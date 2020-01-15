EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  167  15
Материалы по теме:
Все про:Ельченко (254) импичмент (460) США (16033) Трамп (2748)

 В Вашингтоне одобряют позицию Киева не вмешиваться в дело об импичменте, - Ельченко

Американская сторона считает правильной позицию Украины о невмешательстве в рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа несмотря на то, что украинский вопрос является одним из главных в этом процессе.

Об этом сказал во вторник, 14 января, в Вашингтоне посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время моих первых встреч (в Вашингтоне. - Ред.) эта тема не скрывалась - не я, конечно, ее поднимал, но мои собеседники говорили откровенно, что да, эта тема существует, что это действительно проблема. Но они (с американской стороны. - Ред.) считают, что мы взяли абсолютно правильную линию, когда не вмешиваемся в эти дискуссии", - сообщил посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статьи импичмента Трампа могут передать на рассмотрение Сената на следующей неделе, - спикер палаты представителей Пелоси

Он подчеркнул, что рассмотрение дела об импичменте является внутренним делом США.

"Думаю, что такого уровня демократии страна разберется в этом сама, без нашей или любой другой помощи", - подчеркнул украинский дипломат.

Напомним, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3169928
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Киев щаз ни во что не вмешивается походу, кроме распродажи нашей с вами земли ворам, которые нас же и ограбили...
 показать весь комментарий
 
 
PS. Сначала украли и распродали заводы. Государственные. Которые нам с вами принадлежат (и прибыль с них).
Потом продали недра, часть из которых принадлежит каждому украинцу.
Теперь осталась продать землю.
И = вуаля, можно отбывать на Землю Обетованную, как все евреи и делают (коих в нашей власти просто как тараканов. Ну чисто украинцы).
И никто не пикнет.
А если пикнет, то сразу вопли: "еврейские погромы, антисемитизм".
****** короче.
 показать весь комментарий
 
 
"Которые нам с вами принадлежат (и прибыль с них)"
😵😵😵
😀😀😀
 показать весь комментарий
 
Он и в США боятся Черного Бобочки как во что то влезет клоун все беги в больницу морг синагогу,🤭
 показать весь комментарий
 
Перекладаю: Monica Zelenski, don't mess with Washington, stupid asshole В Вашингтоне одобряют позицию Киева не вмешиваться в дело об импичменте, - Ельченко - Цензор.НЕТ 6504
 показать весь комментарий
 
 
Скудноватый у тебя словарный запас.
Как у негра.
 показать весь комментарий
 
 
Перевзутий в зебільні гамаки посол розказує зебілам, що Україна і її владні мужі в американські розборки не втручались ні в часи президенства Петра, ні сьогодні. І що проблеми Трампа - не через Україну, а лише тому, що він сам втянув в скандал власне Україну.
Але зебіли і такому авторитетному свідку фіг повірять...
 показать весь комментарий
 
У нього в Києві вже свій імпічмент на носі.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх