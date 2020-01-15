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 Задержан человек, опубликовавший видео попадания ракеты в самолет МАУ в Иране, - Fars

Человека, опубликовавшего видео попадания ракеты в самолет МАУ в Иране, арестовали.

Как сообщает иранское полуофициальное агентство Fars, свидетеля задержали представители Корпуса стражей Исламской революции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Агентство не раскрыло подробностей, однако уточнило, что результаты расследования будут представлены общественности.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3169930
 
 
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еще одно подтверждение что не случайно сбили
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еще одно подтверждение что не случайно сбили
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Весьма сомнительно, что кто-то от нечего делать заблаговременно снимал звездное небо. Возможно была утечка информации о том что данный самолет намереваются сбить
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"людину, що опублікувала відео, на якому зображений ракетний удар по українському літаку поблизу Тегерана, було заарештовано елітним підрозділом Корпусу Вартових Ісламської революції" - це ознака авторитарної, диктаторської системи влади.
73/43%збілів прошу вняти, що і в Україні ви таку встановлюєте.
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Смороду думають, що їх це не торкнеться. А коли приїдуть сміття, заарештують за лайк/репост і повезуть на страшні борошна - буде вже пізно.
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Как задержали,так и отпустят,конечно,если задерживали не кацапские людоеды.
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Ага, чалматые они добрые, они человека просто так держать не будут...... Они его просто на городской площади на траверсе подъемного крана повесят.
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за голову, да. Але перед тим руки ноги повідрубують.
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Уже не подвесят.Это,если бы сразу,как выложил...
А так,какой резон,если вождь людоедов признал,шо они сбили.
Это,чисто,узнать почему камера была наведена именно на эту точку.
Тут и дураку понятно,шо первую ракету просто не успел заснять.
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