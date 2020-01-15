 Не было никогда зарплаты в 300 тыс., только единоразовые выплаты за "волонтерский" период работы в "Укроборонпроме", - Найем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал на странице в сети Facebook.
"Потому что не было никогда "зарплаты в 300 тысяч". Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне", - говорится в сообщении.
Найем отметил, что его настоящая зарплата может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от результатов его работы и успехов всей компании.
"И да, у бывшего руководства Концерна официальные выплаты были почти в два раза меньше. "Результаты" нам и стране еще долго разгребать. А об их неофициальных доходах мы узнавали от Бигуса и НАБУ. Теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и одной, белой и открыто задекларированной зарплатой", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что заместитель Генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем за месяц получил больше 300 000 гривен зарплаты.
Позже Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс урезал зарплаты некоторым руководящим сотрудникам "Укробронпрома". Снижение произошло в среднем на 40%.
В частности, доход Мустафы Найема снизился почти в два раза - с 310 тысяч до 170. Такое же снижение произошло у зама Айвараса по маркетингу Михаила Морозова. Его доход в декабре прошлого года составил 262 тыс, а в ноябре - 465.
премии за "волонтерство"? оригинально...
средукомпашку...
А в интернете можно (нужно) создать страницу "благодарности Наему, без цензуры"
А вдруг они испытывает на себе законы Казахстана, безвозмездно?
Этого волонтёра, который способствовал приходу Зелемойского к власти, нельзя же заподозрить в испытании мозгов зебов на количество поглощаемого говна...
Пуштун тоже считает малоросню идиотами....
расскажи про эти единоразовые несколько премий....- какие суммы...???
и как часто эти премии...?
Згадався старий прикол з баша, дуже в тему:
ххх: хелп! ктонить! каг по инглишу буит волонтерство? я тут резюме заполняю, хочю похвастаца!
ууу: free blowjob
ххх: пасибки!
Я гадаю, чимало справжніхволонтерів дуже обурились, коли почули слова Мустафи...
Путь От грантов "журналистов-антикоррупционеров" до депутатов Рады, а затем и в советы директоров крупнейших украинских корпораций. ))) Головокружительная карьера. )))
Кто то думает что эти ребятки такие талантливые управленцы?
Нет , они талантливые приспособленцы.
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ps кстати , надеюсь что контрразведка хорошо проверила этих гавриков на предмет допуска к тайнам укроборонпрома. есть у меня большие подозрения насчет их сотрудничества с рф
І може людям цікаво,за яке волонтерство Найом отримує чималенькі сумми ?
Продажі підвищує ?
Нові розробки озброєння впроваджує ?
Що за приховані таланти ?
Гонтарєва працює в університеті Лондона, Клімкін в Європі викладає в університетах.
Цікаво куди Сивохо, Мендель, Юзіка запросять?
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единоразово несколько раз? Чувак, ты сам понимаешь что несёшь?
шерочка с машерочкой...
Данные Фонда госимущества опубликованы в газете ведомства "Ведомости приватизации"
Сообщается, что фонд планирует продать 100% акций ПАО "Херсонский завод "Судмаш", уставный капитал которого составляет 67,235 миллиона гривень, а также комплексы восьми оборонных предприятий.
Речь идет о "Винницком авиационном заводе - "ВИАЗ", "Запорожском автомобильном ремонтном заводе", "Ивано-Франковском котельно-сварочном заводе", госпредприятии "171 Черниговский ремонтный завод", "Нежинском ремонтном заводе инженерного вооружения", "Харьковском заводе транспортного оборудования".
Также в перечне представлены киевские предприятия - "Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления" и госпредприятие "Укроборонресурсы".