 Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, - Гончарук

Соответствующая публикация появилась на facebook-странице главы Кабмина, передает Цензор.НЕТ.
"Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти. Министры - государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы", - отметил он.
В связи с этим Гончарук анонсировал внедрение ключевых показателей эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы топ-чиновников.
"Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением", - подчеркнул глава правительства.
Звучит!😉
Лише введення технології розподіленого реєстру у скрізь, де тільки це можливо, може зламати хребет корупції.
Але для цього потрібна політична воля.
Пишємося, Панство!!
если в частном секторе зарплата у управляющих топов по 1-2 млн в месяц, то столько нужно платить и на гос уровне
а иначе будут воровать как юлия тимошенко, которая подписала газовые контракты по которым украина покупала 55 млрд кубов газа в год по 550 долларов, а лишний купленный газ мы просто сжигали
поэтому украина теряла ежегодно по 10 миллиардов долларов через контракт тимошенко
если не сделать адекватные зарплаты у власти, то они будут или воровать, или там будут работать тупые бездари