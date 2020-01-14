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Все про:зарплата (1970) госслужащие (251) Гончарук_Алексей (464)

 Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук выступил за повышение размера выплат министрам его правительства, а также сообщил о введении ключевых показателей эффективности работы госслужащих.

Соответствующая публикация появилась на facebook-странице главы Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти. Министры - государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы", - отметил он.

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В связи с этим Гончарук анонсировал внедрение ключевых показателей эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы топ-чиновников.

"Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением", - подчеркнул глава правительства.

Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, - Гончарук 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3169925
 
 
 Топ комментарии
 
Европейские зарплаты - клоунам и бездарям

За 10 тыс евро в месяц можно найти выпускников Принстонов, Гарвардов, Оксфордов и Кембриджей. А у нас почему-то за такие деньги набираются фейсбучные нарцисы без образования и опыта. Это все равно что купить убитый Запорожец за 100 тыс баксов, когда за них можно купить заряженный Мерседес. Во всем мире такие назначения считаются кумовством и корупцией, но у нас клоуны и бездари у руля государства это именно то что полностью устраивает ЗеРехформатора и его турбо-камарилью в Раде. Отставка, импичмент и перевыборы!
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оклады и зарплаты у ПРОЦВЕТАЮЩИХ соседей - Главы министерств в Польше получают чуть больше 12 тысяч злотых брутто("грязными") около 3 300 долларов в месяц! Средняя зарплата в стране сегодня - 950 долларов "чистыми". в Чехии жалованье у министров обороны, здравоохранения, образования и т.д. составляет 144 600 Крон (5600 Евро) до вычета налогов или 100 000 Крон (3900 Евро) после вычета налогов. средняя зарплата в Чехии составляет 31646 Крон (1232 Евро) до вычета налогов или 23860 Крон (928 Евро) чистыми.
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Чтобы побороть коррупцию зеленой команде большевиков пришлось ее переопределить.. Раньше просто была зарплата в конверте за решения, а теперь тоже самое но уже официально=)) Какие же все-таки идиоты те 73% зебилов, которые выбрали ЭТО=))) Особенно рад за школьных учитилей))
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Я не против чтобы у них была такая зарплата. Я против тех нищенских заплат и пенсий у всего народа Украины! Делайте минимальной зарплату 100 тысяч для всех, раз вы на 70 тысяч существовать не можете, какие проблемы? Нет денег? Ну так по одежке, протягивайте ножки. Такие заплаты у народа - как раз результат вашего "труда"! И получать вы должны сроки и минималку! Тогда и минималка будет расти для всех, а кто будет воровать - получит срок. Вот тогда и победите коррупцию, если начнете сажать коррупционеров, а не плодить потешные "антикоррупционные" структуры.
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Согласен, у людей которые влияют на возможность для заработка на сотню миллионов, должны быть доходы на сотню тысяч. Иначе, это рассадник для коррупции. Проблема в отсутствии нормального "среднего класса"- пропастью между богатыми и бедными. Но если чиновники будут стремится на должность только из-за откатов, а не из-за хорошей честной з.п. то стране такой подход куда дороже обходится! Проверено десятками лет в Украине!Нужно понимать, сейчас для них жить без взяток-это ночной кошмар!
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Аппетит растет во время еды, сколько не плати, если есть возможность украсть, будут красть, только прозрачность, невозможность украсть и ответственность остановит преступление, да и ещё люди разные есть, наберите порядочных, но не сволочей. А уровень зарплат должен соответствовать уровню жизни народа Украины.
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Камер понатыкайте и выведите прямо на интерактивные экраны, украл 100 заплати 1000.
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Щедрий на батьківські гроші. Этих министров ( неучей) под пытками заставляли принять должности? Экономика в ступоре и это благодаря "эффективным" топ-менеджерам? Глава правительства - сказка в прямом и переносном смысле. Уж лучше бы молчал.
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На мою думку, жодна людина не здатна побороти корупційну практику в Україні ні у владі, ні на інших рівнях суспільних відносин. Бо корупцією пропитана вся держава.

Лише введення технології розподіленого реєстру у скрізь, де тільки це можливо, може зламати хребет корупції.
Але для цього потрібна політична воля.
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"мы преодолеваем коррупционную практику во власти.", а якщо "непреодолеете"? От що буде, якщо виявиться що ти звичайний брехун? Накрадете мільйони і скажете: "Ну, програв куме, програв" не змогли ми подолати корупцію, всі полягли в бою з нею і наступить "політічєская отвєтствєнность" тобто "нічого за те не буде".
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Зеленые министрики, депутатишки, и остальные присосавшиеся могут постаить себе сейчас зарплату хоть 500000 в месяц, их кто то остановит? переубедит? скажет что так нехорошо? пустит пулю в лоб особо жадным в назиданье остальным? нет! нет! и нет!!!!! так что робята делайте себе зарплаты по полтора млн, гривен, стесняться неяего, все все проглотят!!
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Пожди, пожди новедь есть еще и радники Сивуха, он что горбатится выходит будет за копейки?? С таким опытом?? А?
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Каждому министру по камере на лацкан пиджака, в случае коррупции по камере в тюрьме.
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і яка отвєцвєнность прєдполагайєця за столь високіє оклади???
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поддерживаю гончарука!

если в частном секторе зарплата у управляющих топов по 1-2 млн в месяц, то столько нужно платить и на гос уровне
а иначе будут воровать как юлия тимошенко, которая подписала газовые контракты по которым украина покупала 55 млрд кубов газа в год по 550 долларов, а лишний купленный газ мы просто сжигали
поэтому украина теряла ежегодно по 10 миллиардов долларов через контракт тимошенко

если не сделать адекватные зарплаты у власти, то они будут или воровать, или там будут работать тупые бездари
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Какой ужас , в богатейших США нет министерства спорта , министерства культуры и прочих министерств , которыми изобилует нищая Украина ! Гончарук , ненужные министерства растаскивают бюджет Украины - мы должны кормить украинскую армию , а не армию коррумпированных чиновников !
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які можуть бути "ключеві показатєлі еффєктівності" работи слуг окромя как качєство жизні хазяйєв??? Ото хай роблять собі які завгодно зарплати тільки з дотриманням пропорції мінімалка/максімалка = 1/10
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