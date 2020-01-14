 Зеленский своим указом назначил 53 судьи в местных судах

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Зеленский назначил 52 судьи первой инстанции в Житомире, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской и ряде других областей.
Также президент назначил на должность судью Александрийского горрайонного суда Кировоградской области.
Небесний Єрусалим 2017. Інтерв'ю дает Ігор Беркут
https://www.youtube.com/watch?v=4ZI9bJJ2wXg
А тут десь написано що цих взяли на місце старих?
І, взагалі, навіщо вигадувати велосипед? Чому ви, зебіли, не бажаєте звернутися до досвіду цивілізованих країн по проблемі кадрів в суддівській системі?
кстати этот кочегар 2 (два) раза голосовал за Зе...
а теперь строчит такие посты один за другим...
K04EGAR IV
@K04EGR
·1 ч
Министр юстиции Малюська, чтобы не выглядеть лохом на фоне Коболева, в декабре сам себе начислил премий на 12 окладов.
Я так понимаю, что бы выплатить зарплату и премии зеленым ******* за январь, Украине придется срочно занять пару траншей у МВФ и отменить пенсии нищим старикам.
Дмитрий Корнейчук
11 год ·
Похоже, миллионы украинцев так и не поняли до конца, какая беда пришла в страну под «ширмой» молодых «зеленых» политиков. И что Украине сейчас, по воле исключительно президента Зеленского и стоящих за ним «кукловодов», находится на грани потери национального суверенитета. На грани еще большей бедности и вымирания. Что непременно последует, если власть сможет протащить через парламент дерибан украинской земли в угоду международным корпорациям и крупным аграрным монополиям. Име...Читати далі
Хто буде боронити Україну, голодрань чи що, за свій кошт?
Хватит вести анти украинскую политику на сайте, пора уже тех, кто против Украины, просто заблокировать.