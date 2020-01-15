EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  308  11
Материалы по теме:
Все про:Европарламент (1455) Россия (74741) Боинг-777 Malaysia Airlines (1050)

 Депутаты Европарламента призывают РФ последовать примеру Ирана и признать факт сбивания "Боинга" на Донбассе

Российская Федерация должна взять на себя ответственность за сбивание самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы сейчас наблюдаем за уникальной ситуацией, когда Иран опережает Россию в своем признании ответственности. Россия должна взять на себя ответственность за сбивание МН17, но она до сих пор этого не сделала. Доказательная база идентична, но Россия отказывается признать свою вину", - заявил в комментарии Радио Свобода немецкий депутат Михаэль Галер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина задержала еще одного свидетеля причастности РФ к уничтожению "Боинга" МН-17. ВИДЕО

Если раньше евродепутаты позволяли себе так высказываться только в кулуарах и не под запись, то теперь откровенно осуждают Россию и сравнивают реакции Тегерана и Москвы на сбитый самолет.

"Власти Ирана признала свою ответственность за несколько дней. И здесь мы видим огромный контраст с поведением России, когда на территории Украины был сбит самолет Малайзии", - заявил в комментарии Радио Свобода депутат из Литвы Андрюс Кубилюс.

Несмотря на то, что Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского лайнера, в Европарламенте призывают к всестороннему и прозрачному расследованию, поскольку, по словам депутатов, до сих пор остается много вопросов без ответов.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине снимают документальный фильм о "Боинге-777", который российские террористы сбили над Донбассом

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Читайте также: Мы могли годами держать Цемаха, который не сказал бы следователям ни слова больше, - Баканов

14 ноября Объединенная следственная группа в обращении к возможным свидетелям констатировала, что владеет информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы террористов "ДНР", а их интенсивность повысилась в первой половине июля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3169929
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ага ждите. ********* уже Польшу обвиняет в нападении на ссср. А вы еще сомневаетесь в ихней адекватности.
 показать весь комментарий
 
 
Чем то депутаты Европарламента напоминают Зеленского.
Так же уверенно ведут свою партию к проигрышу.
 показать весь комментарий
 
Про малазийский уже молчат. **** в Гаагу уже не требуют отправить. Вот для жтого он и сбил украинский самолет .
А БУБОЧКА ВОДЫ В РОТ НАБРАЛ
 показать весь комментарий
 
 
Если раньше евродепутаты позволяли себе так высказываться только в кулуарах и не под запись, то теперь откровенно осуждают Россию и сравнивают реакции Тегерана и Москвы на сбитый самолет.
"Власти Ирана признала свою ответственность за несколько дней. И здесь мы видим огромный контраст с поведением России, когда на территории Украины был сбит самолет Малайзии", - заявил в комментарии Радио Свобода депутат из Литвы Андрюс Кубилюс.Источник: https://censor.net.ua/n3169929
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня слушала выступление министра иностранных дел Словакии - " мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать КАК СБИВАЮТ ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ РАКЕТАМИ"
А БУБОЧКА - молчит . Оба самолета связаны с Украиной и агрессором рашей- а он воды в рот набрал
 показать весь комментарий
 
 
Бубочка в рот набрал, со всех сторон. Но не воды.) А так всё правильно.
 показать весь комментарий
 
 
Ось тут вже можна Сашуню Грей замінити на Моніку...

Депутаты Европарламента призывают РФ последовать примеру Ирана и признать факт сбивания "Боинга" на Донбассе - Цензор.НЕТ 5724
 показать весь комментарий
 
Признать что сбили боинг, сразу плюсом признать поставки оружия на донбас, а это слишком тяжкие последствия для рф
 показать весь комментарий
 
 
Эмбарго против раши и Ирана. Турецкий и северный накроются медным тазом
БУБОЧКА не способен играть на мировой карте
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх