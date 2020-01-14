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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (24277) законопроект (2299) металлолом (136)

 Рада поддержала в первом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома

Верховная Рада на своем заседании 14 января текущего года одобрила в первом чтении законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".

В поддержку законопроекта проголосовали 313 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Законопроект предусматривает устранение избыточных бюрократических процедур и требований к пунктам приема металлолома, в частности. Обязательного наличия перерабатывающего оборудования, актов обследования, расчета только в безналичной форме, раздел на промышленный и бытовой лом.

"Рынок металлолома, как и янтарный, и игральный бизнес, стал традиционной кормушкой для коррумпированных чиновников и силовиков. Все эти сферы мы должны выводить из тени на свет. Теневой оборот рынка металлолома составляет около 16 млрд грн в год, и этим законопроектом мы создаем предпосылки для выведения его из тени", - отметил в своем выступлении один из авторов законопроекта, заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

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Законопроект также предусматривает отмену криминальной ответственности за отсутствие субъектов хозяйствования, которые занимаются операциями с металлоломом, в соответствующем госреестре, которого уже не существует.

"Выглядит так, что украинское законодательство специально выписано так, что его нельзя исполнить. В свою очередь, от вывода рынка металлолома из тени государство получит дополнительно около 900 млн грн налоговых поступлений в год. Кроме того, этот закон нужен украинской промышленности, для которой металлолом является стратегическим сырьем для металлургических заводов, которые страдают от теневого рынка", - подчеркнул народный депутат, представляя законопроект.

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Кисилевский также отметил, что законопроект будет способствовать уменьшению количества краж металла.

"Сейчас те, кто должен бороться против краж металла, они крышуют этот нелегальный бизнес. Если мы устраним эти искусственные правовые коллизии, то все вернутся на круги своя: заготовители начнут заготавливать лом, а силовики будут реально контролировать эту сферу на предмет непокупки краденого", - констатировал автор законопроекта.

Ранее заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что он ожидает принятия данного закона до лета 2020 года.

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"Законопроект №2426 о детенизации рынка металлолома утвержден комитетом по вопросам экономического развития и рекомендован к принятию в первом чтении. Сейчас мы должны получить заключение антикоррупционного комитета, после чего этот законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента в первом чтении. Я ожидаю, что мы успеем его проголосовать в течение текущей сессии, т.е. до конца января. Потом в течение двух недель депутаты будут подавать свои поправки, и на второе чтение законопроект выйдет в феврале-марте-апреле, в зависимости от того, будут ли другие неотложные законопроекты", - пояснял депутат агентству в середине декабря 2019 года.

При этом Кисилевский отметил, что в случае принятия закон вступит в силу незамедлительно, после чего пункты приема металлолома смогут легализоваться. Как ожидает парламент, процесс легализации растянется на 3-5 лет.

Кисилевский добавил, что соавторами законопроекта являются 22 представителя различных фракций и групп, что демонстрирует его актуальность и надежду на быстрое принятие.

Как сообщалось, законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2019 года. Вместе с Кисилевским соавторами законопроекта стали 22 народных депутата. Разработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители ломозаготовителей, металлургов и Минэкономики.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169919
 
