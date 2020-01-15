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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1970) Найем (507) Укроборонпром (840)

 Не было никогда зарплаты в 300 тыс., только единоразовые выплаты за "волонтерский" период работы в "Укроборонпроме", - Найем

Заместитель Генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявил, что задекларированный им доход за декабрь почти вдвое ниже того, что он получил в ноябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал на странице в сети Facebook.

"Потому что не было никогда "зарплаты в 300 тысяч". Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне", - говорится в сообщении.

Найем отметил, что его настоящая зарплата может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от результатов его работы и успехов всей компании.

"И да, у бывшего руководства Концерна официальные выплаты были почти в два раза меньше. "Результаты" нам и стране еще долго разгребать. А об их неофициальных доходах мы узнавали от Бигуса и НАБУ. Теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и одной, белой и открыто задекларированной зарплатой", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель Генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем за месяц получил больше 300 000 гривен зарплаты.

Позже Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс урезал зарплаты некоторым руководящим сотрудникам "Укробронпрома". Снижение произошло в среднем на 40%.

В частности, доход Мустафы Найема снизился почти в два раза - с 310 тысяч до 170. Такое же снижение произошло у зама Айвараса по маркетингу Михаила Морозова. Его доход в декабре прошлого года составил 262 тыс, а в ноябре - 465.

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Не было никогда зарплаты в 300 тыс., только единоразовые выплаты за волонтерский период работы в Укроборонпроме, - Найем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169944
 
 
 Топ комментарии
 
рыдаю...
премии за "волонтерство"? оригинально...
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охрененное волонтёрство. он вообще знает значение этого слова?
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А за волонтерство разве платят деньги?! Походу девочка вНаем нас за лохов держит!
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рыдаю...
премии за "волонтерство"? оригинально...
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Они в лотерею выиграл второй наволонтёрил...
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Не надо ля-ля, хоть Наем, и мелочь пузатая, но он ещё когда во власть лез, говорил - я наем!..
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"премии за волонтерство" креативней отмазка, чем посевания судьи Зварыча) ноу хау для ылиты
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хотела зайти на его страницу, чтобы написать о безвозмездном значении этого слова, но увы, он не Пастор, все закрыто, только для друзей. Когда и за сколько люди меняются....
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мне кажется он не сильно менялся... просто умело маскировался, как хамелеон ))) подстраиваясь под окружающую среду компашку...
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ЦАна этаго чеаэка 300 000 гривен мелкими премиями!
А в интернете можно (нужно) создать страницу "благодарности Наему, без цензуры"
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В Украине появился первый волонтёр, который сидел на зарплате Наем, ну не пались так)))))
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Тому, що він справжній волонтер, за справжні гроші. А не за дякую.
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охрененное волонтёрство. он вообще знает значение этого слова?
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Волонтёр - человек, занимающийся общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе в зависимости в каком Государстве проводится деятельность. К примеру, в Республике Казахстан с 2020 года планируется внедрение Студенческого Ваучера, или же, выдача студентам дополнительных вознаграждении в виде повышении государственной стипендии на 30%.

А вдруг они испытывает на себе законы Казахстана, безвозмездно?
Этого волонтёра, который способствовал приходу Зелемойского к власти, нельзя же заподозрить в испытании мозгов зебов на количество поглощаемого говна...
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Чурка голимая иди волонтерь у себя в горах... присосались уроды как не жы** так чурбаны...
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А за волонтерство разве платят деньги?! Походу девочка вНаем нас за лохов держит!
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"Потому что не было никогда "зарплаты в 300 тысяч". Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3169944

Пуштун тоже считает малоросню идиотами....

