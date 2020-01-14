 Зеленский своим указом назначил 53 судьи в местных судах

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Зеленский назначил 52 судьи первой инстанции в Житомире, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской и ряде других областей.

Также президент назначил на должность судью Александрийского горрайонного суда Кировоградской области.

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