 
 Топ комментарии
 
Со времени обретения независимости молодые республики днр и лнр воспитали огромное
множество мастеров по работе с металлоломом.
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Сегодня форум в целом адекватный - нет Абу и тупой курки (Oksana ТП).
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он нечаянно..Сходил в баню на новый год. Не в тот самолёт сел. В Омане двое суток родную ОПу искал.
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Надо ж как то дипутанам на водку деньги зарабатывать - металлолом собирать - самое то.
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А там я знаю, что крутятся бабки бандюковича-Ахметки. Это депутаны себе бабло зарабатывают, лоббируя интересы бандитов. ЗРада сегодня глубоко и очень сильно АНТИНАРОДНАЯ И ПРОКАЦАПСКАЯ. Ещё хуже, чем при Вальцмане и Баньдюковиче.
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Со времени обретения независимости молодые республики днр и лнр воспитали огромное
множество мастеров по работе с металлоломом.
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Все чудесатее и чудесатее. И узнаём мы об этом снова нет от Зеленского. Оказывается, госсекретарь США Майкл Помпео звонил в Оман Зеленскому, чтобы выяснить, что он там делал! Американская разведка была сбита с толку, ведь на Ближнем Востоке могла начаться война, а Зеленский полетел в самое неудачное время. Комментарий Константина Елисеева.
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он нечаянно..Сходил в баню на новый год. Не в тот самолёт сел. В Омане двое суток родную ОПу искал.
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Тут главное, с кем ездил Зеленский, а он взял тещу и тут разные версии - может хотел женить на султане и там ее оставить, просто ее забыть в Омане, отправить в самолете ее вместо себя, так сказать на живца, как видели мы, наши не могли поверить, что Иран сбил самолет МАУ, а не бизнес-джет Медведчука.
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Сегодня форум в целом адекватный - нет Абу и тупой курки (Oksana ТП).
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дай Бог! А может забастовку устроили? Или у них отпуск перед принятием рынка Земли - там же круглосуточно надо волать про Зраду
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Чета Абу в ночную смену перешел..))
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Каким образом зеленое стадо собирается получить эти 900 лимонов?
Не перестанут они платить ментам...потому что там половина метала краденные..
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Ну збс, тепер всім кодлом 🐒можна спокійно їхати в Оман.
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не знают где уже деньги найти...
что там насчет строительства Фабрик, Заводов и другой капитализации? Привлечения инвестиций в производство короче..
Помню нас в 8-ых классах школ учили по экономике, что это типа важно развивать капитализацию....., а метал пилить на втор-сырье важно, но не очень... Рада поддержала в первом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома - Цензор.НЕТ 1690
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Вы бы с растаможкой автомобилей разобрались. Пиз***ц что сейчас на таможнях творится. За одну и ту же машину таможенники выставляют сумму в 50% разницы в зависимости сколько занесешь таможеннику взятки через брокера.
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А металл стало трудней искать, причем любой.
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я видел, что у нас на районе челы уже ходят с миноискателями по полям, и штырями как минеры - под землей железки ищут себе на еду...
Зе-диджитализация им пока хреново заходит...
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Я бы этим челам головы отрывал...уже не знаешь из чего столбик или арку в саду-огороде сделать...
Металл украдут в раз...
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Молись на соевых, они довели украинцев до металлодетектора.
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При зеленом стаде...они еще больше активизировались...с голодухи наверное...
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Привет - нет.., я думаю эти челы честные старатели - не мародеры...

Тяжелый труд - банки всякие и тракторные траки из под земли выковыривать... - наследие совка..
Я беседовал с ними пару раз из за интереса..
А вот те о ком ты написал это да... - отстой полный.., в основном наркуши за дозу..
Режут и тащат все что видят...
Про канализационные лючки не пишу - о них все знают..., кабеля, провода, кладбищные ограды... - жуть..
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Ворота твари воруют по ночам...каркасы теплиц...бочки...если собаки у кого нет...
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Хватаются за все, как мы раньше то выжили что все оказывается менять надо.
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"...этот закон нужен украинской промышленности, для которой металлолом является стратегическим сырьем для металлургических заводов, которые страдают от теневого рынка"
И при этом запрещают ввоз подержанных автомобилей, которые по сути являются источником металлолома высокого качества.
Невольно подумаешь, что в Верховной Раде сидят тронутые умом субъекты. Рада поддержала в первом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома - Цензор.НЕТ 154 Источник: https://censor.net.ua/n3169919
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Нюню..Рядышком бывший мент-участковый
металлолом и принимает..
В 80-х ко Мне приходил-вы не работаете
уже полгода и живете-бухаете на широкую ногу.. Обьяснил, шо рылом не вышел оно..))
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