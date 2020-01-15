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 Политика Украины
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 Пристайко 15-16 января проведет в Великобритании встречи с главами МИД стран, чьи граждане погибли при крушении самолета МАУ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко 15-16 января посетит Великобританию, где намерен встретиться с главами МИД пяти стран, чьи граждане погибли в результате крушения в Иране украинского самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

"15-16 января 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сообщает пресс-служба МИД в среду, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в рамках визита Пристайко примет участие во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета "МАУ" рейса "PS 752" в Тегеране.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3169955
 
   
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Руку даже подадут ему? Дипломатия она такая - даже когда хочется тупо заржать при виде чудака несущего такую чушь, то западный дипломат даже и виду не подаст. Правда после встречи хохот будет слышно еще долго.
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Важко йому буде доказати, що Іран не винен.
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О чём ты - Дрыстайко будет втирать что виноват только Иран и вообще - виновата сторона, которая не закрыла воздушное пространство...
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Не удивлюсь если Пристайко повторит там свой перл и скажет "Славу Богу что британцев погибло меньше чем канадцев"
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А можно Пристайке перед поездкой рот сургучем залить, шоб только сидел там и только глазами блымал?

Кстати, это всех зеленых говорунов касается. Бо они постоянно серьезным дядькам на Западе несут такую херь, которая только нашим зебилам зайдет.
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Если "проведёт встречи" - то это было бы в Киеве. А так, это его пригласили в Лондон на встречи... Ох уж эти слуги уродов, ну так и пыжатся показать свою значимость. Сплошные величайшие лидеры современности
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А могли бы к себе всех пригласить. Самолет-то украинской авиакомпании..
Вторичные эти все ЗЕ. Никакой инициативы. Гляньте https://bitter-onion.livejournal.com/2870074.html
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За последние 10 лет были сбиты 2 гражданских самолета пакетами
РАКЕТЫ- российские
Так что раше надо объявлять эмбарго , чтобы она развалилась и мир был спокоен
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Цікаво що перевозив український саолет що цого збили і збили ціленаправлено.
По всіх характеристиках літак не мав бути перегруженим та не мали права знімати 80 чемоданів пасажирів.Адже ця модель літака передбачує 249 місць для пасажирій а їх було разом із єкіпажем тільки 176.Якщо взяти до уваги що кожен важить по 100 кіло та мав по 100 кіло багажу що просто неймовірно то ці 80 чемоданів не вписуються нікуди адже номінальна взлітна маса Боїнга 737-800 становить 20.540 кг.
Так що перевозив цей літак?Як що наркоту то иранцям не було рації його збивати а ось як що зброю то збивати його був сенс тільки у ,,их там нету,,
Так як не крути але наш літак був збитий ціленаправлено та відпускниками із кацапії.
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