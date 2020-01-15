EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  427  4
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1252) Иран (801) Кабмин (11492) помощь (3175)

 Кабмин сегодня примет решение о выделении госпомощи родственникам погибших при крушении самолета МАУ

Кабинет Министров Украины планирует принять распоряжение о выделении средств для предоставления помощи родственникам погибших при крушении самолета МАУ в Иране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня на Правительственном портале.

По вопросу выделения средств для предоставления одноразовой денежной помощи семьям лиц, погибших в результате авиационной катастрофы, произошедшей 8 января 2020 на территории Исламской Республики Иран, будет докладывать министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Также Кабмин рассмотрит проекты распоряжений: об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемов бюджетных средств для их финансирования; по согласованию отчуждение основных фондов дочерней компании "Газ Украиниˮ Национальной акционерной компании" Нафтогаз Украиниˮ и проект протокольного решения.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе лайнера в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее исполнение страховых выплат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин создал два новых правительственных комитета

Источник: https://censor.net.ua/n3169951
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Оманський не бажає платити? Адже вся вина за їхню загибель на ньому.
 показать весь комментарий
 
200 тысяч гривен это конечно же сильно... могли бы уже и по 1 млн дать,не обеднели бы,а если не дай бог на том самолете летели бы не 9 украинцев а 180? То сколько бы выдали по 2 тысячи?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх