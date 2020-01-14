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Все про:авиакатастрофа (1252) Иран (801) МАУ (146)

 Появилось еще одно видео якобы падения самолета МАУ в Иране - в него могли попасть две ракеты. ВИДЕО

Британский ираноязычный телеканал Manoto изложил в своем Twitter еще одно видео с камер наблюдения, на котором якобы зафиксирован момент попадания ракет в украинский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

На  видео видно, что это запись камеры наблюдения.

В сообщении отмечается, что в самолет запустили 6 ракет, однако подтверждения этой информации, как и подлинности самого видео, пока нет.

В то же время издание The New York Times на основе обнародованного видео утверждает, что в украинском самолет попало две ракеты с интервалом в 30 секунд.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3169922
 
 
 Топ комментарии
 
cбили СПЕЦИАЛЬНО!под руководтвом кацапских мразей!
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Как много новостей про иранские ракеты и ни одной о том что делал зеленский в Омане)
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русский, вас почем нанимают? Тебе хоть на пузырь хватает?
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Да какая разница сколько ракет попало, 2 или 6--результат один и тот же--гибель кучи людей. Появилось еще одно видео якобы падения самолета МАУ в Иране - в него могли попасть две ракеты - Цензор.НЕТ 3673
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А почему видео не сначала?
Есть это же видео, где сначала вылетает первая ракета, взрыв, потом вторая, взрыв, а потом то, что на этом по-калечно обрезанному видео показано.
PS. Цензор ****** видео под свой ущербный плеер кодировать...
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ну ты и не блогодарный, ведь для тебя сторались.
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В этот отрывок не вошла дата, которая была на видео (2019-10-07)...
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cбили СПЕЦИАЛЬНО!под руководтвом кацапских мразей!
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Кажуть, що на цю модєль ракети не встановлюють засобів зв'язку з аеропортом вильоту для визначення списків пасажирів. А може, навіть, вона намагалась додзвонитись, а там було зайнято...хз.
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А, нижчє пишуть, що то "чєрез памехі"...
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то все пишут на Лбянке в отделе "Д" (дезинформации) уверен ты об этом знаешь, залетненький
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это вряди лубянка..зачем им себя подставлять так открыто..и ракеты и советы....Нет..это прокол муслимских спецслужб, упустивших шпиона, завладевшего секретной иной ядерной программы и благополучно проскочившего через посты и турникеты на борт 747..неважно, что украинский..возможно для отвода подозрения..Но главное-ПАССАЖИР и его багаж-это было миенью рукожопых иранцев!! Только так можно объяснить действия ракетчиком после дней атаки на американскую базу..Ведь до этого было свободных 6 вылетов украинских Боингов..и ни один не был сбит "по ошибке"..Думай-те!!!
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Думай-те!!!

Нечем! Если бы был пассажир, который каким-то волшебным образом проскочил через таможню, то самолёт вернули бы в аэропорт боевой авиацией.
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Ну как в 21 веке передать секретную информацию. Конечно только самолётом.
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Это в какой-то серии Миссия Невыполнима террористы выкрали портфель с вакциной у пассажира, самолёт отправили в скалу, а сами выпрыгнули с парашютами. Это они из этих фильмов черпают вдохновение.

Ну и главное, как пройти через таможню без маски как у Тома Круза? Только так.
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Конечно, Валера, это не Лубянка, зачем ей это нужно. В конце концов спецслужба самой миролюбивой страны на Земле, Крым у американцев забрали и Украине вернули, вот сейчас у подонков сепаратистов Донбасс отберу и нам вернут, воскресят убитых по ошибке десятки тысяч чеченцев, а также детей сирийских. которых пиндосы потравили химическим оружием, только из за того что Путину не дали премию мира. а дали безликой организации борящейся с хим оружием. Много всего хорошего и доброго делает Валерина Лубянка и борятся с наркотрафиком во всем мире, в том числе и дип.самолетами, и насилуют свой народ и травят его мусорными заводами, и сжигают детей в Беслане и душат несчастных заложников в Норд-Осте газами, я уже молчу про иранско-украинский самолетик, который с десяток добрых задач закрывает для Лубянки.
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Как много новостей про иранские ракеты и ни одной о том что делал зеленский в Омане)
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русский, вас почем нанимают? Тебе хоть на пузырь хватает?
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Да вы там, на московии, можете хоть друг дружку жрать, мне одинаково. Почем тебе платят, русский?
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Мусить. Усі кацапи пєдофілофіли. Вони, коли позбавлені любові до вождя швидко "чахнут".
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не ем я твввой рашен

