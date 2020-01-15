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 Общество, Здоровье
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 Украина закупила лекарства для лечения рассеянного склероза, - Минздрав

По заказу Министерства здравоохранения Украины UNDP Ukraine/ПРООН в Украине закупила высокоэффективный препарат для лечения рассеянного склероза. Лекарство уже поехало в регионы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Препарат "Финголимод" в прошлом году был закуплен впервые. Стоимость годового курса лечения будет оставлять около 32 тыс. грн, но еще год назад его стоимость была около 400 тыс. грн в аптечной сети. Такого снижения цены удалось достичь за счет повышения конкуренции благодаря тому, что оригинальный препарат потерял патентную защиту, и другие производители получили возможность производить генерические препараты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине насчитывается около 20 тысяч больных рассеянным склерозом, одновременно при формировании потребности на 2019 год регионами была заявлена ​​потребность только для 3,5 тысячи пациентов.

В Минздраве ожидают, что в течение следующих лет удастся еще больше снизить стоимость лекарственных средств за счет увеличения конкуренции между производителями лекарств как оригинальных, так и генерических форм. Это позволит значительно увеличить охват лечением пациентов с рассеянным склерозом. Важно, чтобы при формировании потребности на 2020 год регионами была заявлена ​​потребность для всех пациентов, которым необходимо лечение.

Кроме того, распределены по регионам лекарства от болезни Гоше, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, лекарства для детей с расстройствами психики и поведения из спектра аутизма, больных шизофренией, с аффективными расстройствами, СДВГ, медицинские изделия для оперативного лечения сосудисто-мозговых заболеваний, медицинские изделия для обеспечения донорства крови и ее компонентов, мукополисахаридоза, для онкогематологических больных, противотуберкулезные препараты, от рака молочной железы, легочной артериальной гипертензии, препараты для лечения бесплодия у женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169947
 
 
 Топ комментарии
 
...дайте его оманскому нелоху вместе с селедкой... Украина закупила лекарства для лечения рассеянного склероза, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6351
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нет, просто факт на пустом месте. Хотя слугам, судя по их турбулентности, это пригодится.
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Хорошая новость для Гончарука! Он не помнит что в стране нет почасовой оплаты труда как во всех нормальных странах.Дайте ему две дозы!
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Зрада!
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нет, просто факт на пустом месте. Хотя слугам, судя по их турбулентности, это пригодится.
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Да, это, конечно, не томос.
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все заслуги идут в совокупности, а не какой то факт рутинной работы. Кстати, Томос -это достижение, а закупка лекарств-рутина.
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А в чем достижение? Бога-то нет. Может надо было в образование инвестировать церковные сборы?
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А до сьогоднішнього дня не закуповувала? Нє? Зраджений дружиною (судячи з лементу з самого ранку)? Від розсіяного склерозу лише цей препарат допомагає?
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зеленожопым уродам даже прочитать правильно не хватает ума- только сейчас этот препарат потерял патентную защиту! 400000 грн платить врядли бы кто-то смог у Украине до этого за такой препарат. А еще, кремлевские твари, валите на хрен в *********, если вам, уродам, наша церковь не нужна- там будет вам скрепненько, с гундяев будете освящать убийства людей, и оружие всех мастей. Вот это конечно да, освящать убийства- это правильно, да рашетвари?куда там томосу.
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А я, хоть и не кацап, думаю, что зрада. Цензор таким образом пытается прибавить очков зелебене
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...дайте его оманскому нелоху вместе с селедкой... Украина закупила лекарства для лечения рассеянного склероза, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6351
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Його анамнез вказує, що склєроз, який спостерігається у пацієнта лікуванню ліками не підлягає.
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...чтоб вспомнил как домой добрался??? и куда в обмороке по пути залетал???
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Хорошая новость для Гончарука! Он не помнит что в стране нет почасовой оплаты труда как во всех нормальных странах.Дайте ему две дозы!
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Спасибо, мне не надо. Україна закупила ліки для лікування розсіяного склерозу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2320 А вот наскрозь совково-рускамирскому папику Зюзи это очень кстати.
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Что хорошее лекарство для дряхлеющего *****.
Но всё же лучше дихлофос.
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МОЗ сообщил, что хоть некоторые их клерки иногда находят документы и решают с ними немного поработать.
Ждем новость о закупке туалетной бумаги в ОПУ.
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Тут комментируют те,кто не имеет понятия,что такое рассеяный склероз.При нём нет никакой потери памяти. Моя мама медленно умирала от этого страшного диагноза...Рассеяный потому что любой орган человека отмирает с каждым днём.Это ужас наблюдать,как человек каждый день испытывает невыносимую боль,теряет зрение,и превращается в овощ. И всё это без всяких потерь памяти,как подумали некоторые.Болезнь неизлечима.Её можно лишь немного задержать.Дай Бог чтоб эти лекарства попали в Украину,чем раньше тем лучше...
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В чем новость?

Или для ЗЕ купили и сообщают???
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Ага-а,только по рассеяности все отдала в комерческие аптеки где их стоимость превышает в разы.А в социальных хоть шаром покоти.
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От рассеянного склероза помогает израильский Копаксон. Не знают как он действует, но говорят, что помогает. Раньше он стоил 13 000 грн., некоторым давали бесплатно, а остальным по блату за пол цены. Сейчас стоит около 10 000 грн. и наверное также распределяют. Не может быть чтобы доктора мимо себя деньги пропустили.
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