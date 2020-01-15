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 Судил нас "военный трибунал "ДНР" из числа бывших украинских судей. Суды по 5-10 минут: что-то там зачитали - и в тюрьму, - освобожденная из плена Гончарова

Освобожденная из плена наемников РФ украинка Татьяна Гончарова отсидела в застенках террористов три года и семь месяцев. Она рассказала о том, как ее "судили" террористы "ДНР".

Об этом она рассказала в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Суды" длились обычно 5-10 минут. Что-то там зачитали - и обратно в тюрьму. Свидетелей никаких не было, разве что однажды пришел какой-то человек, который присутствовал при открытии машины моего напарника. И когда его спросили, что вы видели, так тот даже сказал - не видел ничего, отошел покурить. Судил нас так называемый "военный трибунал "ДНР" из числа бывших украинских судей, судья - Людмила Стратейчук, прокурор - Кротова. Дали мне 14 лет в колонии общего режима в Снежном, ведь других для женщин на оккупированной территории просто нет", - рассказала Гончарова.

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"В СИЗО, куда меня наконец-то перевели, гораздо лучше, чем на "Изоляции". Да, там к тебе тоже не очень хорошо относятся - косо смотрит из-за твоей статьи, не дают связи. Но там тишина и покой. И хотя бы раз в месяц к тебе могут прийти твои родные. Условия в камере гораздо лучше, и главное - никого не бьют и не убивают. Нас не разделяли с уголовниками, поэтому, сидела в камере с воровками, наркоманками и тому подобное. И они как-то не обращали на нас внимания, никаких проблем с этим в СИЗО не было. А вот в колонии у меня начались проблемы. Как только я вышла из карантина и зашла в спальное помещение, то сразу услышала, как одна из заключенных говорит другой: и она обстреливала дома и убивала людей. То есть, ясно, настраивает людей против меня. Потом у нас начался конфликт с этой наркоманкой, которая имела пожизненное. У нее был зеленый свет от руководства - могла бить кого угодно и где угодно. Ну, потому что сотрудничала с начальством, которое, кстати, то же самое, что и при Украине. И ей явно дали задание на меня. Как-то она села на мою кровать, я сделала ей замечание. И сразу бросилась на меня - мол, ты стреляла, ты убивала. И ударила в лицо. Я решила не отвечать, потому что потом меня же и сделали бы виновной и отправили бы в карцер. Ну, а этой наркоманке ничего не было за драку", - добавила Гончарова.

"Вообще старалась не вмешиваться в политические разговоры. Ну так какой смысл - еще и донесут начальнику, что я что-то там не то сказала. Тем более, там люди весь конфликт просидели за решеткой, и слышали обо всем только из российских каналов. Даже путают экстрадицию и обмен - думали, что обменивать и их будут. Хотя, кстати, многие хотят перевестись в Украине досиживать срок. Там и комфортнее, и больше шансов на УДО. Которого в "ДНР" вообще не бывает, ну, или за несколько недель до окончания срока заключения. Приходилось очень много и тяжело работать. Если в "Изоляции" было тяжело психологически, то здесь - физически. Носила шлакоблок, природный камень, арматуру, железо, 50-килограммовые мешки с мукой, натягивала сетку-рабицу на жаре и тому подобное. Как только надо что-то тяжелое делать, то из-за моей статьи сразу отправляли меня. Единственная работа, от которой я наотрез отказалась - это грузить навоз. Условия там вообще - чуть лучше, чем в концлагере. Воду дают несколько часов в день и только холодную, дают 2 литра в день на человека, хочешь - стирай, хочешь - мойся. Туалет - дыра на улице, которую чистят летом сами заключенные", - резюмировала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3169952
 
 
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да не я бы туда Ленку и всяких спутниц жызни наших СН придурковатых наглых и ублюдочных вместе с их диточками во евреям было все сразу Фуфлекост № 2 по ОРЛДОВСКИ думаю подонок Бубочка сразу бы свой хлебальник закрыл..
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думаю Татьяна Гончарова тебе лайка не поставит за твой высер
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украинские судьи нигде не пропадут
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Тут ещё на подумать, кто нам жить мешает больше: путин или наши судьи-прокуроры?
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очень бы знать выпускники какой "Академии" эти "судИи" ? Может той что Поклонская - прокурорша Крымская ?
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в своё время такие суды тройками назывались и распространялась их юрисдикция до западной Украины .... при потерях более 13000 мы сумели остановить их по Донецком.....
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В мониторинговой миссии Организации Объединённых Наций также подчеркнули, что среди погибших - 5500 сепаратистов, 4000 украинских военных и 3300 гражданских.
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Что-то пошло не так. Нельзя писать что это были украинцы атопутиннападе. Нужно писать российские найманцi, русские оккупанты и агенты Кремля.
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Парашник, так вы и напали! Шо б ты сдох, морда!
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Судьи в лугандоне, по мнению зелёных - ,,наши люди". Надо им помочь, дать хорошую пенсию и комфортные условия создать для её получения. Сивохо постарается.
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