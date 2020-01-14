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Все про:Human Rights Watch (61) Крым (22270) политзаключенные (1393)

 С 2015 года по меньшей мере 63 крымских татарина осуждены Россией по сфабрикованным обвинениям, - Human Rights Watch

Оккупационный власти Крыма продолжают преследования крымских татар. В частности, с 2015 года по меньшей мере 63 человека были привлечены к ответственности по сфабрикованным обвинениям.

Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Только в марте (2019 года. - Ред.) российские власти арестовали 24 человека, большинство из которых были членами "Крымской солидарности" - группы правовой и социальной поддержки семей арестованных по политическим мотивам. Все были обвинены в связи с "Хизб ут-Тахрир", панисламистским движением, запрещенным в России, но законным в Украине", - отметили правозащитники.

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Отмечается, что при этом никто из задержанным не был обвинен в связи с каким-либо актом насилия.

"Российские силовики пытали или жестоко обращались как минимум с четырьмя людьми. В июне власти арестовали восемь человек в Крыму по аналогичным обвинениям", - говорится в сообщении.

Напомним, в списке Крымскотатарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников. Такие же цифры - у Крымской правозащитной группы.

Они фигурируют в ряде уголовных дел, в том числе в "делах Хизб ут-Тахрир", "Таблиги Джемаат" (организации, запрещенные в России, но разрешены в Украине). Правозащитники и адвокаты называют эти уголовные дела преследованием по религиозному признаку. Фигуранты этих уголовных дел - верующие мусульмане.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169927
 
 
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В Роиссе посадки = клоун в Омане.
Занавес.
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PS. Скоро весна придёт, всех под ноль отпускать, походу, будем.
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Мускорта, ти вже дахом поїхало зі своїм клоуном, тицяєш його де треба й не треба. Побийся чолом об стінку, поплач, може й попустить. З 2015 року щонайменше 63 кримських татар засуджено Росією за сфабрикованими звинуваченнями, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 2239
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Human Rights Watch за весь час українсько-російської війни нічого не зробила для визволення українських полонених. Про кримських татар воні тільки почали говорити, але теж нічого не зробили.
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Бубачкє ватные родаки, ленка-сепарша и тьоща сказали, шо те крымские татары -не евреи! Бабо бэня за них денех не дасть! Тож нехай сидять!
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Поклонникам "Хизб ут-Тахрир" ласково просимо до Сирии или Ирака. Нечего воду мутить в Крыму. Умный татарин спокойно себе работает и живет, глупый татарин читает сайт "Крымской солидарности".
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Мурзик, так пусть профессионалы членов "Хизб ут-Тахрир" в Сирии мочат, а я по другому профилю.
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