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Все про:дети (3816) насилие (220) Офис генерального прокурора (21)

 С начала 2020 года зарегистрировано 259 уголовных производств по фактам насилия над детьми, - Офис Генпрокурора

Уже с начала 2020 года по фактам насилия над детьми, повлекшего их смерть, открыто 259 уголовных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В Офисе Генерального прокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений", - говорится в сообщении.

Уже с начала 2020 года по фактам насилия над детьми, повлекшего их смерть, открыто 259 уголовных производств по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), где процессуальное руководство осуществляется ювенальными прокурорами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169956
 
 
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"А какая разница? Главное что-бы дети чистенькие были и накормленые" Бубочка
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Зрада! Ибо сказано: " Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его"
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Ментам, кто убил Кирилла Тлялова, уже вынесен приговор. Убийцы, которые развлекаясь, стреляя возле детской площадки, уже сидят ? Від початку 2020 року зареєстровано 259 кримінальних проваджень за фактами насильства над дітьми, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1816
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В России президент педофил! Он даже средь бела дня не стесняется бегать по красной площади, задирать маленьким мальчикам маечки вверх и целовать им низ животика.. если сюда прийдет русский мир он будет так же бегать по Киеву и домогаться украинских детей. Нельзя этого допустить! Педофилия страшное зло!.
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походу тебя в детстве кто то обидел..................
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Від початку 2020 року зареєстровано 259 кримінальних проваджень за фактами насильства над дітьми, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6917

Возраст 48 лет. Вызывал девушек которым в деды годится. Педофил Слуги Народа.
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ДУРДОМ,до 16-ти лет должны отвечать за деяние своих отроков родители и не важно как они добются в воспитании кнутом или пряником.А из 16-ти должна наступать для ,,невоспитаных уродов,, в полной метре.
Так так получается ужасающий провал.Воспитывать ребенка наказывая его НЕЛЬЗЯ, закон не предусматривает осуждение не совершолетних обвиняя родителей.А достижение полноценной ответственности наступает из 18-ти лет.Вобщем два года криминальных действий остаются безнаказаными.Да кстати призыв на военную службу в 18 лет никто не отменялтак как и закон об продаже спиртного лицам не младше 22 лет.Так что творится в долбаной Украине?C 16 до 18 можно грабить и убивать,из 18-ти можна погибать за Украину но нельзя даже и выпить так как по закону можна пить из 22-ти лет.
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де ти таку дурницю вичитав))) кримінальна відповідальність настає в Україні із 11 років, після 14 років особа може відбувати покарання реально в колонії)))
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з 16 років настає кримінальна відповідальність за будь-який злочин, навіть ухилення від сплати податків, не що "грабежі-розбої"))
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