 В Вашингтоне одобряют позицию Киева не вмешиваться в дело об импичменте, - Ельченко

Об этом сказал во вторник, 14 января, в Вашингтоне посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во время моих первых встреч (в Вашингтоне. - Ред.) эта тема не скрывалась - не я, конечно, ее поднимал, но мои собеседники говорили откровенно, что да, эта тема существует, что это действительно проблема. Но они (с американской стороны. - Ред.) считают, что мы взяли абсолютно правильную линию, когда не вмешиваемся в эти дискуссии", - сообщил посол.
Он подчеркнул, что рассмотрение дела об импичменте является внутренним делом США.
"Думаю, что такого уровня демократии страна разберется в этом сама, без нашей или любой другой помощи", - подчеркнул украинский дипломат.
Напомним, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.
Потом продали недра, часть из которых принадлежит каждому украинцу.
Теперь осталась продать землю.
И = вуаля, можно отбывать на Землю Обетованную, как все евреи и делают (коих в нашей власти просто как тараканов. Ну чисто украинцы).
И никто не пикнет.
А если пикнет, то сразу вопли: "еврейские погромы, антисемитизм".
****** короче.
😵😵😵
😀😀😀
Как у негра.
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https://www.youtube.com/watch?v=4ZI9bJJ2wXg
Але зебіли і такому авторитетному свідку фіг повірять...