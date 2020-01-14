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 Политика Украины
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 Необходимости сзывать Совбез ООН по вопросу сбитого в Иране украинского самолета нет, - Ельченко

Созывать внеочередное заседание Совета безопасности ООН относительно сбитому в Иране украинскому самолету нецелесообразно, поскольку Тегеран признал свою вину. Вместо этого нужно сосредотачиваться на международном расследовании и привлечении к ответственности виновных.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день - нет", - сказал посол Ельченко на вопрос, видит ли он необходимость созвать Совбез ООН по вопросу сбитого в Иране авиалайнера МАУ.

"В ситуации, если бы Иран не признал своей вины, возможно, нам бы пришлось обращаться, в том числе в Совет безопасности ООН. Но поскольку ситуация развивалась очень динамично, я просто не вижу, какую цель ставят перед собой те, кто считает, что нужно созвать СБ ООН", - сказал посол, который до этого занимал должность постоянного представителя Украины при ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эксперты должны получить безусловную поддержку в расследовании катастрофы", - совместное заявление Канады, Германии, Швеции и Украины в Совбезе ООН

В этой связи он напомнил, что 9 января Украина воспользовалась возможностью вынести в Совбез вопрос о сбитом над Тегераном Boeing. Тогда заместитель главы МИД Сергей Кислица не только обратил внимание на инцидент, но и зачитал во время открытых дебатов Совбеза ООН специальное заявление от имени четырех стран - Канады, Германии, Швеции и Украины - граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Также читайте: Представителей Boeing включат в состав комиссии по расследованию крушения самолета МАУ в Иране, - Ельченко

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3169920
 
 
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А зайвий раз нагадати про проблеми України, яка потерпає від російської агресії?
Чи вже не актуально для "нових облич"? Необходимости сзывать Совбез ООН по вопросу сбитого в Иране украинского самолета нет, - Ельченко - Цензор.НЕТ 7709
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Зеленые какуны что то слышали про гибридные войны?
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Порох бы на второй день инициативу проявил,а зебилам сраку оторвать тяжело.Голова,чтобы кушать.
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И что бы сделал твой Порось, на второй день еще никаких доказательств не было. Смысл было перется в Совбез даже без предварительных итогов следствия.
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Літак, яким користується народний депутат Віктор Медведчук, вилетів з Оману через кілька годин після трагедії в Ірані і на 9 годин раніше за президента. У Зеленського ж стверджують, що затримка виникла, бо в той день обмежили повітряний коридор. Радник Єрмак сказав, що «Президент повернувся настільки швидко, наскільки це можливо було в ситуації, що склалася в регіоні. Щойно був відкритий повітряний коридор, який був обмежений у зв'язку з трагедією, президент вилетів».
Президент країни кілька годин (щонайменше 9 годин) був заблокований у країні з якою в України не має дипломатичних стосунків. Оман має найкращі стосунки з Іраном серед країн сусідів Близького сходу. А з точки зору Ірану, Україна є союзник США - головного ворога Ірану.
Янелох Оманський аж занадто довіряє росіянам. Не зайвим буде пам'ятати про Смоленську авіакатастрофу в якій загинуло все керівництво Польщі. А може путін дав гарантії безпеки? Тоді в обмін на що?
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#акакаяразница? Зачем подтирать жопу, когда обосрались... ведь скоро обосрутся ещё раз?
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Какая же тварь эта ватная зелёная гнида !!!
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