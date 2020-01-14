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 В 2019 году при пересечении КПВВ на Донбассе умерли 27 человек, - представитель омбудсмена Лисянский

В 2019 году при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офис Омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях, в 2019 году при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста. Также за 2019 год, бригады экстренной медицинской помощи осуществившего 290 выездов (т.е. раз в два дня) и оказали медицинскую помощь 301 человеку", - написал Лисянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При переходе КПВВ "Станица Луганская" умер 77-летний мужчина, - представитель омбудсмена Лисянский

Представитель Уполномоченного по правам человека обратился к главам Донецкой и Луганской ОВГА с просьбой рассмотреть возможность обеспечения постоянного присутствия бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ, что позволит более оперативно оказывать медпомощь людям.

Источник: https://censor.net.ua/n3169926
 
 
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Треба закрити ці КПВВ,щоб там ніхто не вмирав.
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Парадокс, большинство этих горлопанов ненавидят Украину, но бандеровской пенсией не брезгуют. Чтобы что-то получить надо что-то положить. Наши пенсионеры загибаются, а эти черти сепарские по две пенсии получают.
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Знать бы сколько погибло и как на подвалах на той стороне за эти почти уже 6 лет? Сколько судеб поломалось? Сколько молодых никуда не поступило после школы? Те кто умер на переходах, ведь звали другую страну, туда бы и переходили, к тем кого звали. Теперь никому не нужны.
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