канхфетами рошен фабрики липецк

...
Протиріччя виходить. Що, погано платять? Чи лише обіцяють, а не дають?
"Ялини-пиляй, по вусах скло, але на мову не влучило"?
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Чому? Не хапає бабць навіть на стать київського торту? Співчуваю - ми тут ялини, їмо і будемо є "Рошен", файний шоколад
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Петики их уже столько придумали, что хватит еще на несколько "Оманов".
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Ну так шо но там делал? Если отдыхал - зачем ему там Ермак? А если с официальным визитом - зачем ему там теща?
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так там и теща была))) от маладец зе. Ну чудо не президент
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Ну а как жеж на официальном визите без тещи? Или на отдыхе без Ермака?
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Тещу любит! Молодец Зе.
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У ишака95 была пародия, как оно отдыхало со своей лахудрой и тещей в оффшоре. Там походу оно обоих должно прокачивать, видать сил у наркоши нет, взял кореша.
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Андрюха, канєшна абідна. Подумаєш якісь майже дві сотні загиблих, главноє Зеленскому атамстіть за промахнувшегося вожака Порошенка.
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В прошлом видео самолет даже не загорелся. Значит либо этот ролик фейк, либо тот.
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И как же ты его увидел ночью? Радар на лбу вырос? Появилось еще одно видео якобы падения самолета МАУ в Иране - в него могли попасть две ракеты - Цензор.НЕТ 5952 Появилось еще одно видео якобы падения самолета МАУ в Иране - в него могли попасть две ракеты - Цензор.НЕТ 5952
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Бред это ты несёшь. Ночью на всех видео, а сделаны они примитивными камерами, ты даже сигнальные огни самолёта с трудом увидишь.Ночью везде на видео хорошо виден только уже ГОРЯЩИЙ САМОЛЁТ. Я просмотрел их уже три или четыре--везде уже горел. Появилось еще одно видео якобы падения самолета МАУ в Иране - в него могли попасть две ракеты - Цензор.НЕТ 3307
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Всего год назад этот вопрос уже был бы на уровне СБ ООН, а на засРашку навалили бы санкции за поствку оружия странам террористам.
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А кацапські військові літуни та ПВО-шники на своїх форумах активно роздмухують іншу «легенду»: нібито ракета стартанула через те що якесь падло поставило сильні радіозавади і «стрільці» не розібрали хто там злітає.

Цитата:
1.«Позвольте ещё раз вспомнить про связь. Тут уже полная ясность? В самых первых сообщениях командования о сбитом самолёте говорилось о том, что какие-то помехи помешали расчёту ЗРК связаться с начальством. А что это могло быть. Что за помехи. Если это средства РЭБ, то почему они не помешали работе радиосвязи аэропорта и летевших самолётов. И с кем держит связь ЗРК находясь на позиции. Могут ли средства РЭБ напрочь заглушить транспондер? Ошибочный выстрел по своим объясняют помехами. Насколько вообще сложно устроить такие вот помехи.»
2. "Помехи или перегруженность каналов связи", насколько я помню.
3. «В любом случае, вы ищете слишком много смысла в утверждениях, делаемых в попытках самооправдания.»
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Помехи можно создать только для определенного частотного диапазона. Так что этот вопрос не самый сложный.
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Дякую, я в курсі.
Діапазон, оптимальний спектр завад для певного виду модуляції корисного сигналу, азимути з урахуванням діаграм направленості антен, розрахунок балансу потужностей, заходи з маскування джерела завад від локалізування наземними засобами армії та авіації. . .

Я веду мову зовсім про інше: в кацапському інформаційному полі з'явилися нові фейкові "вкиди" з метою "відбілювання" стрільців та наземних служб. "Кому вигідно"? Чи "на воре шапка горит"?
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