 Необходимости сзывать Совбез ООН по вопросу сбитого в Иране украинского самолета нет, - Ельченко

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день - нет", - сказал посол Ельченко на вопрос, видит ли он необходимость созвать Совбез ООН по вопросу сбитого в Иране авиалайнера МАУ.

"В ситуации, если бы Иран не признал своей вины, возможно, нам бы пришлось обращаться, в том числе в Совет безопасности ООН. Но поскольку ситуация развивалась очень динамично, я просто не вижу, какую цель ставят перед собой те, кто считает, что нужно созвать СБ ООН", - сказал посол, который до этого занимал должность постоянного представителя Украины при ООН.

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В этой связи он напомнил, что 9 января Украина воспользовалась возможностью вынести в Совбез вопрос о сбитом над Тегераном Boeing. Тогда заместитель главы МИД Сергей Кислица не только обратил внимание на инцидент, но и зачитал во время открытых дебатов Совбеза ООН специальное заявление от имени четырех стран - Канады, Германии, Швеции и Украины - граждане которых погибли в авиакатастрофе.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.