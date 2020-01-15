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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газпром (3009) Нафтогаз (2850) Россия (74741) Коболев (369) Витренко Юрий (106)

 Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину в 2014 году, - Витренко

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в 2014 году не смог договориться с Россией о поставках газа в Украину, поэтому "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

По его словам, многие политики рассказывают всем, что это они в 2014 году приняли решение отказаться от российского газа.

"На самом деле это не Украина отказалась от российского газа, а Россия в 2014-м перекрыла нам газ. Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину. И вариантов у нас было немного: либо идти на политические уступки Кремлю, а это означало бы признать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Либо оставить почти 90% украинских семей без газа для обогрева своих жилищ. Мы понимали, что зиму - а она была очень холодной - мы не пройдем", - рассказал Витренко.

На вопрос журналистки, неужели за это время в компании не был разработан условный план Б на случай, если Россия перекрывает газовый вентиль, Витренко заявил, что "как раз и начал тогда работать над планом Б".

"Тогдашний премьер-министр Яценюк вообще послал Коболева в Москву договариваться по поводу газа. Это в марте - апреле 2014-го было. Коболев не смог договориться. Дальше начались трехсторонние переговоры: мы обратились к Европе не с просьбой "дайте нам газ", а с просьбой помочь обеспечить поставки газа из России. Все - подчеркиваю, все! - европейские политики говорили нам тогда: "Нет альтернативы российскому газу, надо как-то договориться с РФ, чтобы они возобновили вам поставки", - продолжил он.

Витренко заявил, что его "задачей было разработать и быстро внедрить план Б, несмотря на то, что в него никто не верил".

"Более того, не верил даже в то, что можно получить достаточное количество газа из Европы в Украину. Гюнтер Эттингер, тогдашний еврокомиссар по энергетике, мне лично говорил, что в Европе нет достаточного количество газа, им самим не хватает и они его докупают в России", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Топ-менеджмент "Нафтогаза" должен получить $29 млн премиальных от выплаченных "Газпромом" $2,9 млрд, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3169954
 
 
 Топ комментарии
 
А теперь "мы" дахаваримся, это будит пабъеда и мы дружно опять сядем на бутылку!
да, зебилятки, так понимать? "Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину", - Витренко - Цензор.НЕТ 3612
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Нравится на кацапской бутылке сидеть? Надо увеличивать добычу своего газа, и делать это надо было еще 15 лет назад. Уже тогда было понятно, какие у нас будут отношения с лаптеногими
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Кстати, да...я с предубеждением к нему относился, зная кто его мамочка. Но человек говорит четко, без пафоса. Да и результаты говорят за себя
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не без этого, но это не уровень манипуляторов категории "армия, мова, вира"
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Это манипуляция в контексте второго транша премии после выплаты Газпромом 3 млрд. А премии вызвали резонанс в обществе и надо показать теперь как герои Коболев и Витренко спасли от холодной смерти 90% населения Украины. Такой смысл его тезисов.
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за оплату Газпромом 2,9млрд дол. Коболев и Витренко получат 1% премии-29млн дол, а за списанные Газпрому по этому же соглашению 7,5млрд дол они заплатят в бюджет 75 млн.?
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вітренко заявляє так, ніби він із газпрьома
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А теперь "мы" дахаваримся, это будит пабъеда и мы дружно опять сядем на бутылку!
да, зебилятки, так понимать? "Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину", - Витренко - Цензор.НЕТ 3612
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Еханый насос,говорили шо из Словакии покупаем.Зрада!!!
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витренко иди к милованову вы как биба и боба.....
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Понятно. Пусть все хоть замёрзнут к чёрту, но не дадим частникам добывать украинский газ! Раком или боком - но только российский...
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что-то производить или добывать - это не про нас!, а вот перепродать русский газ - это про нас!)))
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Вот это поворот!
А пэтя пять лет кичился, шо он энергонезависим уже, а то просто ему газ не продавали
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Ага. Осталось разобраться с "мовой", "вірой" та "здатной відстояти суверенітет" по версии пороха.
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Интересно , какие идиоты могут поставить под этой галиматьей лайк ?? Как в их головах уживается смысл первой и второй части предложения ??! Это какой то особый вид людей , для которых смысл в высказываниях - не самое главное .
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у тебя, вперде, все это время было тепло в доме?
Если да, то завали хлебало и скажи Пете спасибо, говнюк.
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Поверь, если такие заявления, то таки скоро будем покупать.
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Я только не понимаю, почему при собственной добыче газа около 20 млрд.м3 и потреблении населением 17 млрд.м3, почему он считает, что 90% семей остались бы без тепла? Может правильно говорить, что все 100% семей были бы с теплом, но 90% промышленности было бы без газа зимой?
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ну сидеть в теплом доме без работы тоже вариант
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Мухи и котлеты, сэр. Мухи и котлеты...
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Потрібно відновити пряме постачання газу з Росії і припинити переплачувати по різних там "ротердамах" та "планах Б"!
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Нравится на кацапской бутылке сидеть? Надо увеличивать добычу своего газа, и делать это надо было еще 15 лет назад. Уже тогда было понятно, какие у нас будут отношения с лаптеногими
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Такі борошна, що не має прямих поставок?
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Потрібно стати федеральним округом расєйської ********** і припинити переплачувати по різних там "ротердамах" та "планах Б"!
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Бо більшість населення вже за рискою зубожіння, а підлога країни мерзне через економію.
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вы уже пАбедили роттердам+ по углю ))))0
улоб подорожал в два раза...
шас с газом добьетесь "пАбеды"))))))
эти пропагандоны в конец измельчали ))))
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Не верю я этому Витренко зная его мамашу совкодрочерку
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Учитывая увиденное всеми украинцами и не только действо на сцене, когда земоська лаяла на шокослона, обещая порвать и его, и всех его приспешников, как Тузик грелку, остается вопрос, почему газовые махинаторы до сих пор при своих должностях? Грелка оказалась крепче зубов?
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базар этого деятеля в очередной раз доказывает что мрази политики должны висеть на фонарных столбах вместо светильников. какое же говно правит в стране , это просто писец.
трындят одно а делают другое. за такое надо казнить, что бы будущим говноправителям жизнь малиной не казалась.
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А що триндять?Україна не захотіла здавати свої інтереси і відмовилась купувати газ на таких умовах.
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Вон оно че оказывается..... а Петя утверждал что из принципа не покупаем....
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А Витренко это как раз подтверждает. Не он же с Коболевым принимали решение не идти на политические уступки.
И вариантов у нас было немного: либо идти на политические уступки Кремлю, а это означало бы признать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Либо оставить почти 90% украинских семей без газа для обогрева своих жилищ. Источник: https://censor.net.ua/n3169954
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Ты не вырывай из контекста! Андрей правильно подметил, что Петро брехал!
Читай полностью:

