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 За сутки на Донбассе ранены двое украинских воинов, наемники РФ совершили 10 обстрелов, - штаб ОС

14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 15 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно: неподалеку Новотроицкого и Марьинки - из стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Невельское - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Луганским - из станковых противотанковых гранатометов; трижды в районе населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм - 28 мин, с 82-мм миномета - 8 мин, а также применил автоматические гранатометы; вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм - 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говоритс в сводке.

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Вчера, 14 января, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащего Объединенных сил получили ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины из 82-мм миномета.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

За сутки на Донбассе ранены двое украинских воинов, наемники РФ совершили 10 обстрелов, - штаб ОС 01
За сутки на Донбассе ранены двое украинских воинов, наемники РФ совершили 10 обстрелов, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3169933
 
 
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Ща зеля поздравит путина с каким-то праздником. Им обоим насрать на раненых и убитых украинцев.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Під Орехово щось рогаті оборзелі.... сподіваюсь, що наші воїни дали кацапам по рогах!!??
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