 Появилось еще одно видео якобы падения самолета МАУ в Иране - в него могли попасть две ракеты. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.
На видео видно, что это запись камеры наблюдения.
В сообщении отмечается, что в самолет запустили 6 ракет, однако подтверждения этой информации, как и подлинности самого видео, пока нет.
В то же время издание The New York Times на основе обнародованного видео утверждает, что в украинском самолет попало две ракеты с интервалом в 30 секунд.
Іранськомовний телеканал Manoto оприлюднив ще одне відео, на якому зафіксоване імовірне потрапляння ракети в український літак над Тегераном pic.twitter.com/FO6S2MaTHu— hromadske (@HromadskeUA) January 14, 2020
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Есть это же видео, где сначала вылетает первая ракета, взрыв, потом вторая, взрыв, а потом то, что на этом по-калечно обрезанному видео показано.
PS. Цензор ****** видео под свой ущербный плеер кодировать...
Нечем! Если бы был пассажир, который каким-то волшебным образом проскочил через таможню, то самолёт вернули бы в аэропорт боевой авиацией.
Ну и главное, как пройти через таможню без маски как у Тома Круза? Только так.
канхфетами рошен фабрики липецк
...
Протиріччя виходить. Що, погано платять? Чи лише обіцяють, а не дають?
"Ялини-пиляй, по вусах скло, але на мову не влучило"?
Цитата:
1.«Позвольте ещё раз вспомнить про связь. Тут уже полная ясность? В самых первых сообщениях командования о сбитом самолёте говорилось о том, что какие-то помехи помешали расчёту ЗРК связаться с начальством. А что это могло быть. Что за помехи. Если это средства РЭБ, то почему они не помешали работе радиосвязи аэропорта и летевших самолётов. И с кем держит связь ЗРК находясь на позиции. Могут ли средства РЭБ напрочь заглушить транспондер? Ошибочный выстрел по своим объясняют помехами. Насколько вообще сложно устроить такие вот помехи.»
2. "Помехи или перегруженность каналов связи", насколько я помню.
3. «В любом случае, вы ищете слишком много смысла в утверждениях, делаемых в попытках самооправдания.»
Діапазон, оптимальний спектр завад для певного виду модуляції корисного сигналу, азимути з урахуванням діаграм направленості антен, розрахунок балансу потужностей, заходи з маскування джерела завад від локалізування наземними засобами армії та авіації. . .
Я веду мову зовсім про інше: в кацапському інформаційному полі з'явилися нові фейкові "вкиди" з метою "відбілювання" стрільців та наземних служб. "Кому вигідно"? Чи "на воре шапка горит"?