 Пристайко 15-16 января проведет в Великобритании встречи с главами МИД стран, чьи граждане погибли при крушении самолета МАУ

"15-16 января 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сообщает пресс-служба МИД в среду, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в рамках визита Пристайко примет участие во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета "МАУ" рейса "PS 752" в Тегеране.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Кстати, это всех зеленых говорунов касается. Бо они постоянно серьезным дядькам на Западе несут такую херь, которая только нашим зебилам зайдет.
Вторичные эти все ЗЕ. Никакой инициативы. Гляньте https://bitter-onion.livejournal.com/2870074.html
РАКЕТЫ- российские
Так что раше надо объявлять эмбарго , чтобы она развалилась и мир был спокоен
По всіх характеристиках літак не мав бути перегруженим та не мали права знімати 80 чемоданів пасажирів.Адже ця модель літака передбачує 249 місць для пасажирій а їх було разом із єкіпажем тільки 176.Якщо взяти до уваги що кожен важить по 100 кіло та мав по 100 кіло багажу що просто неймовірно то ці 80 чемоданів не вписуються нікуди адже номінальна взлітна маса Боїнга 737-800 становить 20.540 кг.
Так що перевозив цей літак?Як що наркоту то иранцям не було рації його збивати а ось як що зброю то збивати його був сенс тільки у ,,их там нету,,
Так як не крути але наш літак був збитий ціленаправлено та відпускниками із кацапії.