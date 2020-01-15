 Украина закупила лекарства для лечения рассеянного склероза, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Препарат "Финголимод" в прошлом году был закуплен впервые. Стоимость годового курса лечения будет оставлять около 32 тыс. грн, но еще год назад его стоимость была около 400 тыс. грн в аптечной сети. Такого снижения цены удалось достичь за счет повышения конкуренции благодаря тому, что оригинальный препарат потерял патентную защиту, и другие производители получили возможность производить генерические препараты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Украине насчитывается около 20 тысяч больных рассеянным склерозом, одновременно при формировании потребности на 2019 год регионами была заявлена потребность только для 3,5 тысячи пациентов.
В Минздраве ожидают, что в течение следующих лет удастся еще больше снизить стоимость лекарственных средств за счет увеличения конкуренции между производителями лекарств как оригинальных, так и генерических форм. Это позволит значительно увеличить охват лечением пациентов с рассеянным склерозом. Важно, чтобы при формировании потребности на 2020 год регионами была заявлена потребность для всех пациентов, которым необходимо лечение.
Кроме того, распределены по регионам лекарства от болезни Гоше, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, лекарства для детей с расстройствами психики и поведения из спектра аутизма, больных шизофренией, с аффективными расстройствами, СДВГ, медицинские изделия для оперативного лечения сосудисто-мозговых заболеваний, медицинские изделия для обеспечения донорства крови и ее компонентов, мукополисахаридоза, для онкогематологических больных, противотуберкулезные препараты, от рака молочной железы, легочной артериальной гипертензии, препараты для лечения бесплодия у женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий.
Но всё же лучше дихлофос.
Ждем новость о закупке туалетной бумаги в ОПУ.
Или для ЗЕ купили и сообщают???