По его словам, многие политики рассказывают всем, что это они в 2014 году приняли решение отказаться от российского газа. "На самом деле это не Украина отказалась от российского газа, а Россия в 2014-м перекрыла нам газ. Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину. Источник: https://censor.net.ua/n3169954
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Так ты же как раз и вырвал из контекста. Перекрыли чтобы Украина пошла на уступки, но политическое руководство приняло решение отказаться от прямых поставок, но на уступки не идти. А если бы пошли, то прямые поставки возобновились.
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Что оказывается? не гальмуй як той вітрєнко, політичне рішення приняли ті за яких цей вітрєнко каже що не вони відмовилися а расєя сама припинила...
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А Зебіля радий домовлятися ,навіть, якщо попередні 5 років Україна зціпивши зуби робила по-своєму.
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... Мы понимали, что зиму - а она была очень холодной - мы не пройдем.
...Это в марте - апреле 2014-го было. Коболев не смог договориться.

Завралась тварь совсем. В апреле уже и газ не очень нужен, лето на носу.
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Пять років не одержували напрямую газу з московії,а тепер казочки і брехню розповідають, що треба нам газ з рашки. Ідіоти досить займатись брехнею і маніпуляціями.
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тут вітренко маніпулює поняттями - кацапи ж не перекрили трубу - газ як йшов, так і продовжував поступати. Не закупався газ Україною у кацапії по причині відсутності контракту. Кацапи зі свого боку можуть казати про те, шо вони не продавали Україні газ (шо в лоп шо по лбу). Вітренко висловився з позиції кацапстана - він себе позіціонує в цій заяві як москвоцентричний, шо характерно для всієї Зє!каманди
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Зє!льона плєсєнь самоусвідомлює себе частиною уруского міра, вони носії вєлікай уруской халтури, йєзика і скрєп, в них опщій халтурний код савєцкого гражданіна
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для них правільна церква - "УПЦ" МП, центр цівілізації - масква, хдє на Красной площаді мавзолєй вождю, правільний йєзик, пєсні лєпса, кіно мігалкова...
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поет - пушкін, пісатєль - толстой, дєрєво - бярьоза, цвєт - красний, радіо - попов
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а! Бандера - УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вот жеж **** ты белобрысая, Витренко.
Следуя твоей логике, это не вы выиграли арбитраж на 3 миллиарда, это русские его проиграли.
Так за что вы, суки, 29 миллионов долларов дерибанить на премии собираетесь?!
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