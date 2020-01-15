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 Офис Генпрокурора просит Иран передать украинским правоохранителям черные ящики сбитого самолета МАУ

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинской стороне бортовые самописцы с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого иранскими военными близ Тегерана.

"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 Тегеран-Киев и сбитого иранскими военными", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Также в ведомстве заверили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3169946
 
 
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только сейчас? Но Иран еще не определился, кому он их отдаст.
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Может, всё-таки, пусть лучше французы почитают? А то Зеля с Даниловым - те ещё расследователи.
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А які підстави є у ОГПУ українського розливу вимагати у іранців "чорні скриньки"? Та після заяв:"добре, що там було лише 11 українців..." і "ймовірність теракту виключена. То двигун горів, екіпаж не фахово діяв.." навіть Канада буде проти, щоб "чорні скриньки" вам, чорноротим віддати.
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Просит?? Еще на колени бухнитесь перед ними как военнопленные как Зе на стадионе шмякнулся.. Украина должна НАСТАИВАТЬ на передаче ящиков.
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То фігня. Тєрпіл ніхто слухати не буде.
Тут Зєлєнскій в порталі застряв. Зеленский застрял в стене в Вилейке (звонок в МЧС) думаю,треба РНБО скликати.
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Це щоб "підтвердити", що іранці московською ракетою не стріляли?

Скажуть помилка пілота (або ще щось видумають), як того ***** хоче.
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ага всем передадут и Франции и нам и Канаде и у себя пару оставят..... захват оператора который снимал нашумевшее видео с пуском ракет говорит о том что ксиру пофиг что требует весь мир......
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А зачем на самолетах гирокомпас?Если Земля круглая,так он там и нахрен не нужен.
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просить долго будут...
есть еще такое слово - настаивают, если не можете в слух сказать - требует
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Скоріше за все путєн побачивши що "ящики " можуть попасти до Франції , де влада Макрона не абсолютна , то дав команду зєлі на перехоплення "ящиків " . Ну , а ці з 95 кварталу в своєму стилі .
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