 22, тогда как у 135 объектов предлагается закрепить в госсобственности 100%.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин передал на приватизацию 530 государственных предприятий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169960
 
   
 Топ комментарии
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Задержалась зеленая шобла. Планировали до конца 2019 все распродать и на Израиль.
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Даже ошибки то такое..., а обратите внимание на стиль написания самого текста! В деловой речи это "базар гоп-стоп"!
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"Да какая разніца какіє букви пісать?"
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- Джастін Трюдо разом з народом. ЗЕ один, без народу. Хоча для ЗЕ "яка різниця?".
- Який же після цього, ти "слуга народу"?

Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт - Цензор.НЕТ 7133
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Велічайший Янелох і якийсь Джастін Трюдо
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Какие к этому Менделю, или как там ее, могут быть претензии? Она всю жизнь общалась на иврите. Ничо,, она женщина умная, еще пару лет и она сможет на украинском языке писать без ошибок. . Вот я не пойму, кем она работает? Вроде как говорящей головой при Ослике Оманском, и весь его бред она должна озвучивать с умным видом, ну типа, не так поняли холопы. Только Богдан, гад, отбивает у Мендельши ее хлеб, он намного чаще, даже с умным видом что-то там кукарекает о том, что сказал или подумал наш Віслючок Оманський.

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Це мародерство і барижництво чи ще ні Зебоби?
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Зесептиконы, кацапы или Беня все скупит?
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дело не в пейсах, а в долбо#бах которые против пороха за то что он якобы еврей, но за зеленского за то что он якобы украинец.
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не-не...))))
еще ... автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом - и в Ялту! (с)
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та ну!
ему там не понравилось)))) у него с Оманом уже нехорошие ассоциации (как впрочем и у нас))))
так что - в Ялту!!! он там свой среди своих)))
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Кстати,Савелий Крамаров тоже еврей.Правда артист хороший был
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Савелий Крамаров не "тоже", а просто еврей, а криворогий шлимазл - жыд Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт - Цензор.НЕТ 5193
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Наиболее прибыльные компании! Все правильно, зачем какому то бюджету бабло, бабло надо коломойскому и на выплату премий "борцам" за честность!
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Беня сам в шоке (так пи**еть даже он не мог)
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поню были времена когда гтс была стратегическим обектом...... но не для шутов.....
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распродавть дело не трудное.... а вот приобрести, наладить, чтобы приносило прибыль бюджету и стране, это мало кто может......
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"отказались от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома" - мабуть там є люди, котрі змогли послати ЗЄбариг за Х...лом.
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На премию Наему и Лещенко за волнтёрство!
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На зарплаты министрам, найемам, депутатам, судьям, прокурорам...
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когда все продадут,чем торговать будут? торгаши ср*ные
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Они тогда уедут сыграв прощальный аккорд зебилам хером по лбу!
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Твой потрошиный гнида так же за копейки приватизировал государственные предприятия, сравнивал их с землёй и строил там свои пятые элементы и элитное жильё.
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Разумется у такой гниды как ты доказательст в тоже никаких???
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Доказательсва? Поедь в Киев на Рыбачий остров и посмотри как потрошиная гнида застраивает элитным жильём бывшие заводы и как эта сволочь угробила судостроительный завод Ленинская кузница. Прозрей и извинись.
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не рЬІбачий, а Рьібальский!
не "члєнінська кузня", а "Кузня на Рибалському"... працює й понині!
де там елітне житло, хоч убийся не покажеш)))
чьота ти анатоліч запі3д*лса)))
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А зачем им дальше торговать? Когда все продадут, они свалят домой, на землю обетованную.
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За приватизацию в самой коррумпированной стране где у власти казнокрад на казнокраде в мире нужно судить и казнить. Поэтому украинский народ уже сейчас приватизацию предателей народа считает тяжким преступлением против государства Украина и её народа.
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Там сегодня будет мордобойчик. За Беларусь. Драка уже началась, ожидается второй раунд. Обещает быть интересно.
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Когда то грузинское жульё выдвинуло лозунг "Продадим всё кроме совести!" и таки продали вместо того, чтобы развить, причем продали за черный налик и белый мизер. До сих пор Грузия нищая и нет просвета. А суть была в том, что именно только совесть грузинские аферисты не могли продать по причине её полного отсутствия.
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Барыга говорите был у власти пять лет? Ну-ну..............
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Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт - Цензор.НЕТ 420

Уже уходите? А, разве ещё что-нибудь есть?
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Водафон уже азерам продали."Все пропьем-а флот не опозорим."."Царская морда-ты шо земли казенные разбазариваеш?"
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Зебобик а почему ты не рад? Ты ведь за Зебила голосовал!
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Ты рамсы попутал! Только зебобики по будкам шарятся... Хотя скоро Беня будку у вас заберет!
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шавочка, але ж голосував? мені просто цікаво, а чого ти чекав?
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*Система * продовжує ПРацювати !?..
..
...Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт - Цензор.НЕТ 3511..
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Ой ты смотрю на хозяина начал скулить.. Ничего пройдет пару месяцев начнешь рычать. Да трудно тебе зебобик думал тебя кормить с барского стола будут но походу у тебя и косточку последнюю отобрали!
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Lvbnhj Во время выборов Топил за Бубочку аж пар из ушей шёл так что не ведитесь!
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Зате він НІКОЛИ не топив за російського шпигуна - Порошенка.
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Что-то купит за безценок беня. Что-то купят москали и прощай...незалежность.
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Ребята, особенно те, кто картинки оставил. Картинки правильные. Только фишка в том, что продавать надо, но.... продавать надо так, чтобы конечный выгодопреобретатель был известен (это полезно как для антимонопольного законодательства, так и для противодействия отмыванию средств, нажитых преступным путем: а скажи-ка, мил человек, денюжка у тебя откуда вить взялося?).
Вот в чём фишка. А то, что гос. предприятия в частных (и честных) руках больше прибыли дают - так это известно....
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Хрень и КОРРУПЦИЯ! Продавать нужно сразу все 100%
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Чомусь в країнах Персидської затоки весь видобуток з надр в руках держави і корупції нема, держави процвітають. Може це все тому, що шобла Зеленського - крадії? Чи навіть гірше - холуї у крадіїв?
________
Визнаюсь, у другому турі голосував за Зеленського. І активно та свідомо агітував за нього. Була надія, що цей "кіт в мішку" виявиться справжнім державним діячем з волею вивести Україну з мороку корупції і зради. Але виявилось навпаки. "Кіт в мішку" виявивсь з рогами, ратицями, собачим писком і рохкає по свинячому.
Зєлю геть. Дострокові. Негайно.
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ванько, невже ти бахіню зрадив? чуєш, а що то за слово "визнаюсь", чи в тебе мову відібрало?
ото вам всім "мудрьоним" і діагноз - "а я ж думав"... обісралися самі, обісрали всю країну!
п.с. жуйТЕ
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все приехали станция конечная расходимся
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Кабмин планирует продажу до 50%.... Украины.
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