расскажи про эти единоразовые несколько премий....- какие суммы...???
и как часто эти премии...?
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волонтерство не должно оплачиваться ибо само слово теряет смысл.
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Тем более, это выплата не с частного предприятия, а с государственного, то есть, это буквально с бюджета, где такое предусмотренно? В таком случае, надо тогда и приказ гендиректора о выплате премии за волонтерство выставлять для доказательства, и не завтра, когда его напечатают, а еще тогда, когда выплатили, шоб небыло возмущений. Я бы понял, еслибы ему выплатил какой-нибудь частник за волонтерство из своих личных соображений.
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один бубочка святой работает за 28 000 тысяч - а эти пороботовские перебежчики и не побоюсь этого слова - предатели - все им мало - ууу - бесстыжие))))
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А волонтерство уже так хорошо оплачивается официально. Можно я список дам реальных волонтеров им хоть по 5 тыс гривен накиньте.
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Волонтерам на ранения скидуются а пуштунам по пол миллиона премии за волонтерство... гнида чёрножопая!
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Не надо давать список! а то бубочка сразу придумает стопятьсот миллионов убийств для волонтеров. Знаете сколько висяков у собакова?
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Еще один "волонтер"....Сотрудники партии СН по всей Украине оказались "волонтерами" и этот туда же... Не було ніколи зарплати в 300 тис., лише одноразові виплати за "волонтерський" період роботи в концерні, - Найєм - Цензор.НЕТ 3745
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Напевне відсотків 73 українців на його місці і про його обставинах говорили те саме. За такі гроші людям з настільки ампутованою совістю нічого не коштує перемалюватися з радикально білого на радикально чорного. Це ж треба, "за результатами роботи". При минулих злодія інформація про відремонтовано техніку, про поставлену у війська техніку, про випробування і запуск у виробництво нових зразків озброєння була майже щотижневою. При ЦИХ спеціалістах - тиша, яку перекривають гучні заяви. І ще. Якщо у вас Є ФАКТИ отримання аідкатів чи інших порушень, що вам заважає садити тих, хто цим займався? Ви навіть справу Свинарчуків не можете до суду довести. Бо говорильня, за яку ви отримуєте гроші - то не робота, за яку справді треба платити.
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И как довести дело "Свинарчуков" до суда, если никто не может показать, что эти же запчасти можно поставить легально по более низкой цене?
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Можно но для этого нада вступить в ОДКБ и Тайожный Союз туда Бубочка нас и ведет!
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Однозначно, Лукашенко тоже клал на Конституцию и ему пытались объявить за это импичмент, но лукашисты схавали. По количеству лжи на уши уЗеленские уже сравняются скоро с Лукашенко, а зебы схавают и даже когда начнут выкидывать из Конституции статьи на курс в ЕС и НАТО, внесение которых добивался "предатель" Порошенко, именно потому, что Порошенко "предатель" и "партия войны"...
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Как красиво рассчитались с этим чмошником зеленые за предательство соевого пахана. И теперь это чувырло рассказывает про профессионализм??? А он не посмотрел, что например зарплатв в медицине по Украине составляет чуть больше 6 тыс 6рн в месяц. Или он всю страну за лохов держит,
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Яке волонтерство??? Мустафа, виявляється, волонтер??? Ну-ну... І як це платити за волонтерство? Волонтерство - на те і волонтерство, що людина безкоштовно щось робить...
Згадався старий прикол з баша, дуже в тему:
ххх: хелп! ктонить! каг по инглишу буит волонтерство? я тут резюме заполняю, хочю похвастаца!
ууу: free blowjob
ххх: пасибки!

Я гадаю, чимало справжніхволонтерів дуже обурились, коли почули слова Мустафи...
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Именно Найем гордился реформой полиции, как непосредственный её участник. Это он сказал в интервью, когда в какой-то столовой или кафе поглощал тефтели...
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Как быстро человек превращается в гавно, а почему, да потому что человек и родился гавном. Журналистика это гавно уже не интересует, бабло не то.
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Нет, подобные обернулись в обёртку конфет Рошен, когда им было выгодно, но так говном и остались, а лохторат судил по обёртке...
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Так я же и написал, что некоторые рождаются гавном. А "переодеваются" они всю жизнь.
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Волонте́рство, або волонте́рська дія́льність (від фр. volontaire (доброволець) → лат. voluntariusлат. voluntas (вільне волевиявлення) → лат. volō (бажання, намір)) - добровільна безкорислива суспільно корисна діяльність. Може здійснюватись і окремими людьми, і організаціями[1][2][3][4].
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лещенко и наем -- приспособленцы, которые все время ищут возможность сесть на хлебную жилу.
Путь От грантов "журналистов-антикоррупционеров" до депутатов Рады, а затем и в советы директоров крупнейших украинских корпораций. ))) Головокружительная карьера. )))
Кто то думает что эти ребятки такие талантливые управленцы?
Нет , они талантливые приспособленцы.
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ps кстати , надеюсь что контрразведка хорошо проверила этих гавриков на предмет допуска к тайнам укроборонпрома. есть у меня большие подозрения насчет их сотрудничества с рф
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Ото делать контрразведке нечего, только этими ....... заниматься.
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Мустафа! ты же когда то был журналистом! думай, что пишешь!
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Журналистом он работал почти бесплатно, а тут такое баблище!
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Оно никогда не было журналистом, Оно всегда было обрезанной проституткой.
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мерзость! какая оплата за ВОЛОНТЁРСТВО???!!! Ты же падло депутатом харчевался.
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Про Бігуса-файна згадка,адже ті брехливі звинувачення з "розслідування" ,так і не були доведені.
І може людям цікаво,за яке волонтерство Найом отримує чималенькі сумми ?
Продажі підвищує ?
Нові розробки озброєння впроваджує ?
Що за приховані таланти ?
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Если Вы Мустафа получили деньги за Вашу работу , то называть это волонтерством уже как-то странно .
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Вибачте за питання, але...

