 С начала войны на Донбассе погибли 147 детей, - Human Right Watch

Однако в период с января по май 2019 года количество нападений на школы по обе стороны линии разграничения увеличилась втрое по сравнению с тем же периодом 2018 года. За шесть лет конфликта погибло 147 детей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Мирные жители становятся жертвами огня из легких вооружений, артиллерийских и минометных обстрелов, мин и взрывоопасных предметов – последствий войны", - говорится в сообщении.

Трудности с получением пенсий для многих людей преклонного возраста до сих пор существуют.

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"В мае 2018 года Верховный Суд установил, что требование о регистрации пенсионеров как ВПО возлагает на них чрезмерное бремя в вопросе получения пенсий, а в декабре того же года признал проверку ВПО по месту их проживания неконституционной", - добавляют в организации.

Отмечается, что ограниченный доступ к элементарным услугам и неотложной медицинской помощи является проблемой на некоторых контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ).

"В период с января по апрель 2019 года минимум 19 человек, преимущественно старшего возраста, во время пересечения линии столкновения скончались из-за проблем со здоровьем", - говорится в сообщении.

Кроме этого, подчеркивается, что в марте власти отменили срок действия электронных пропусков, необходимых для пересечения линии соприкосновения.

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"В августе было запущено электрокар для перевозки людей пожилого возраста и людей с инвалидностью через линию столкновения на чисто пешеходном КПВВ "Станица Луганская". В ноябре на этом же КПВВ было завершено крайне нужен ремонт разрушенного моста, что имеет несколько обезопасить процесс пересечения", - резюмируют в организации.