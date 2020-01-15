 Палата представителей Конгресса США передаст Сенату новые свидетельства давления Трампа на Зеленского, - американские СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают американские СМИ.
Палата представителей надеется включить их в протокол к началу процесса об импичменте в Сенате.
Часть этой информации засекречена с целью защиты личной конфиденциальной информации. В частности, она включает текст письма личного адвоката Трампа - Руди Джулиани - президенту Украины Владимиру Зеленскому. Скриншот письма был предоставлен соратником Джулиани - Львом Парнасом - Комитету по разведке Палаты представителей.
"Эти документы, а также те, которые недавно были обнародованы в соответствии с законом о свободе информации, демонстрируют, что существует больше доказательств, имеющих отношение к планам президента в отношении Украины, но они были скрыты самим президентом", - заявил председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.
Он отметил: "Все эти новые доказательства подтверждают то, что мы уже знаем: президент и его соратники оказывали давление на украинских чиновников, чтобы те объявили о расследовании, которое принесет президенту политическую выгоду. Не может быть полного и справедливого судебного разбирательства в Сенате без документов, которые президент Трамп отказывается предоставить Конгрессу".
Палата, как ожидается, проголосует в среду за передачу документов об импичменте Трампа Сенату для судебного разбирательства.
Члены сената США, смогут приступить к проведению слушаний по вопросу об импичменте, вероятно, 21 января, сообщил спикер сената Митч Макконнелл.
"Палата представителей, вероятно, наконец-то, в среду передаст нам дело (об импичменте - ИФ)", - заявил он журналистам. По словам Макконнелла, это позволит сенаторам начать подготовку к слушаниям, после чего "в следующий вторник можно будет начать рассмотрение дела".
Депеши из Ирана в мировых СМИ на фоне уличных беспорядков в городах:
По меньшей мере три ведущие государственного телевидения Ирана сообщили, что увольняются с работы в знак протеста против попытки властей скрыть правду о крушении украинского самолета, сбитого иранскими ПВО.
«Спасибо зрителям за то, что принимали меня. Сегодня это закончилось. Я никогда не вернусь на телевидение», - написала в социальных сетях телеведущая Захра Хатами. Ведущая Сааба Рад сообщила, что после 21 года на телевидение и радио она ощущает, что не может продолжать работу.
«Не могу поверить в убийство моих соотечественников. Извините, что я лгала вам 13 лет. Несколько лет назад я ушла с работы и никогда на нее не вернусь», - сообщила их бывшая коллега Джеларе Джабари.
В первые дни после катастрофы, унесшей 176 человеческих жизней, власти Ирана утверждали, что причиной крушения стали технические неполадки. Но затем им пришлось признать, что лайнер был сбит ПВО. Согласно нынешней версии, речь идет о трагической ошибке, ответственность за которую власти возлагают на США.
Если дошло до увольнения телеведущих, и это не фейк ньюс, то на улицах иранских городов и в студенческих кампусах действительно происходит серьезное брожение - через 40 лет жесткого режима аятолл.
Назначается принудительное лечение наркомании в Украине только по решению суда. Основанием для судебного разбирательства может послужить официальное заявление от близких родственников о том, что в результате дальнейшего употребления психотропных средств может возникнуть угроза для жизни самого наркомана или его окружения. Доказать наличие такой опасности довольно сложно, ведь в любом случае пагубное пристрастие несет риски для благополучия всех, вовлеченных в неприятную ситуацию.