Гонтарєва працює в університеті Лондона, Клімкін в Європі викладає в університетах.
Цікаво куди Сивохо, Мендель, Юзіка запросять? Не було ніколи зарплати в 300 тис., лише одноразові виплати за "волонтерський" період роботи в концерні, - Найєм - Цензор.НЕТ 9650
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Не , не запросят, наи фига там тупые зажравшиеся ушлепки, к тому жэе бездарные, как кусок дерьма?
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За волонтерство можна з самоката запросити компенсацію??? Лише наймєму, чи ще й шабуніну???
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Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок

==
единоразово несколько раз? Чувак, ты сам понимаешь что несёшь?
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Все трудней и трудней зелебобикам орать про «Борига крадет»)))
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им надо просто понять, что при нем было много волонтеров по -Наему. А еще их будет намного больше опять же по-Наему.
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Надо просто перестать бесплатно двигаться в пространстве! Шаг влево - премия, шаг вправо - надбавка! А зарплаты у меня нетути!
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Аха ... Пенсам - ****** на воротник , а себе зарплату как у Маска . Офигенно устроился этот путриот Не було ніколи зарплати в 300 тис., лише одноразові виплати за "волонтерський" період роботи в концерні, - Найєм - Цензор.НЕТ 5198
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А чего раскудахтались. Вы же сами за волонтёров задницу рвете, а когда вам говоришь что 99.9% волонтеров Украины - аферюги и воры вы в истерике заходитесь.
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Я так понимаю, что п@здеж это неотьемлимая часть зебуинства.Так брехать как брешут зеленоюопые обезьяны это надо уметь.Причем я еще ни одного слугу народа который не прип@здел не видел.Начиная с Нелоха Оманского и заканчивая всякими наемами.
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понятно что они там все топчятся не за сладкий пряник......
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У них зарплаты и премии больше чем они могут украсть, плюс воруют - двойной гешефт. На найеме хорошо видно как система ломает одиночек пришедших во власть. Поэтому только Майдан и в Раду единовремено должно зайти более трёхсот патриотов и националистов - тогда есть шанс систему сломать, по одному она ломает даже самых стойких патриотов и националистов - кого купит, а кого дискредитирует.
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Какой он нахрен волонтер, пятух он афганский.
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Фонд государственного имущества опубликовал список объектов малой приватизации, среди них 9 госпредприятий концерна "Укроборонпром".
Данные Фонда госимущества опубликованы в газете ведомства "Ведомости приватизации"
Сообщается, что фонд планирует продать 100% акций ПАО "Херсонский завод "Судмаш", уставный капитал которого составляет 67,235 миллиона гривень, а также комплексы восьми оборонных предприятий.
Речь идет о "Винницком авиационном заводе - "ВИАЗ", "Запорожском автомобильном ремонтном заводе", "Ивано-Франковском котельно-сварочном заводе", госпредприятии "171 Черниговский ремонтный завод", "Нежинском ремонтном заводе инженерного вооружения", "Харьковском заводе транспортного оборудования".
Также в перечне представлены киевские предприятия - "Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления" и госпредприятие "Укроборонресурсы".
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Порохоботы никогда ему не простят предательства Пети.
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Дороге задоволення утримувати бородату жінку, кучерявого лисого та всяку різну зелену шелупєнь 😕
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Зарплата руководителей "Укроборонпрома" - это демонстрация дружеского расположения к самому себе.
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