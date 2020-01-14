 Рада поддержала в первом чтении законопроект о детенизации рынка металлолома

В поддержку законопроекта проголосовали 313 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект предусматривает устранение избыточных бюрократических процедур и требований к пунктам приема металлолома, в частности. Обязательного наличия перерабатывающего оборудования, актов обследования, расчета только в безналичной форме, раздел на промышленный и бытовой лом.

"Рынок металлолома, как и янтарный, и игральный бизнес, стал традиционной кормушкой для коррумпированных чиновников и силовиков. Все эти сферы мы должны выводить из тени на свет. Теневой оборот рынка металлолома составляет около 16 млрд грн в год, и этим законопроектом мы создаем предпосылки для выведения его из тени", - отметил в своем выступлении один из авторов законопроекта, заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

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Законопроект также предусматривает отмену криминальной ответственности за отсутствие субъектов хозяйствования, которые занимаются операциями с металлоломом, в соответствующем госреестре, которого уже не существует.

"Выглядит так, что украинское законодательство специально выписано так, что его нельзя исполнить. В свою очередь, от вывода рынка металлолома из тени государство получит дополнительно около 900 млн грн налоговых поступлений в год. Кроме того, этот закон нужен украинской промышленности, для которой металлолом является стратегическим сырьем для металлургических заводов, которые страдают от теневого рынка", - подчеркнул народный депутат, представляя законопроект.

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Кисилевский также отметил, что законопроект будет способствовать уменьшению количества краж металла.

"Сейчас те, кто должен бороться против краж металла, они крышуют этот нелегальный бизнес. Если мы устраним эти искусственные правовые коллизии, то все вернутся на круги своя: заготовители начнут заготавливать лом, а силовики будут реально контролировать эту сферу на предмет непокупки краденого", - констатировал автор законопроекта.

Ранее заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что он ожидает принятия данного закона до лета 2020 года.

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"Законопроект №2426 о детенизации рынка металлолома утвержден комитетом по вопросам экономического развития и рекомендован к принятию в первом чтении. Сейчас мы должны получить заключение антикоррупционного комитета, после чего этот законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента в первом чтении. Я ожидаю, что мы успеем его проголосовать в течение текущей сессии, т.е. до конца января. Потом в течение двух недель депутаты будут подавать свои поправки, и на второе чтение законопроект выйдет в феврале-марте-апреле, в зависимости от того, будут ли другие неотложные законопроекты", - пояснял депутат агентству в середине декабря 2019 года.

При этом Кисилевский отметил, что в случае принятия закон вступит в силу незамедлительно, после чего пункты приема металлолома смогут легализоваться. Как ожидает парламент, процесс легализации растянется на 3-5 лет.

Кисилевский добавил, что соавторами законопроекта являются 22 представителя различных фракций и групп, что демонстрирует его актуальность и надежду на быстрое принятие.

Как сообщалось, законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2019 года. Вместе с Кисилевским соавторами законопроекта стали 22 народных депутата. Разработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители ломозаготовителей, металлургов и Минэкономики.

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