 С начала 2020 года зарегистрировано 259 уголовных производств по фактам насилия над детьми, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"В Офисе Генерального прокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений", - говорится в сообщении.
Уже с начала 2020 года по фактам насилия над детьми, повлекшего их смерть, открыто 259 уголовных производств по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), где процессуальное руководство осуществляется ювенальными прокурорами.
Возраст 48 лет. Вызывал девушек которым в деды годится. Педофил Слуги Народа.
Так так получается ужасающий провал.Воспитывать ребенка наказывая его НЕЛЬЗЯ, закон не предусматривает осуждение не совершолетних обвиняя родителей.А достижение полноценной ответственности наступает из 18-ти лет.Вобщем два года криминальных действий остаются безнаказаными.Да кстати призыв на военную службу в 18 лет никто не отменялтак как и закон об продаже спиртного лицам не младше 22 лет.Так что творится в долбаной Украине?C 16 до 18 можно грабить и убивать,из 18-ти можна погибать за Украину но нельзя даже и выпить так как по закону можна пить из 22-ти лет.