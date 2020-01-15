 Кабмин планирует продажу до 50% "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты", отказались от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении "Интерфакс-Украина".
Согласно записке, после первого рассмотрения законопроекта на заседании Кабмина 27 декабря 2019 года состоялись согласительное совещание и заседание правительственного комитета, по итогам которых списки претерпели существенные изменения.
Если в первом варианте Минэкономики допускало продажу до 50% во всех объектах, то теперь их количество сокращено до 22, тогда как у 135 объектов предлагается закрепить в госсобственности 100%.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин передал на приватизацию 530 государственных предприятий.
- Який же після цього, ти "слуга народу"?
еще ... автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом - и в Ялту! (с)
ему там не понравилось)))) у него с Оманом уже нехорошие ассоциации (как впрочем и у нас))))
так что - в Ялту!!! он там свой среди своих)))
не "члєнінська кузня", а "Кузня на Рибалському"... працює й понині!
де там елітне житло, хоч убийся не покажеш)))
чьота ти анатоліч запі3д*лса)))
Уже уходите? А, разве ещё что-нибудь есть?
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Вот в чём фишка. А то, что гос. предприятия в частных (и честных) руках больше прибыли дают - так это известно....
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Визнаюсь, у другому турі голосував за Зеленського. І активно та свідомо агітував за нього. Була надія, що цей "кіт в мішку" виявиться справжнім державним діячем з волею вивести Україну з мороку корупції і зради. Але виявилось навпаки. "Кіт в мішку" виявивсь з рогами, ратицями, собачим писком і рохкає по свинячому.
Зєлю геть. Дострокові. Негайно.
ото вам всім "мудрьоним" і діагноз - "а я ж думав"... обісралися самі, обісрали всю країну!
п.с. жуйТЕ